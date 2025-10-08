L'Éco de Lyon

Bertrand Simon (Orial) : "Une croissance organique depuis toujours"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Bertrand Simon (Orial) : "Une croissance organique depuis toujours"

Ce mercredi, Bertrand Simon, expert-comptable associé du cabinet Orial (https://orial.fr/), est interrogé sur les 60 ans du cabinet fondé à la Croix-Rousse et qui est aujourd'hui un acteur majeur du secteur au niveau national.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

L'Eco de Lyon

Orial

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.