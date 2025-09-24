L'Éco de Lyon

Franck Morize (CPME du Rhône) : "A force de taxer, nous manquons de création de richesses"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Franck Morize, président de la CPME du Rhône (https://www.cpmerhone.fr/), est interrogé sur la santé économique des entreprises et les enjeux pour les patrons face au contexte national et local.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Racaille le 24/09/2025 à 19:17
lolotoooôooo a écrit le 24/09/2025 à 17h38

Racaille aussi.

Vous avez raison la racaille des beaux quartier qui cherche l optimisation fiscale en expliquant que les impôts sont pour ceux qui bosse ça suffit

avatar
Biloud le 24/09/2025 à 17:48
Commence par travailler a écrit le 24/09/2025 à 14h55

Petit étudiant de 3eme bobo

Le travail ne paye pas en France ! Alors mes parents me payent tous et j’ai pas besoin de bosser comme toi vieux chnoque.

avatar
lolotoooôooo le 24/09/2025 à 17:38
Sami69 a écrit le 24/09/2025 à 12h01

Riches et Radins commencent par la même lettres...

Racaille aussi.

avatar
Commence par travailler le 24/09/2025 à 14:55
le partage de la richesse a écrit le 24/09/2025 à 08h20

8 millions de français qui vive a moins de 950 euros par mois
oui a la taxation des riches oui au partage de la richesse

Petit étudiant de 3eme bobo

avatar
et donc le 24/09/2025 à 14:25
Ex Précisions a écrit le 24/09/2025 à 08h20

Mais oui entièrement d'accord pour ne pas les taxer plus, à condition que l'on supprime tous les abattements fiscaux, et toutes les aides sans contrepartie dont ils se gavent (211 Mds/an)...
S'ils n'investissent pas c'est qu'ils veulent toujours s'en mettre plein les fouilles à titre personnel, et juste laisser survivre leurs entreprises...
Leurs discours sur le sujet ne passent plus auprès des français, et c'est pareil dans tous les autres pays, les gens en ont marre des abus.
Est-ce le début de la fin du capitalisme à cause de dirigeants d'entreprises et commerçants comme ceux-là ?

vous préconisez le collectivisme a la soviétique ? belle réussite en effet ...

avatar
les mêmes le 24/09/2025 à 13:49

discours qui fait résonnance au programme du RN et des macronistes

avatar
Centradingue le 24/09/2025 à 12:28

Ben voyons! Comme si ils n’avaient pas eu assez d’avantages fiscaux comme cela …

avatar
Sami69 le 24/09/2025 à 12:01

Riches et Radins commencent par la même lettres...

avatar
Les riches sont déjà taxés le 24/09/2025 à 11:19
le partage de la richesse a écrit le 24/09/2025 à 08h20

8 millions de français qui vive a moins de 950 euros par mois
oui a la taxation des riches oui au partage de la richesse

70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des contribuables.

avatar
Jérémy le 24/09/2025 à 09:50
LFI 69 a écrit le 24/09/2025 à 08h45

De quoi vivent les syndicats patronaux ?
De taxes sur les entreprises.
Qui les empêche de se restructurer pour réaliser de grosses économies possibles ?
Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi même ?

Effectivement, vu l'efficacité des fonds paritaires, des cotisations conventionnelles et pour les CCI, tout ceci pourrait largement être réformé pour plus d'efficacité et moins de taxes patronales et salariales.
Mais étrangement syndicats patronaux comme salariés s'entendent comme larrons en foire pour que ce système inefficace perdure.

avatar
LéoChater le 24/09/2025 à 09:32
LFI 69 a écrit le 24/09/2025 à 08h45

De quoi vivent les syndicats patronaux ?
De taxes sur les entreprises.
Qui les empêche de se restructurer pour réaliser de grosses économies possibles ?
Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi même ?

Oui les syndicats vivent des taxes patronales et des taxes sur les salariés, des syndicalistes payés a organiser des grèves, et oui effectivement ils pourraient "se restructurer" ce qui veut dire licencier.
Bravo LFI tout un programme 🤣🤣🤣

avatar
Perdu d'avance le 24/09/2025 à 09:20
Jesaistout a écrit le 24/09/2025 à 08h27

Je pari que vous êtes pour le partage de la richesse des autres ?
Vous êtes entrepreneur ou fonctionnaire ?

La "justice fiscale", ça consiste à dire que les Autres doivent payer plus d'impôts, mais pas moi.

avatar
LFI 69 le 24/09/2025 à 08:45

De quoi vivent les syndicats patronaux ?
De taxes sur les entreprises.
Qui les empêche de se restructurer pour réaliser de grosses économies possibles ?
Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi même ?

avatar
ordrejuste le 24/09/2025 à 08:40
Ex Précisions a écrit le 24/09/2025 à 08h20

Mais oui entièrement d'accord pour ne pas les taxer plus, à condition que l'on supprime tous les abattements fiscaux, et toutes les aides sans contrepartie dont ils se gavent (211 Mds/an)...
S'ils n'investissent pas c'est qu'ils veulent toujours s'en mettre plein les fouilles à titre personnel, et juste laisser survivre leurs entreprises...
Leurs discours sur le sujet ne passent plus auprès des français, et c'est pareil dans tous les autres pays, les gens en ont marre des abus.
Est-ce le début de la fin du capitalisme à cause de dirigeants d'entreprises et commerçants comme ceux-là ?

Il est certain que la distribution des abattements fiscaux doit être revue. Elle contribue à maintenir les salaires bas pour pouvoir être éligible à certaines aides.
D'autre part, des grosses entreprises n'en ont pas besoin, elles versent trop de dividendes à leurs actionnaires.
Mais il ne faut pas se tromper, une entreprise comme LVMH a versé près de 15 milliards d'impôts en France ces 10 dernières années pour 800 millions d'abattements fiscaux.
Et les grosses entreprises qui paient les impôts les plus lourds peuvent se casser ailleurs.
Et puis, la majorité des entreprises sont des petites entreprises qui paient plus de taxe que les revenus qu'ils gagnent
Il faut taxer c'est la solution de la gauche Francaise, ce sont ceux qui mangent gras qui parlent ainsi.

avatar
lalutte le 24/09/2025 à 08:38
Ex Précisions a écrit le 24/09/2025 à 08h20

Mais oui entièrement d'accord pour ne pas les taxer plus, à condition que l'on supprime tous les abattements fiscaux, et toutes les aides sans contrepartie dont ils se gavent (211 Mds/an)...
S'ils n'investissent pas c'est qu'ils veulent toujours s'en mettre plein les fouilles à titre personnel, et juste laisser survivre leurs entreprises...
Leurs discours sur le sujet ne passent plus auprès des français, et c'est pareil dans tous les autres pays, les gens en ont marre des abus.
Est-ce le début de la fin du capitalisme à cause de dirigeants d'entreprises et commerçants comme ceux-là ?

bien dit camarade !

avatar
Jesaistout le 24/09/2025 à 08:27
le partage de la richesse a écrit le 24/09/2025 à 08h20

8 millions de français qui vive a moins de 950 euros par mois
oui a la taxation des riches oui au partage de la richesse

Je pari que vous êtes pour le partage de la richesse des autres ?
Vous êtes entrepreneur ou fonctionnaire ?

avatar
le partage de la richesse le 24/09/2025 à 08:20

8 millions de français qui vive a moins de 950 euros par mois
oui a la taxation des riches oui au partage de la richesse

avatar
Ex Précisions le 24/09/2025 à 08:20

Mais oui entièrement d'accord pour ne pas les taxer plus, à condition que l'on supprime tous les abattements fiscaux, et toutes les aides sans contrepartie dont ils se gavent (211 Mds/an)...
S'ils n'investissent pas c'est qu'ils veulent toujours s'en mettre plein les fouilles à titre personnel, et juste laisser survivre leurs entreprises...
Leurs discours sur le sujet ne passent plus auprès des français, et c'est pareil dans tous les autres pays, les gens en ont marre des abus.
Est-ce le début de la fin du capitalisme à cause de dirigeants d'entreprises et commerçants comme ceux-là ?

