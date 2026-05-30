Lyon : Coeur Lyonnais veut passer au crible le périscolaire et les conditions d’encadrement des enfants

Le périscolaire lyonnais s’invite à nouveau dans le débat municipal.

Un collectif d’élus du groupe d’opposition Cœur Lyonnais a déposé auprès du maire de Lyon une demande de mission d’information et d’évaluation (MIE) consacrée à l’organisation de l’accueil périscolaire dans les écoles publiques lyonnaises.

À l’origine de cette initiative figurent notamment Nina Bouffet, Emmanuel Hamelin, François-Xavier Pénicaud ou encore Catherine Voisin-Moulinier.

Les élus replacent leur demande dans le contexte de la réforme de l’accueil périscolaire engagée par la Ville de Lyon en mars 2024, mise en œuvre depuis la rentrée 2024-2025.

Pour eux, le sujet concerne directement le quotidien de nombreuses familles lyonnaises, des enfants aux enseignants, en passant par les animateurs et les associations intervenant dans les écoles.

Le groupe estime qu’un travail d’évaluation est nécessaire alors que l’actualité nationale a récemment mis en lumière plusieurs affaires de violences sur des enfants dans des accueils périscolaires dans différentes villes françaises, nourrissant l’inquiétude de certains parents. Les élus affirment avoir déjà interrogé la municipalité écologiste sur les procédures de contrôle et de recrutement du personnel encadrant les enfants.

Accessibilité, qualité et sécurité au cœur des interrogations

À travers cette mission, l’opposition souhaite examiner plusieurs critères comme l’accessibilité du périscolaire, quels que soient le quartier ou la situation sociale des familles, la qualité pédagogique et éducative des activités proposées, la coordination entre parents, enseignants, associations et collectivité, la prise en compte des besoins spécifiques des enfants, notamment en situation de handicap ainsi que les conditions d’encadrement, de formation et d’honorabilité du personnel intervenant auprès des mineurs.

Si elle était acceptée, cette mission aurait notamment pour objectif de dresser un état des lieux du périscolaire lyonnais, d’évaluer la fréquentation et les financements, de recueillir les retours des familles et des professionnels, mais aussi d’identifier des pistes d’amélioration.

L’opposition appelle finalement à construire une politique périscolaire "plus inclusive, ambitieuse et adaptée aux réalités lyonnaises". Reste désormais à savoir si la majorité municipale acceptera d’ouvrir cette mission d’évaluation.