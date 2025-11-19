L'Éco de Lyon

Pierre Lonobile (Nobile) : "Les Négociants, l'une des plus belles affaires de Lyon"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Ce mercredi, Pierre Lonobile, directeur du groupe Nobile (https://casanobile.fr/), est interrogé sur l'empire familial qui multiplie les réussites à Lyon, jusqu'à la dernière acquisition marquante : le Grand Café des Négociants depuis le 1er octobre.

