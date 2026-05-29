Sécurité routière : après un mois de mai meurtrier, le préfet du Rhône appelle à la responsabilité

Le mois de mai marque un coup d’arrêt inquiétant sur les routes du Rhône.

Alors que le début d’année 2026 affichait des indicateurs plus favorables qu’en 2025, les dernières semaines ont été particulièrement meurtrières. Six personnes sont mortes sur les routes rhodaniennes depuis le début du mois, dont trois en moins d’une semaine, selon les chiffres communiqués par la préfecture. Une série noire qui touche particulièrement les plus jeunes : quatre victimes avaient entre 18 et 23 ans.

Face à cette situation, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, appelle les usagers de la route "à la maîtrise de leur comportement et à la responsabilité".

Dans son message, le représentant de l’État rappelle que les principales causes des accidents restent bien identifiées. A savoir la vitesse excessive, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ainsi que les refus de priorité.

La préfecture insiste sur la nécessité de respecter les règles élémentaires du code de la route, alors que les beaux jours s’accompagnent souvent d’une hausse des déplacements, notamment à moto ou à vélo.

Étienne Guyot affirme avoir demandé aux forces de sécurité d’intensifier les contrôles et de faire preuve d’une "grande fermeté", afin d’éviter que cette "spirale mortifère" ne s’installe durablement.

Déjà 21 morts sur les routes du Rhône en 2026

Au 29 mai 2026, le département du Rhône comptabilise 21 décès liés à des accidents de la route, contre 28 sur la même période en 2025.

Dans le détail, les victimes recensées cette année sont 7 motards, 5 occupants de véhicules légers, 3 piétons, 2 cyclistes, 1 usager de trottinette, 1 conducteur de véhicule utilitaire léger, 1 chauffeur de poids lourd et 1 victime circulant en voiturette.

À la même date l’an dernier, les piétons et les motards représentaient une part importante de la mortalité, avec respectivement 7 et 8 décès.

Malgré un bilan globalement inférieur à celui de 2025, la préfecture alerte donc sur la dégradation rapide observée depuis plusieurs semaines, particulièrement chez les jeunes conducteurs.