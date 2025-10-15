L'Éco de Lyon

Hugo Berthe (La Première Brique) : "Démocratiser l'investissement immobilier simplement"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Hugo Berthe, président de La Première Brique (https://www.lapremierebrique.fr/), est interrogé sur sa plateforme de mise en relations entre investisseurs particuliers et porteurs de projets immobiliers à travers la France, mais aussi sa particularité par rapport aux banques face à la crise traversée par le secteur depuis des années.

Ex Précisions le 15/10/2025 à 09:57

Ils n'arrêtent pas de se plaindre mais ils ont tous l'air heureux finalement ces entrepreneurs...

