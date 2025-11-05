William Hurst (ESDES) : "On veut former des leaders responsables"

Ce mercredi, William Hurst, directeur général de l'ESDES business school (https://www.esdes.fr/), est interrogé sur son arrivée récente à la tête de l'école installée au sein de l'Ucly et sur la position de l'ESDES au sein de la famille des grandes écoles de commerce à l'échelle nationale et internationale.

