William Hurst (ESDES) : "On veut former des leaders responsables"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi,  William Hurst, directeur général de l'ESDES business school (https://www.esdes.fr/), est interrogé sur son arrivée récente à la tête de l'école installée au sein de l'Ucly et sur la position de l'ESDES au sein de la famille des grandes écoles de commerce à l'échelle nationale et internationale.

Ex Précisions le 05/11/2025 à 09:39

Former des leaders responsables chez Danone par exemple ?
Dans des secteurs de "champions" comme dirait notre président...

