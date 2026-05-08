Faits Divers

Course-poursuite entre Lyon et l'Ain : les fuyards tirent au fusil à pompe, la police réplique

Course-poursuite entre Lyon et l'Ain : les fuyards tirent au fusil à pompe, la police réplique

Ce jeudi 7 mai, une course-poursuite entre Lyon et Montluel a abouti à l'interpellation de deux individus. Ces derniers ont exhibé des armes de gros calibre et ont ouvert le feu, les forces de l'ordre ont répliqué.

"Après les collègues percutés volontairement, menacés de mort ou attaqués lors d'interventions, combien de faits supplémentaires faudra-t-il avant une réaction forte de l'Etat ?" Le syndicat Alliance Police Nationale est furieux après la course-poursuite survenue ce jeudi après-midi.

Vers 17h30, les forces de l'ordre ont tenté de contrôler trois individus dans une voiture dans le 7e arrondissement de Lyon. Mais le trio a refusé d'obtempérer, entraînant les motards de la police jusqu'à l'autoroute direction Villefranche-sur-Saône puis l'Ain jusqu'à Montluel.

Lors de cette course-poursuite, un fusil à pompe a été exhibé par la fenêtre de la berline des fuyards, avant que plusieurs tirs ne soient effectués, dont certains en direction des motards.

Alors que les deux passagers tentaient de prendre la fuite à pied, l'un d'eux était rattrapé et interpellé. Le conducteur était finalement intercepté, non sans avoir percuté un fonctionnaire avec son véhicule, le blessant à la jambe.

Un policier ouvrait alors le feu pour forcer le chauffard à se rendre.

Les deux individus âgés de 25 ans ont été placés en garde à vue, leur complice est activement recherché.

6 commentaires
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Dupon le 08/05/2026 à 07:49

Aux États-Unis je ne suis pas sûr que les fuyards seraient encore vivants..
Prenons exemple, ça pourrait en calmer quelques uns

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neutre04 le 08/05/2026 à 07:39

c’est intolérable ce genre d'individus, je garde pour moi ce que je pense.

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petits anges le 08/05/2026 à 07:39

Ils ont vu les tracts de La France insoumise affirmant que « la police tue ».
Résultat : 135 € d’amende avec sursis pour ces pauvres petits anges. Quel pays atroce… que des racistes.

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Foxy69 le 08/05/2026 à 07:33
J6 a écrit le 08/05/2026 à 07h26

On remerciera jamais assez badinter et les droits de l'hommistes

et Macron pour l'avoir mis au Panthéon

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French connection le 08/05/2026 à 07:32

Badinter, c'etait dans un autre monde. Aujourd'hui c'est Mad Max

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J6 le 08/05/2026 à 07:26

On remerciera jamais assez badinter et les droits de l'hommistes

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