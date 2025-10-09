La CPME du Rhône rejoint le Manifeste pour une industrie durable de la Métropole de Lyon

Cette signature marque un tournant symbolique : près de 500 entreprises industrielles, de toutes tailles et de tous secteurs, adhèrent désormais à cette démarche collective en faveur d’une industrie plus sobre, plus locale et plus résiliente.

L’industrie lyonnaise représente aujourd’hui 84 000 emplois et près de 60% de la richesse créée sur le territoire. Avec cette adhésion, la CPME Rhône souhaite affirmer le rôle central des PME dans la transition écologique. "La transition écologique de notre industrie ne réussira que si elle embarque toutes les entreprises, et en premier lieu les PME", a souligné Katia Kazandjieff, présidente du Club Industrie de la CPME du Rhône.

Le Manifeste, lancé lors du salon Global Industrie en 2021, repose sur cinq engagements clés : favoriser le développement d’activités industrielles locales, réduire les risques et l’empreinte environnementale, soutenir l’emploi industriel, promouvoir les métiers du secteur et renforcer la coopération entre acteurs économiques.

Les entreprises signataires bénéficient d’un programme d’accompagnement piloté par la Métropole : industrie circulaire, sobriété énergétique, gestion de l’eau ou encore recrutement dans les métiers en tension. L’objectif affiché est clair : accélérer la transformation écologique des sites industriels tout en préservant la compétitivité et l’emploi local.

"Nous avons la responsabilité collective de transformer nos modes de production en intégrant nos limites planétaires", a rappelé la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’Economie, Emeline Baume, soulignant que l’engagement de la CPME constitue "un signe fort pour notre territoire".

Ce partenariat entre la collectivité et les acteurs économiques illustre une ambition partagée : faire de la Métropole de Lyon un modèle d’industrie durable, conciliant attractivité, innovation et responsabilité environnementale.