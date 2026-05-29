Vénissieux : la mairie lance des permanences hebdomadaires avec les élus

La municipalité de Vénissieux veut renforcer le lien direct avec les habitants.

Dans le cadre de son programme Faisons mieux pour Vénissieux, la nouvelle majorité conduite par Idir Boumertit annonce le lancement d’un nouveau dispositif de permanences de proximité, destiné à favoriser les échanges entre élus et administrés.

Le dispositif entrera en vigueur dès le vendredi 5 juin.

Concrètement, les Vénissians pourront rencontrer un élu de la majorité municipale chaque vendredi après-midi, entre 13h30 et 16h30, à l’Hôtel de Ville.

Ces permanences seront organisées dans un premier temps jusqu’au 31 juillet, avant une reprise annoncée à partir du 4 septembre, après une phase d’évaluation de cette première expérimentation.

L’objectif affiché : permettre aux habitants de poser leurs questions, signaler une difficulté particulière, évoquer une situation personnelle ou partager des suggestions sur la vie municipale.

Des échanges sur rendez-vous

Les permanences seront accessibles uniquement sur rendez-vous, à prendre auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville au 04 72 21 44 44.

Lors de l’inscription, les habitants devront préciser l’objet de leur demande, afin de faciliter le traitement des dossiers.

Chaque entretien durera 30 minutes et donnera lieu à un compte-rendu transmis au maire ainsi qu’à l’adjoint concerné, afin d’assurer un suivi des demandes formulées et, selon la Ville, d’apporter "une réponse concrète et adaptée".

Dans un communiqué, le maire LFI Idir Boumertit présente cette initiative comme un outil destiné à rapprocher les élus du terrain. "La politique est l’affaire de toutes et tous. C’est pourquoi développer et entretenir le lien entre les élus et les Vénissians est une priorité pour notre équipe municipale", affirme l'édile.

L’édile insiste sur la nécessité, selon lui, de "rester au plus proche des habitants", en prenant en compte leurs préoccupations du quotidien.

De son côté, Jean‑François Pinel, adjoint délégué au service à la population, aux relations usagers et à la participation citoyenne, estime que ces rencontres doivent permettre "d’être à l’écoute" et de rechercher des solutions au plus près des réalités vécues par les habitants.