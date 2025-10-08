Bertrand Simon (Orial) : "Une croissance organique depuis toujours"

Ce mercredi, Bertrand Simon, expert-comptable associé du cabinet Orial (https://orial.fr/), est interrogé sur les 60 ans du cabinet fondé à la Croix-Rousse et qui est aujourd'hui un acteur majeur du secteur au niveau national.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.