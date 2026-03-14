DZ Mafia : l’avocat lyonnais mis en examen et placé en détention provisoire

Lors d’une conférence de presse organisée ce samedi 14 mars, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a détaillé les suites de l’opération qui avait conduit à 42 interpellations entre le lundi 9 et le mardi 10 mars.

Au total, 26 personnes ont été mises en examen dans ce dossier ouvert début 2024. Parmi elles figurent notamment deux rappeurs ainsi qu’un avocat lyonnais, selon les informations communiquées par le magistrat.

D’après nos informations, il s’agit de Kamel Aissaoui, avocat inscrit au barreau de Lyon. Ce pénaliste de 49 ans, arrivé tardivement dans la profession, avait récemment déjà fait parler de lui après plusieurs incidents survenus lors de parloirs avec ses clients. Ce dernier avait par ailleurs tenu à s'expliquer sur ces révélations dans nos colonnes. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault).

Des communications facilitées depuis la prison

Selon les éléments présentés par le parquet, l’homme de loi est soupçonné d’avoir "fourni un moyen technique de communication" à un des leaders présumés de la DZ Mafia alors incarcéré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité (QLCO).

Toujours selon le procureur de Marseille, ce détenu aurait pu échanger avec l’extérieur via la ligne téléphonique ouverte par l’avocat, mais aussi grâce à l’ordinateur de ce dernier ou encore grâce à des courriers envoyés dans le cadre du secret professionnel.

Ces dispositifs auraient permis au membre du réseau criminel de maintenir des contacts avec l'extérieur malgré les mesures renforcées mises en place dans ces prisons, créées pour empêcher les narcotrafiquants de diriger leurs activités depuis leur cellule.

Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité de la justice marseillaise.