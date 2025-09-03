Philippe Valentin (CCI de Lyon) : les commerçants de la Presqu'île "sont au bout du bout"

Ce mercredi, Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon (https://www.lyon-metropole.cci.fr/), est interrogé sur son mandat à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie, les différents projets et formations, la situation des commerçants de la Presqu'île ou encore le Hub des Sécurités.

