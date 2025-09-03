Philippe Valentin (CCI de Lyon) : les commerçants de la Presqu'île "sont au bout du bout"

L'Éco de Lyon

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon (https://www.lyon-metropole.cci.fr/), est interrogé sur son mandat à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie, les différents projets et formations, la situation des commerçants de la Presqu'île ou encore le Hub des Sécurités. 

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
1957 le 03/09/2025 à 11:25

non ces travaux sont du gaspillage !
Trop de pistes cyclables non utilisées au préjudice des piétons.
Aucun contrôle des cyclistes et des trottinettes qui ne respectent rien.
Aucune sécurité.
la liste est longue…

Signaler Répondre
avatar
Grossefatigue le 03/09/2025 à 10:55

qu'attendez vous pour créer un village des marques à l'entrée entre Anse et villefranche le long de l'autoroute et vous démenagez ?

Signaler Répondre
avatar
troll et buse ou autocar? le 03/09/2025 à 10:26
EELV 69 a écrit le 03/09/2025 à 08h34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

tu voudrais saborder ton parti de l interieur que tu ne t y prendrais pas autrement...tu dois etre d un autre parti...tu es un agent infiltré!

Signaler Répondre
avatar
Bonjour Monsieur Valentin le 03/09/2025 à 10:17

Vous nous parlez du développement du Hub des Sécurités à Ecully. Faites attention à ne pas mettre en danger les riverains de la commune comme cela s’est produit auparavant. Je n’aimerais pas perdre un de mes enfants. Merci d’avance.

Signaler Répondre
avatar
taratata 69 le 03/09/2025 à 10:15
EELV 69 a écrit le 03/09/2025 à 08h34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

la stratégie des ecolos et de faire peur au petit peuple pour mieux le dominer. les ecolos ont flingué l industrie nucléaire, ils flinguent en ce même temps l agriculture et l industrie automobile. allez au diable avec votre secte. vous avez le cerveau tellement lavé que vous n avez plus la capacité intellectuelle de prendre conscience de vos dégâts. foutez nous la paix . faut il vous écrire en écriture inclusive pour que vous compreniez ..

Signaler Répondre
avatar
Dépassés le 03/09/2025 à 10:00

Les commerçants de presqu'île sont "has been" , soit ils se reconvertissent en boutique à touristes ou en alimentation
Les consommateurs vont sur internet , les magasins servent à essayer avant de commander sur le Web

Signaler Répondre
avatar
Front sanitaire 2026 le 03/09/2025 à 09:35

La crise amplifiée avec des militants écolos bornés (pléonasme) qui bouchent les perspectives ou lieu d'en apporter comme le feraient de véritables responsables publics, 5 années de militantisme aveugle imposées par un clan sectaire et méprisant : voila le bilan.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/09/2025 à 09:24

Ils sont sont au bout du bout ?
Ben oui c'est une presqu'ile, rien de neuf ;-)

Signaler Répondre
avatar
Vous en êtes le parfait exemple ! le 03/09/2025 à 09:18
EELV 69 a écrit le 03/09/2025 à 08h34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

C’est bien ce que l’on dit
Les gens, qui ont toujours raison sur tout, comment les appelle t’on?
Les Gens de Gauche, bien entendu….

Signaler Répondre
avatar
RazLeBol le 03/09/2025 à 09:18
EELV 69 a écrit le 03/09/2025 à 08h34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

Faire chier le monde c'est aussi respectueux de l'environnement, et vous y arrivez plutôt bien !

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 03/09/2025 à 09:14
EELV 69 a écrit le 03/09/2025 à 08h34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

.......quelle autorité et quelle suffisance ! Pauvres gens...

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 03/09/2025 à 09:09

5 ans d'extrême gauche...

Signaler Répondre
avatar
Kim Jong-Fabien le 03/09/2025 à 08:45

Ils n’ont qu’à se reconvertir en vendeurs de vélos !! D’ailleurs, si nous sommes réélus, ceux qui refuseront seront expropriés et envoyés en camp de rééducation.

Signaler Répondre
avatar
EELV 69 le 03/09/2025 à 08:34

Cette liberté de ton est vraiment agaçante. Nos travaux sont respectueux de l'environnement donc indispensable, un point c'est tout !

Signaler Répondre

