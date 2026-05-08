Drogue, fraude, sans-papiers : coup de filet à Vénissieux

Une importante opération de police a été menée à Vénissieux les 5 et 6 mai dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.
La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a déployé une opération dite de "ville sécurité renforcée" mobilisant 93 agents, dont 86 policiers nationaux, mais aussi des policiers municipaux, des douaniers et des agents de l’URSSAF.
Les forces de l’ordre ont mené plusieurs actions : contrôles d’identité, sécurisation des transports en commun, contrôles antifraude, visites de parties communes d’immeubles ainsi que des interpellations dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Au total, 18 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles trois mineurs et trois étrangers en situation irrégulière.
Les opérations ont également conduit à plusieurs saisies. Les services de l’État annoncent avoir récupéré 1,8 kilo de stupéfiants, 1 400 euros d’avoirs criminels, 24 paquets de cigarettes ainsi que des plaquettes de médicaments. Un véhicule a aussi été placé en fourrière.
Dix-neuf verbalisations et amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour différentes infractions, notamment liées aux stupéfiants, au défaut d’assurance, au stationnement gênant ou encore à la vente à la sauvette.
Les contrôles d’établissements recevant du public ont par ailleurs débouché sur deux procédures pour manquements aux règles d’hygiène.
Dans un communiqué, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué "l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Vénissieux".
C'est bien une bonne pub et ça entraîne toujours nos services de police qui font très bien leur boulot mais savent fort bien que c'est de la poudre aux yeux. Vue les sanctions de ces gens en faute ils sont a peu près de les rencontrer en libertés dans la rue et qu'ils vont continuer leurs délits.Signaler Répondre
Bravo à nos forces de l'ordre, à renouveler plus souvent.Signaler Répondre
bravo à nos forces de l’ordreSignaler Répondre
C'est ce genre de type que macron aujourd'hui adoube et s'excuse au nom de la France, avec la ministre déléguée aux Armées qui va y faire un petit tour...Signaler Répondre
Derrière ils vont évidemment réclamer du pognon de dédommagement !