DZ Mafia : l’avocat lyonnais mis en examen et placé en détention provisoire

Lors d’une conférence de presse organisée ce samedi 14 mars, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a détaillé les suites de l’opération qui avait conduit à 42 interpellations entre le lundi 9 et le mardi 10 mars.
Au total, 26 personnes ont été mises en examen dans ce dossier ouvert début 2024. Parmi elles figurent notamment deux rappeurs ainsi qu’un avocat lyonnais, selon les informations communiquées par le magistrat.
D’après nos informations, il s’agit de Kamel Aissaoui, avocat inscrit au barreau de Lyon. Ce pénaliste de 49 ans, arrivé tardivement dans la profession, avait récemment déjà fait parler de lui après plusieurs incidents survenus lors de parloirs avec ses clients. Ce dernier avait par ailleurs tenu à s'expliquer sur ces révélations dans nos colonnes. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault).
Des communications facilitées depuis la prison
Selon les éléments présentés par le parquet, l’homme de loi est soupçonné d’avoir "fourni un moyen technique de communication" à un des leaders présumés de la DZ Mafia alors incarcéré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité (QLCO).
Toujours selon le procureur de Marseille, ce détenu aurait pu échanger avec l’extérieur via la ligne téléphonique ouverte par l’avocat, mais aussi grâce à l’ordinateur de ce dernier ou encore grâce à des courriers envoyés dans le cadre du secret professionnel.
Ces dispositifs auraient permis au membre du réseau criminel de maintenir des contacts avec l'extérieur malgré les mesures renforcées mises en place dans ces prisons, créées pour empêcher les narcotrafiquants de diriger leurs activités depuis leur cellule.
Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité de la justice marseillaise.
Dans le même panier, un fruit pourri les autres !Signaler Répondre
Tout le monde sait...Signaler Répondre
Qui se ressemble s'assemble...Signaler Répondre
Tiens on parle a nouveau de Villefranche et de son tribunal au sursis systématique .Signaler Répondre
sans oublier ceux qui sont menacés ou leur famille, comme les gardiens, les juges , certains élus, ou enquêteurs. Avec l argent ou un pistolet dans le dos tu peux obtenir ce que tu veux .Tout s achète sauf la santé.Signaler Répondre
Son site précise " De 2009 à 2017 j’ai assuré les fonctions de juriste en aide aux victimes au sein du réseau INAVEM et de délégué du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône "Signaler Répondre
Là vraiment tu as été traité comme un délinquant 🤣Signaler Répondre
On comprend le laxisme de la justice.Signaler Répondre
Un seul ?
Comme on dit " aux innocents les mains pleines " !Signaler Répondre
Je l'avais vu se plaindre à la télé il y a quelques temps, il dénonçait un harcèlement des gardiens pour rentrer en taule voir ses clients, qu'il était blacklisté dans certaines prisons. Il passait son temps à gémir comme ceux qu'il défendait.Signaler Répondre
Et bien voilà. Il se défendra seul de sa cellule ;-)
Déjà que la justice est laxiste à haut niveau, ou plutôt sélective, mais si en plus on a des délinquants comme avocats bonjour le système judiciaire aujourd'hui...