Drogue, fraude, sans-papiers : coup de filet à Vénissieux

Une importante opération de police a été menée à Vénissieux les 5 et 6 mai dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a déployé une opération dite de "ville sécurité renforcée" mobilisant 93 agents, dont 86 policiers nationaux, mais aussi des policiers municipaux, des douaniers et des agents de l’URSSAF.

Les forces de l’ordre ont mené plusieurs actions : contrôles d’identité, sécurisation des transports en commun, contrôles antifraude, visites de parties communes d’immeubles ainsi que des interpellations dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

Au total, 18 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles trois mineurs et trois étrangers en situation irrégulière.

Les opérations ont également conduit à plusieurs saisies. Les services de l’État annoncent avoir récupéré 1,8 kilo de stupéfiants, 1 400 euros d’avoirs criminels, 24 paquets de cigarettes ainsi que des plaquettes de médicaments. Un véhicule a aussi été placé en fourrière.

Dix-neuf verbalisations et amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour différentes infractions, notamment liées aux stupéfiants, au défaut d’assurance, au stationnement gênant ou encore à la vente à la sauvette.

Les contrôles d’établissements recevant du public ont par ailleurs débouché sur deux procédures pour manquements aux règles d’hygiène.

Dans un communiqué, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué "l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Vénissieux".