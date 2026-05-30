À Lyon, la Marche pour Jésus espère réunir jusqu’à 10 000 participants dans les rues

Un cortège pas comme les autres traversera bientôt le centre de Lyon.

Le samedi 30 mai, la Marche pour Jésus Lyon Métropole fera son retour pour une deuxième édition, avec un départ annoncé à 13h30 depuis la place Bellecour. L’événement, porté par un collectif d’églises chrétiennes de l’agglomération, se conclura en fin de journée au parc Sergent-Blandan, où un concert gratuit de musique chrétienne est programmé à partir de 17h30.

Pensée comme une manifestation ouverte au grand public, cette marche revendique un esprit à la fois festif et fédérateur. Le parcours doit traverser plusieurs secteurs de la ville, notamment la Guillotière et Jean Macé, avec une animation continue assurée par neuf chars, des groupes musicaux, des chorales, des danseurs et différentes performances artistiques.

Les organisateurs mettent en avant une démarche accessible à tous, au-delà des appartenances religieuses, avec la volonté affichée de créer un moment de convivialité dans l’espace public.

Un objectif de 10 000 participants

Après une première édition qui avait rassemblé plus de 6 000 personnes, les organisateurs visent désormais une mobilisation plus large encore, avec un objectif fixé à 10 000 participants, venus de la métropole lyonnaise mais aussi de l’ensemble de la région.

Née à Londres en 1987, la Marche pour Jésus s’est progressivement implantée à l’international et se tient aujourd’hui dans plus de 170 pays ainsi que dans plusieurs villes françaises. À Lyon, l’accent est mis sur le rassemblement de différentes sensibilités du christianisme — catholiques, protestantes, évangéliques ou orthodoxes — autour d’un message d’unité.