Société

À Lyon, la Marche pour Jésus espère réunir jusqu’à 10 000 participants dans les rues

À Lyon, la Marche pour Jésus espère réunir jusqu’à 10 000 participants dans les rues
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La deuxième édition lyonnaise de la Marche pour Jésus se déroulera samedi 30 mai entre Bellecour et le parc Blandan. Porté par plusieurs églises chrétiennes, l’événement ambitionne de rassembler jusqu’à 10 000 personnes autour d’un défilé festif et d’un concert gratuit.

Un cortège pas comme les autres traversera bientôt le centre de Lyon.

Le samedi 30 mai, la Marche pour Jésus Lyon Métropole fera son retour pour une deuxième édition, avec un départ annoncé à 13h30 depuis la place Bellecour. L’événement, porté par un collectif d’églises chrétiennes de l’agglomération, se conclura en fin de journée au parc Sergent-Blandan, où un concert gratuit de musique chrétienne est programmé à partir de 17h30.

Pensée comme une manifestation ouverte au grand public, cette marche revendique un esprit à la fois festif et fédérateur. Le parcours doit traverser plusieurs secteurs de la ville, notamment la Guillotière et Jean Macé, avec une animation continue assurée par neuf chars, des groupes musicaux, des chorales, des danseurs et différentes performances artistiques.

Les organisateurs mettent en avant une démarche accessible à tous, au-delà des appartenances religieuses, avec la volonté affichée de créer un moment de convivialité dans l’espace public.

Un objectif de 10 000 participants

Après une première édition qui avait rassemblé plus de 6 000 personnes, les organisateurs visent désormais une mobilisation plus large encore, avec un objectif fixé à 10 000 participants, venus de la métropole lyonnaise mais aussi de l’ensemble de la région.

Née à Londres en 1987, la Marche pour Jésus s’est progressivement implantée à l’international et se tient aujourd’hui dans plus de 170 pays ainsi que dans plusieurs villes françaises. À Lyon, l’accent est mis sur le rassemblement de différentes sensibilités du christianisme — catholiques, protestantes, évangéliques ou orthodoxes — autour d’un message d’unité.

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Marche pour Jésus

1 commentaire
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Pensées le 30/05/2026 à 06:43

Ayant longtemps travaillé avec une amie béninoise je crois qu'il faut avoir une pensée pour les menaces qui pèsent sur les communautés chrétiennes de ce pays et ceux autour (Togo, Gabon etc etc).

Incompréhensible le silence des pays "dits" développés sur ce qui se passe actuellement en Afrique, apparemment il ne faut surtout pas parler des nombreux "massacres" sur ce continent qui est à nos portes.

Je pose la question: Pourquoi ?

Personnellement je trouve le Pape lui même trop timoré sur l'origine des persécutions des chrétiens dans le monde. On connait le "Mal" mais on ne le dénonce pas clairement. La Faiblesse n'a jamais été une vertu.

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