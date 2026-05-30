Faits Divers

Réveillé par un bruit, le gardien d’une école maternelle agressé au couteau près de Lyon

Réveillé par un bruit, le gardien d’une école maternelle agressé au couteau près de Lyon

Le gardien d’une école maternelle de Neuville-sur-Saône a été blessé au bras après avoir surpris un individu tentant de pénétrer dans l’établissement. L’agresseur est toujours recherché.

Une intrusion inquiétante s’est produite au petit matin dans une école du Rhône.

Ce jeudi 28 mai, vers 5 heures, le gardien de l’école maternelle Jacques-Prévert, à Neuville-sur-Saône, a été réveillé par des bruits suspects provenant de l’établissement.

En effectuant une ronde de contrôle, l’homme aperçoit un individu en train de tenter de s’introduire dans plusieurs salles de classe.

Le gardien parvient d’abord à le faire fuir. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

Selon les premiers éléments, le suspect serait revenu quelques minutes plus tard, cette fois pour s’en prendre directement au gardien.

Au cours de l’altercation, l’agent est frappé, puis blessé à l’avant-bras par un coup de couteau avant que l’agresseur ne prenne la fuite.

Blessé légèrement et très choqué, le gardien souffre également de contusions.

Les gendarmes de Neuville-sur-Saône ont ouvert une enquête pour identifier l’auteur des faits et éclaircir ses motivations. Car l'école maternelle ne présentait pas d'intérêt particulier pour un cambrioleur.

4 commentaires
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Chris6969699 le 30/05/2026 à 16:37

"Selon les premiers éléments, le suspect serait revenu quelques minutes plus tard, cette fois pour s’en prendre directement au gardien."

Probablement encore une de ces chances dont on ne pourra pas se passer...

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on est pas des ceusse comme y en a des qui sont.. le 30/05/2026 à 16:37

Ces gens là ne savent pas se battre et n'acceptent pas la défaite ou qu'on leur dise non.. sauf si ils sont dix ou armé...face à eux il faut être sans pitié..

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Ex Précisions le 30/05/2026 à 14:48

Au lieu d'en rester là il revient agresser le gardien, c'est un danger public à laisser enfermé à vie ! Ou à renvoyer dans son pays avec interdiction de revenir en France à vie.

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Oui mais... le 30/05/2026 à 14:43

Neuville sur Saône ...tout est dit.

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