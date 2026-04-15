Déjà incarcéré, l'avocat lyonnais lié à la DZ Mafia visé par une nouvelle mise en examen

L’avocat lyonnais, déjà incarcéré dans le cadre d’une première procédure, a été de nouveau mis en examen le 17 mars, rapporte le Parisien.

Ce pénaliste, qui comptait récemment parmi ses clients deux figures présumées de la DZ Mafia, se retrouve désormais au cœur de plusieurs volets judiciaires. Il était déjà poursuivi dans le dossier dit "Octopus", notamment pour des soupçons de corruption et pour avoir facilité des échanges entre l’un de ses clients détenu et l’extérieur.

Dans cette nouvelle séquence, l’enquête porte sur un projet d’action violente attribué au groupe criminel marseillais. Pour les besoins des investigations, Me Aissaoui a été extrait de sa cellule puis placé en garde à vue par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Marseille, avant d’être à nouveau mis en examen dans la foulée.