Course-poursuite entre Lyon et l'Ain : les fuyards tirent au fusil à pompe, la police réplique

"Après les collègues percutés volontairement, menacés de mort ou attaqués lors d'interventions, combien de faits supplémentaires faudra-t-il avant une réaction forte de l'Etat ?" Le syndicat Alliance Police Nationale est furieux après la course-poursuite survenue ce jeudi après-midi.

Vers 17h30, les forces de l'ordre ont tenté de contrôler trois individus dans une voiture dans le 7e arrondissement de Lyon. Mais le trio a refusé d'obtempérer, entraînant les motards de la police jusqu'à l'autoroute direction Villefranche-sur-Saône puis l'Ain jusqu'à Montluel.

Lors de cette course-poursuite, un fusil à pompe a été exhibé par la fenêtre de la berline des fuyards, avant que plusieurs tirs ne soient effectués, dont certains en direction des motards.

Alors que les deux passagers tentaient de prendre la fuite à pied, l'un d'eux était rattrapé et interpellé. Le conducteur était finalement intercepté, non sans avoir percuté un fonctionnaire avec son véhicule, le blessant à la jambe.

Un policier ouvrait alors le feu pour forcer le chauffard à se rendre.

Les deux individus âgés de 25 ans ont été placés en garde à vue, leur complice est activement recherché.