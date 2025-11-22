À Lyon, un rassemblement citoyen est annoncé ce samedi à 13h place de la Comédie, pour dénoncer la violence mafieuse et soutenir sa famille.
Selon les organisateurs, Mehdi n’a pas été tué au hasard : il aurait été visé en représailles de l’engagement public de son frère, Amine Kessaci, militant connu pour son combat contre le narcotrafic à Marseille. Un message glaçant qui, pour les initiateurs de la mobilisation lyonnaise, rappelle "l’emprise grandissante des réseaux criminels dans plusieurs villes du pays".
Le communiqué appelle à un "sursaut citoyen", estimant que la DZ Mafia prospère "là où l’État recule", et que des quartiers entiers, de Marseille à Lyon, subissent la peur et la pression de groupes prêts à "tuer des innocents pour maintenir leur domination".
Les organisateurs, qui souhaitent une initiative "unitaire, pacifique et non partisane", invitent les participants à venir vêtus de blanc, en hommage à Mehdi. Une minute de silence sera observée.
Cette mobilisation se veut un signal adressé aux pouvoirs publics, accusés de ne pas protéger suffisamment les populations des quartiers les plus exposés. "La France ne peut plus accepter que des familles soient abandonnées et que des jeunes meurent pour avoir refusé la loi du silence", peut-on lire dans l’appel.
Lyon rejoindra ainsi les nombreuses voix qui, à travers le pays, réclament une réponse à la hauteur de la violence mafieuse.
Si y'a pas de drapeau palestinien, je n'y vais pas !Signaler Répondre
LOL
La drogue, c’est pour les faibles.Signaler Répondre
Lutter contre les faibles, c’est lutter contre la drogue.
Tous ces gens qui, dès le réveil, mettent leurs joints dans leurs bouche avant de prendre la voiture… Quand vous leur parlez, ils vous sortiront toujours la même phrase : “Le cannabis, c’est doux, moins dangereux que l’alcool.”
Non.
Affrontez vos problèmes au lieu de vous cacher derrière un joint.
Les toxicomanes, il y a des médecins pour vous aider.
Choisissez l’aide, pas la fuite.
Arrêtez d’alimenter un marché qui détruit des vies.
Tu en a bien besoin de substances récréatives ! vu le niveau de tes propos quotidiens !Signaler Répondre
DZ, comme par hasard...Signaler Répondre
perso jamais et cigarette arrêtée depuis plusieurs dizaines d'années.Signaler Répondre
contre la DZ Mafia ? c'est quoi ce truc ils s'imagine dans des films, des idiots avec une éducations très mauvaises triste avenir pour ces gens bêtes à manger du foin. Il ne fond peur à personne, brigand de paquetille.Signaler Répondre
On devrai prolonger cette marche par une manifestation contre l Algerie et ses supporters algériens ou pas, car elle est la sources de non pas de tout nos problème mais de tous nos emmerdements , car déja DZ mafia cela veut mafia Algerienne ( DZ = Algerie) , puis les problème d'immigration, les problèmes de l'islamisme, les problèmes de sécurité du quotidien , les problèmes de fraude sociale , et enfin la volonté de poursuivre la guerre d'Algérie.Signaler Répondre
vos souvenirs sont bons .Perso moi jamais utilisé ce genre de produit, même cigarette abandonnée dépuis plusieurs dizaines d'années. Perso je n ai pas connu d utilisateurs mais je ne doute pas qu il puisse y en avoir surtout au niveau des travers qui sont soumis a une pression constante.Signaler Répondre
saisie de tous les biens jusqu'aux vêtements, fin des droits sociaux et civiques, déchéance de nationalité avec possibilité d'apatridie, peine capitale...sans ça pas de salutSignaler Répondre
Il me semble que vous êtes un banquier, vous en aviez parler concernant la cession de l'OL à John TextorSignaler Répondre
J'ai entendu dire de la part d'un ami lui meme banquier que la cocaïne était souvent consommé dans le milieu..
J'ai du coup une petite question moi meme à vous poser.
Êtes vous ou étiez vous un consommateur de poudre blanche, oui ou non?
Si vous répondez pas, j'en déduit que c'est oui.
Pas de ça chez moi !Signaler Répondre
une seule question, tu réponds par oui ou non .Est-ce que tu es consommateur ???.Si tu réponds pas je en depuis que c est donc oui .Signaler Répondre
On ne doute pas que les trafiquants seront ravis de payer des taxes...Signaler Répondre
Si le cannabis est légalisé les truands se tourneront vers d' autres activités. La seule façon d' arrêter un truand et de le mettre en prison pour suffisamment de temps pour qu' il comprenne la leçon.Signaler Répondre
Il n'y a qu'a rever comme si en légalisant , on allait stopper le trafic !Signaler Répondre
C'est une tres mauvaise idée justement !Signaler Répondre
Au Pays Bas ou le cannabis est légal, c'est devenu un hypermarché à ciel ouvert de toute les drogues, y compris le cannabis qu'ils vendent moins cher qu'en boutiques.
Et si ce pays attire tous les drogués et les dealers internationaux, c'est parce qu'ils ont légalisé.
Et ils sont tellement puissant que récemment leur premier ministre a du démissionner et il est aujourd'hui sous escorte policière car il a osé s'attaquer aux réseaux .
Et une marche blanche contre le laxisme des juges, c'est pour quand?Signaler Répondre
Et une marche blanche contre le laxisme des politiques, c'et pour quand?
Si on en est arrivé là, ce sont quand même eux les responsables!!!!!
L'urgence, c'est la légalisation du canabis et plus largement de toutes les substances récréatives.Signaler Répondre
Ça doit devenir la priorité du Nouveau Front Populaire.
Bonjour, deja merci de corriger mes erreurs de français, j'ai toujours eu du mal dans cette discipline..Signaler Répondre
Sinon oui, Voter des lois pour faire "genre" on lutte, c'est vieux comme le monde.
Le Maroc et la Colombie ont toujours fait "genre" ils luttent, pourtant tout le monde sais parfaitement que sans leur productions, c'est la moitié de leur PIB qui chuterai...
Vu comment le narcotrafic a explosé en très peu de temp la complaisance de l'état ne fait aucun doute et rassuré les francais sur le fait qu'ils luttent en votant des pseudos lois, (qui s'ajoute à celles déjà existantes et qui n'étaient pas appliquées) ils sont juste bien obligé de le faire.
Bref mais on s'éloigne de notre sujet oui apparemment les insoumis ont voter contre, mais les socialistes ont voter pour..
Ca ne me passionne pas beaucoup cette tambouille voyez vous, pour moi aucun parti politique ne merite que j'y prête attention..
Si un jour ils proposent et ils votent pour une coalition armée dans le but d'aller détruire les productions et les producteurs à la source, ils auront mon intérêt mais sinon leur cinéma et leur théâtre me fait de moins en moins rigoler.
Le responsable de cette explosion dort à l'Elysee et pourtant il répète qu'il faut éradiquer le trafic, comme il a dit que plus personne ne dormirais dans la rue.
En fait la question que je me pose vraiment c'est pourquoi tant de gens continue à y croire?
Alors qu'on a la preuve tous les jours qu'ils nous mentent et nous méprise.
Depuis 2018 l empire dz mafia se structure il est un acteur de l économieSignaler Répondre
OULAH bad trip, Les bouffées de délire de persécution sont le signe que le cerveau est déjà attaqué !Signaler Répondre
L'insoupçonnable méchanceté de l'être,ils et elles le sont...Reprendre l'entrainement maintenant.Signaler Répondre
on ne risque pas de voir non plus beaucoup de gens du show bissnessSignaler Répondre
Hommage à qui ?Signaler Répondre
Ah ouais un hommage genre pour nahel.
On va me dire ’ oui mais il était inconnu de la justice
Je rappelle t’es inconnu de la justice tant que tu t’es pas fait attraper , il y en a des milliers dans la rue des " inconnus de la justice "
Encore une enquête qui va monopoliser je ne sais combien de policiers pour enfin de compte ne pas les condamner à la hauteur de leur délit.Signaler Répondre
Les ennuis ou enquêtes judiciaires des bons
citoyens passeront après.
Il est vraiment temps que le gouvernement agisse sévèrement, les tribunaux sont engorgés
les prisons sont pleines, le nombre de délits augmente, ça va devenir l'anarchie, la jungle !
Et plus de 400 00 morts au Yémen, ça ne vous fait pas réagir ? Vous avez un justificatif ?
J'ai beau avoir la nationalité française, j'estime que la France ne m'a pas permis d'acquérir que du bonheur et de la liberté. Ceux qui sont français et qui ne se sentent pas bien en France qu'ils envisagent d'expulser les autres du pays sans haine, ni rancoeur.. Ils en ont le choix et la liberté, personne ne les retiens, ils pourront se rapprocher ainsi de leurs semblables.
Pas d’amalgameSignaler Répondre
On ne risque pas de voir Laurent Caillaud non plus, ce proche de Retailleau conseiller régional vendéen.Signaler Répondre
Mais lui le pauvre a une bonne excuse, il est décédé apres une soirée chemsex..
Non vraiment messieurs dames arrêtez de tout politisé!
La France est dans un état pitoyable à cause des politiques (gauche et droite) des 50 dernières années.
Mon fifi, sort de ton clavier et explore le monde, tiens l Amérique du sud, continent préfère de ton gourou : Bukele reelu, sécurité au top au Salvador, Venezuela : plaque tournante du traffic, misère et corruption.Au fait il y retourne quand en first classe voir son pote Maduro ton cheri?😂😂Signaler Répondre
oui comme boyard le dealerSignaler Répondre
Vous pensez réellement que les milliards de bénéfices du narcotrafic mondial s'explique par la consommation de sympathisants de gauche dans le monde.Signaler Répondre
Quel type de cerveau malade peut-il penser cela ?
Un cerveau irradié par le fascisme, la drogue, l'absence d'éducation, la haine, ...
Et pourtant, qui a l'assemblée à côté contre la loi Narcotrafic ?Signaler Répondre
Un indice, c'est pas la droite ni le centre. .
… de faire barrage à l’essstreme droaaaate !Signaler Répondre
Toi, le gauchorageux, on risque pas de te trouver au Mas du Taureau, au Tonkin ou dans les quartiers Nord de Marseille.Signaler Répondre
on ne risque pas non plus de voir le député LFI Andy Kerbrat qui achète sa drogue a un mineur dans le métro.Signaler Répondre
On ne risque pas de voir les fachos à cet hommage, eux qui ont une admiration pour les organisations et comportements mafieux.Signaler Répondre
Il suffit de voir leurs soutiens inconditionnels lors des condamnations de Le Pen et Sarkozy par exemple, condamné pour ce dernier rappelons-le pour association de malfaiteurs.
C'était quoi vos solutions?Signaler Répondre
Pour ma part je pense qu'il faut détruire les productions à la source .
Tout les pays "disent lutter", ben qu'ils envoient une coalition armée détruire les champs, les laboratoires etc...
Avec tout les moyens dont nous disposons (satellite, drone) nous ne sommes pas capable de le faire?
En un mois on règle le problème.
Et on recommence chaque année. .
Certains disaient que j exagérait lorsque je disais qu ayant vécu en Equateur nous avions simplement 10 de retard sur les méthodes. Aujourd'hui n avons désormais 5 ans de retard. les autorités finissent par admettre que les dockers, les gardiens, les juges dont on commence a comprendre pourquoi certains sont si clements , les élus,,,,,,,,ou leurs familles sont directement menacés. les méthodes sont connues mais il ́n y a pas de volonté réelle de lutter, soit par intérêt, soit par manque de courage politique .En France c est toujours, soit tout va bien nous sommes parmi les meilleurs, soit pas de vagues .Signaler Répondre
Je pense encore une fois que ça ne sert à rien de politisé ce genre de chose, sinon on pourrait aussi faire la bêtise de laisser entendre que les gens qui prennent de la coke sont de droite.Signaler Répondre
Si aujourd'hui il ya des règlements de comptes lié au narcotrafic c'est à cause de l'inondation de la cocaïne dans notre pays, le trafic de cannabis jusqu'à maintenant ne générait pas autant d'argent et ne provoquait pas tout ses homicides.
Nous sommes en train de sombrer comme le Mexique, la Colombie et les Pays Bas, les puissances mafieuse sont bien plus puissante que les politiciens qui ne sont que des êtres humain capable de consommer et de se laisser corrompre .
Des contrôles à l'assemblée national serait tres intéressant, ont constaterai que tous les partis sont concernés.
le député LFI Andy KERBRAT a fait partie des personnalités qui financent les dealers en leur achetant de la drogue et le pire c est qu il est de nouveau a l assembléeSignaler Répondre
Très belle initiative contre une cause grave qu'il faut impérativement combattre pour espérer retrouver la sérénité et la tranquilité.Signaler Répondre
Mais comme souvent en France , on attend toujours d'avoir la merde sous le nez pour dire que ça sent mauvais !
J'espère me tromper , mais je pense qu'il est déjà trop tard.
J'espère qu'il y aura beaucoup de drapeaux algériens et palestiniens....Signaler Répondre
C'est le grand écart ce rassemblement, pour la gauche qui déteste la lutte contre le narcotraficSignaler Répondre
Quand on vous avait prévenu et qu'on vous amenait des solutions clé en main...on s'est fait traiter de facho...maintenant ça vient pleurerSignaler Répondre
C'est sûr qu'il y en a mais on va pas se mentir non plus, c'est un petit pourcentage, ce serait plutôt monsieur tout le monde je dirais, aussi bien des cassos que des étudiants ou des mecs qui charbonnentSignaler Répondre
Les consommateurs de canabis votent notoirement à gauche et soutiennent donc par leur argent ces réseaux mafieux.Signaler Répondre
Doucet avait à ce titre refusé de soumettre les membres de sa majorité à un test salivaire.
Mouais enfin la majorité sont plutôt des dégénérés ado en survêtement de foot baskets et casquette à l’envers !!!!Signaler Répondre
quand on voit la clientèle qui vient chercher sa dose de drogue,parfois des gens haut placés,on se doute bien que ç'à ne bouge pas au dessus pour la lutte contre la drogue!des femmes bien sapées,avec leur belle bagnole,des gars en costard cravate,certains qui viennent avec leur voiture de fonction avec des postes importants,il est évident que le gratin de la société se shoote et ç'à ne bouge pas au dessus pour lutter contre ce fléau.On les voit venir régulièrement sur les points de deal.Parfois,avec leurs gosses qui voient tout et qui se shooteront plus tard.A villeurbanne,on en a vu des vertes et des pas mûres!Signaler Répondre
LFI est invité ....Signaler Répondre