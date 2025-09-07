Lyon : le Grand Café des Négociants repris par l'empire Nobile ?

Créée en 1864, l'institution n'est plus le lieu de rendez-vous du tout Lyon.

Sous la coupe de Philippe Pelisson, l'ancien footballeur Eric Abidal et l'agent David Venditelli, qui ont racheté les Négos en 2006, la brasserie des Cordeliers a changé. Et la crise du Covid-19, alliée à la fermeture progressive de la Presqu'île aux voitures par les écologistes, pousse GCDN à vendre l'établissement.

Selon Lyon People, le Grand Café des Négociants a trouvé preneur après des mois sur le marché.

Il s'agirait d'un restaurateur italien dont l'identité n'a pas été confirmée. Nos confrères indiquent qu'il s'agit de la famille Lonobile, bien connue à Lyon pour avoir lancé plusieurs restaurants, trattoria et cafés en Presqu'île et dans le 7e sous la marque "Nobile".

Que prévoit Jean Lonobile et ses proches pour les Négos, dont le prix de cession n'a pas été communiqué ? Réponse d'ici quelques semaines.