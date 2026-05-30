Réveillé par un bruit, le gardien d’une école maternelle agressé au couteau près de Lyon

Une intrusion inquiétante s’est produite au petit matin dans une école du Rhône.

Ce jeudi 28 mai, vers 5 heures, le gardien de l’école maternelle Jacques-Prévert, à Neuville-sur-Saône, a été réveillé par des bruits suspects provenant de l’établissement.

En effectuant une ronde de contrôle, l’homme aperçoit un individu en train de tenter de s’introduire dans plusieurs salles de classe.

Le gardien parvient d’abord à le faire fuir. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

Selon les premiers éléments, le suspect serait revenu quelques minutes plus tard, cette fois pour s’en prendre directement au gardien.

Au cours de l’altercation, l’agent est frappé, puis blessé à l’avant-bras par un coup de couteau avant que l’agresseur ne prenne la fuite.

Blessé légèrement et très choqué, le gardien souffre également de contusions.

Les gendarmes de Neuville-sur-Saône ont ouvert une enquête pour identifier l’auteur des faits et éclaircir ses motivations. Car l'école maternelle ne présentait pas d'intérêt particulier pour un cambrioleur.