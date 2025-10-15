Hugo Berthe (La Première Brique) : "Démocratiser l'investissement immobilier simplement"

Ce mercredi, Hugo Berthe, président de La Première Brique (https://www.lapremierebrique.fr/), est interrogé sur sa plateforme de mise en relations entre investisseurs particuliers et porteurs de projets immobiliers à travers la France, mais aussi sa particularité par rapport aux banques face à la crise traversée par le secteur depuis des années.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.