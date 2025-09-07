Gastronomie

Lyon : le Grand Café des Négociants repris par l'empire Nobile ?

Lyon : le Grand Café des Négociants repris par l'empire Nobile ?
Lyon : le Grand Café des Négociants repris par l'empire Nobile ? - DR

S'il a perdu de son aura, le Grand Café des Négociants reste un lieu mythique de la Presqu'île de Lyon.

Créée en 1864, l'institution n'est plus le lieu de rendez-vous du tout Lyon.

Sous la coupe de Philippe Pelisson, l'ancien footballeur Eric Abidal et l'agent David Venditelli, qui ont racheté les Négos en 2006, la brasserie des Cordeliers a changé. Et la crise du Covid-19, alliée à la fermeture progressive de la Presqu'île aux voitures par les écologistes, pousse GCDN à vendre l'établissement.

Selon Lyon People, le Grand Café des Négociants a trouvé preneur après des mois sur le marché.

Il s'agirait d'un restaurateur italien dont l'identité n'a pas été confirmée. Nos confrères indiquent qu'il s'agit de la famille Lonobile, bien connue à Lyon pour avoir lancé plusieurs restaurants, trattoria et cafés en Presqu'île et dans le 7e sous la marque "Nobile".

Que prévoit Jean Lonobile et ses proches pour les Négos, dont le prix de cession n'a pas été communiqué ? Réponse d'ici quelques semaines.

Tags :

Grand Café des Négociants

Nobile

Jean Nobile

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
moi pareil le 07/09/2025 à 21:46
Cookie the first a écrit le 07/09/2025 à 19h02

Que de bons souvenirs aux négos ! Depuis qu'il est impossible de se rendre en ville, je n'y ai plus mis les pieds. Merci Doucet et lugentrass

et pourtant c est un super endroit

Signaler Répondre
avatar
De plus… le 07/09/2025 à 21:41
Retour sur Terre a écrit le 07/09/2025 à 18h24

La première phrase est tout à fait exacte, ce n'est plus le lieu de RV du tout Lyon.
Pire que ça, c'est un endroit à fuir, comme d'autres "institutions" : Léon de Lyon ou le Cintra par exemple.
La raison est des plus simples : payer très cher pour manger du surgelé ou du sous vide avec un service minable et une propreté douteuse... hé bien juste NON.

…sans parler du service complètement has been de cette maison. Pas étonnée qu’il ferment !

Signaler Répondre
avatar
garder votre ville le 07/09/2025 à 21:15
encore ? a écrit le 07/09/2025 à 18h37

Une pizzeria à la place d’une institution?
la politique punitive des verts dans le temps va faire des ravages économiques, les commerçants ont déposés le bilan et d’autres suivront car des chiffres d’affaire de moins 40% ne pourront plus tenir ..

Lyon ville dortoir et encore

Signaler Répondre
avatar
Deux neurones c'est un de trop le 07/09/2025 à 20:42

Les pauvres, ils n'arrivent même PAS à lire QUATRE lignes :
"Créée en 1864, l'institution n'est plus le lieu de rendez-vous du tout Lyon.
Sous la coupe de Philippe Pelisson, l'ancien footballeur Eric Abidal et l'agent David Venditelli, qui ont racheté les Négos en 2006, la brasserie des Cordeliers a changé."

Avec ça, toute personne avec un cerveau au ralenti comprend, mais pas les droitardés qui accusent les écolos. Et parlent d'institution alors que la deuxième ligne de l’article dit que ce n'était plus le cas.

Un conseil, retournez faire un stage en primaire, pour(ré)apprendre à lire.

Signaler Répondre
avatar
Pari le 07/09/2025 à 20:37
J’attends … a écrit le 07/09/2025 à 19h21

Le commerce ne fait plus recette.
Nobile s’est lancé dans de grand investissements en presqu’île. La baisse de fréquentions n’est pas à son maximum. Avec la fermeture au voiture et la pietinisation de la presqu’île. La clientèle va se faire rare, très rare.
Je lui souhaite de trouver son équilibre financier.

Il y a d’ailleurs un très grand nombre de commerce et bureau à céder en presqu’île.

Nobile pari sur la renaissance de Lyon, qui commence dans 196 jours.

Signaler Répondre
avatar
velocargo le 07/09/2025 à 20:07

C’est dommage, c’était une institution lyonnaise avec l’ambiance art-déco. Espérons que les nouveaux propriétaires ne toucheront pas à son architecture ?
Mais depuis la mandature verte, c’était devenu impossible d’y aller comme dans d’autres restos de la presqu’île d’ailleurs !

Signaler Répondre
avatar
le paradis de fruit le 07/09/2025 à 20:04

le business a lyon a changer rue de la république le café le paradis de fruits ramasse tout le business café bondé tout le temps délai de attentes énormes le monde change

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/09/2025 à 19:56
Retour sur Terre a écrit le 07/09/2025 à 18h24

La première phrase est tout à fait exacte, ce n'est plus le lieu de RV du tout Lyon.
Pire que ça, c'est un endroit à fuir, comme d'autres "institutions" : Léon de Lyon ou le Cintra par exemple.
La raison est des plus simples : payer très cher pour manger du surgelé ou du sous vide avec un service minable et une propreté douteuse... hé bien juste NON.

il y a beaucoup de vrai dans cette analyse.

Signaler Répondre
avatar
J’attends … le 07/09/2025 à 19:21

Le commerce ne fait plus recette.
Nobile s’est lancé dans de grand investissements en presqu’île. La baisse de fréquentions n’est pas à son maximum. Avec la fermeture au voiture et la pietinisation de la presqu’île. La clientèle va se faire rare, très rare.
Je lui souhaite de trouver son équilibre financier.

Il y a d’ailleurs un très grand nombre de commerce et bureau à céder en presqu’île.

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 07/09/2025 à 19:02

Que de bons souvenirs aux négos ! Depuis qu'il est impossible de se rendre en ville, je n'y ai plus mis les pieds. Merci Doucet et lugentrass

Signaler Répondre
avatar
Miloulachou le 07/09/2025 à 18:56

Les lyonnais ont voté pour les VERTS...

Signaler Répondre
avatar
gerardmenvuca le 07/09/2025 à 18:41

Doucet et sa bande d escrologistes ont tuer lés commerces du centre ville !pour les prochaines élections ne vous trompez pas de bulletin de votes .les verts dehors

Signaler Répondre
avatar
encore ? le 07/09/2025 à 18:37

Une pizzeria à la place d’une institution?
la politique punitive des verts dans le temps va faire des ravages économiques, les commerçants ont déposés le bilan et d’autres suivront car des chiffres d’affaire de moins 40% ne pourront plus tenir ..

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 07/09/2025 à 18:24

La première phrase est tout à fait exacte, ce n'est plus le lieu de RV du tout Lyon.
Pire que ça, c'est un endroit à fuir, comme d'autres "institutions" : Léon de Lyon ou le Cintra par exemple.
La raison est des plus simples : payer très cher pour manger du surgelé ou du sous vide avec un service minable et une propreté douteuse... hé bien juste NON.

Signaler Répondre
avatar
kool le 07/09/2025 à 17:15

Doucet m'a tuer ...

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 07/09/2025 à 16:48

Encore la fin d’une institution lyonnaise
Merci les Khmers verts on peut dire que vous avez contribué largement à ce déclassement de notre ville

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.