À Lyon, un rassemblement citoyen est annoncé ce samedi à 13h place de la Comédie, pour dénoncer la violence mafieuse et soutenir sa famille.

Selon les organisateurs, Mehdi n’a pas été tué au hasard : il aurait été visé en représailles de l’engagement public de son frère, Amine Kessaci, militant connu pour son combat contre le narcotrafic à Marseille. Un message glaçant qui, pour les initiateurs de la mobilisation lyonnaise, rappelle "l’emprise grandissante des réseaux criminels dans plusieurs villes du pays".

Le communiqué appelle à un "sursaut citoyen", estimant que la DZ Mafia prospère "là où l’État recule", et que des quartiers entiers, de Marseille à Lyon, subissent la peur et la pression de groupes prêts à "tuer des innocents pour maintenir leur domination".

Les organisateurs, qui souhaitent une initiative "unitaire, pacifique et non partisane", invitent les participants à venir vêtus de blanc, en hommage à Mehdi. Une minute de silence sera observée.

Cette mobilisation se veut un signal adressé aux pouvoirs publics, accusés de ne pas protéger suffisamment les populations des quartiers les plus exposés. "La France ne peut plus accepter que des familles soient abandonnées et que des jeunes meurent pour avoir refusé la loi du silence", peut-on lire dans l’appel.

Lyon rejoindra ainsi les nombreuses voix qui, à travers le pays, réclament une réponse à la hauteur de la violence mafieuse.