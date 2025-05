Jean-Philippe Pelou-Daniel (Westfield La Part-Dieu) : une fréquentation en forte progression

Ce mercredi, Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur régional Westfield Unibail-Rodamco (www.westfield.com/fr/france/lapartdieu), est interrogé sur le développement des centres de commerce et de loisirs Westfield La Part-Dieu et Confluence, deux mastodontes lyonnais dont les ambitions et la réalité diffèrent.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.