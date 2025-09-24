Franck Morize (CPME du Rhône) : "A force de taxer, nous manquons de création de richesses"

Ce mercredi, Franck Morize, président de la CPME du Rhône (https://www.cpmerhone.fr/), est interrogé sur la santé économique des entreprises et les enjeux pour les patrons face au contexte national et local.
Vous avez raison la racaille des beaux quartier qui cherche l optimisation fiscale en expliquant que les impôts sont pour ceux qui bosse ça suffitSignaler Répondre
Le travail ne paye pas en France ! Alors mes parents me payent tous et j’ai pas besoin de bosser comme toi vieux chnoque.Signaler Répondre
Racaille aussi.Signaler Répondre
Petit étudiant de 3eme boboSignaler Répondre
vous préconisez le collectivisme a la soviétique ? belle réussite en effet ...Signaler Répondre
discours qui fait résonnance au programme du RN et des macronistesSignaler Répondre
Ben voyons! Comme si ils n’avaient pas eu assez d’avantages fiscaux comme cela …Signaler Répondre
Riches et Radins commencent par la même lettres...Signaler Répondre
70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des contribuables.Signaler Répondre
Effectivement, vu l'efficacité des fonds paritaires, des cotisations conventionnelles et pour les CCI, tout ceci pourrait largement être réformé pour plus d'efficacité et moins de taxes patronales et salariales.Signaler Répondre
Mais étrangement syndicats patronaux comme salariés s'entendent comme larrons en foire pour que ce système inefficace perdure.
Oui les syndicats vivent des taxes patronales et des taxes sur les salariés, des syndicalistes payés a organiser des grèves, et oui effectivement ils pourraient "se restructurer" ce qui veut dire licencier.Signaler Répondre
Bravo LFI tout un programme 🤣🤣🤣
La "justice fiscale", ça consiste à dire que les Autres doivent payer plus d'impôts, mais pas moi.Signaler Répondre
De quoi vivent les syndicats patronaux ?Signaler Répondre
De taxes sur les entreprises.
Qui les empêche de se restructurer pour réaliser de grosses économies possibles ?
Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi même ?
Il est certain que la distribution des abattements fiscaux doit être revue. Elle contribue à maintenir les salaires bas pour pouvoir être éligible à certaines aides.Signaler Répondre
D'autre part, des grosses entreprises n'en ont pas besoin, elles versent trop de dividendes à leurs actionnaires.
Mais il ne faut pas se tromper, une entreprise comme LVMH a versé près de 15 milliards d'impôts en France ces 10 dernières années pour 800 millions d'abattements fiscaux.
Et les grosses entreprises qui paient les impôts les plus lourds peuvent se casser ailleurs.
Et puis, la majorité des entreprises sont des petites entreprises qui paient plus de taxe que les revenus qu'ils gagnent
Il faut taxer c'est la solution de la gauche Francaise, ce sont ceux qui mangent gras qui parlent ainsi.
bien dit camarade !Signaler Répondre
Je pari que vous êtes pour le partage de la richesse des autres ?Signaler Répondre
Vous êtes entrepreneur ou fonctionnaire ?
8 millions de français qui vive a moins de 950 euros par moisSignaler Répondre
oui a la taxation des riches oui au partage de la richesse
Mais oui entièrement d'accord pour ne pas les taxer plus, à condition que l'on supprime tous les abattements fiscaux, et toutes les aides sans contrepartie dont ils se gavent (211 Mds/an)...Signaler Répondre
S'ils n'investissent pas c'est qu'ils veulent toujours s'en mettre plein les fouilles à titre personnel, et juste laisser survivre leurs entreprises...
Leurs discours sur le sujet ne passent plus auprès des français, et c'est pareil dans tous les autres pays, les gens en ont marre des abus.
Est-ce le début de la fin du capitalisme à cause de dirigeants d'entreprises et commerçants comme ceux-là ?