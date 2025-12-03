L'Éco de Lyon

Pierre François : "Avec Catanéo, un prix d'achat moins élevé pour un loyer quasiment équivalent"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Pierre François, co-fondateur de Catanéo (www.cataneo-investissement-immobilier.fr/), est interrogé sur sa solution d'investissement locatif clé en main, la crise de l'immobilier, l'encadrement des loyers ou encore des perspectives de son groupe lyonnais.

OMERTARABE le 03/12/2025 à 08:21

Tant que vous faites "venir" des migrants, il y aura toujours un manque de logementn!

