La CPME du Rhône rejoint le Manifeste pour une industrie durable de la Métropole de Lyon

Cette signature marque un tournant symbolique : près de 500 entreprises industrielles, de toutes tailles et de tous secteurs, adhèrent désormais à cette démarche collective en faveur d’une industrie plus sobre, plus locale et plus résiliente.
L’industrie lyonnaise représente aujourd’hui 84 000 emplois et près de 60% de la richesse créée sur le territoire. Avec cette adhésion, la CPME Rhône souhaite affirmer le rôle central des PME dans la transition écologique. "La transition écologique de notre industrie ne réussira que si elle embarque toutes les entreprises, et en premier lieu les PME", a souligné Katia Kazandjieff, présidente du Club Industrie de la CPME du Rhône.
Le Manifeste, lancé lors du salon Global Industrie en 2021, repose sur cinq engagements clés : favoriser le développement d’activités industrielles locales, réduire les risques et l’empreinte environnementale, soutenir l’emploi industriel, promouvoir les métiers du secteur et renforcer la coopération entre acteurs économiques.
Les entreprises signataires bénéficient d’un programme d’accompagnement piloté par la Métropole : industrie circulaire, sobriété énergétique, gestion de l’eau ou encore recrutement dans les métiers en tension. L’objectif affiché est clair : accélérer la transformation écologique des sites industriels tout en préservant la compétitivité et l’emploi local.
"Nous avons la responsabilité collective de transformer nos modes de production en intégrant nos limites planétaires", a rappelé la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’Economie, Emeline Baume, soulignant que l’engagement de la CPME constitue "un signe fort pour notre territoire".
Ce partenariat entre la collectivité et les acteurs économiques illustre une ambition partagée : faire de la Métropole de Lyon un modèle d’industrie durable, conciliant attractivité, innovation et responsabilité environnementale.
Encore de la fumée....l’écologie, une ruine pour certains, une rente et une auréole pour les autresSignaler Répondre
Ce que les grands lyonnais veulent voir absolument c’estSignaler Répondre
favoriser la sécurité partout et pour tous , réduire les risques de vol de viol et de violence , soutenir la lutte contre le harcèlement de rue , promouvoir les métiers de la police et de la gendarmerie et renforcer la coopération entre acteurs de la sécurité et de la justice .
Pour que lyon ne soit plus un coupe gorge ou les oqtf et les vendeurs de came se goinfrent
Vous comprenez ?????!!!!!!!!
Ils ont l'air contents, eux, contrairement au Medef, ils sont tout sourire ;-)Signaler Répondre
Ils doivent s'en mettre plein les fouilles.
Dire pourquoi une industrie durable de la Métropole de Lyon n'est pas forcément une maison de rendez vous?Signaler Répondre
Vous avez 2 heures sans documents