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Déjà incarcéré, l'avocat lyonnais lié à la DZ Mafia visé par une nouvelle mise en examen

Déjà incarcéré, l'avocat lyonnais lié à la DZ Mafia visé par une nouvelle mise en examen
Déjà incarcéré, l'avocat lyonnais lié à la DZ Mafia visé par une nouvelle mise en examen - LyonMag

Nouvel épisode judiciaire pour Me Kamel Aissaoui.

L’avocat lyonnais, déjà incarcéré dans le cadre d’une première procédure, a été de nouveau mis en examen le 17 mars, rapporte le Parisien.

Ce pénaliste, qui comptait récemment parmi ses clients deux figures présumées de la DZ Mafia, se retrouve désormais au cœur de plusieurs volets judiciaires. Il était déjà poursuivi dans le dossier dit "Octopus", notamment pour des soupçons de corruption et pour avoir facilité des échanges entre l’un de ses clients détenu et l’extérieur.

Dans cette nouvelle séquence, l’enquête porte sur un projet d’action violente attribué au groupe criminel marseillais. Pour les besoins des investigations, Me Aissaoui a été extrait de sa cellule puis placé en garde à vue par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Marseille, avant d’être à nouveau mis en examen dans la foulée.

Tags :

Kamel Aissaoui

DZ Mafia

3 commentaires
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Effectivement le 15/04/2026 à 18:47

Bien, il va pouvoir suivre l'exemple d'un autre avocat dit Paul Bismuth pour écrire un article du genre 'Le Journal d'un prisonnier'.
Bref les politicards sont en grand nombre des avocats, cela n'étonne plus.

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Ex Précisions le 15/04/2026 à 18:43

Il se plaignait à la télé d'un acharnement avant son incarcération, il va être servi ;-)

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