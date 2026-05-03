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Dissolution de la Jeune Garde : Raphaël Arnault contre-attaque et assume le bilan

Dissolution de la Jeune Garde : Raphaël Arnault contre-attaque et assume le bilan
Dissolution de la Jeune Garde : Raphaël Arnault contre-attaque et assume le bilan - LyonMag

Après la décision du Conseil d’État confirmant la dissolution de la Jeune Garde, le député LFI Raphaël Arnault a réagi en défendant l’action du collectif d'ultra-gauche dont il fut le porte-parole.

Le député Raphaël Arnault est sorti du silence après la dissolution de la Jeune Garde, confirmée jeudi par le Conseil d’État. Cofondateur de ce mouvement, le parlementaire insoumis a pris la parole à l’occasion du 1er mai pour réagir à cette décision.

Interrogé sur ICI Vaucluse, le Lyonnais a défendu le rôle de l’organisation, qu’il qualifie "d’outil organisationnel très intéressant", se disant "fier" de son action. Il a notamment mis en avant les mobilisations menées aux côtés de syndicats et de formations politiques, évoquant des luttes conduites avec la CGT, le Parti communiste français ou encore la France insoumise.

Le député du Vaucluse a également regretté les conditions de disparition du collectif, affirmant que ses membres n’avaient pas pu "dire au revoir" à leur organisation antifasciste.

Dans le même temps, Raphaël Arnault conteste les accusations visant la Jeune Garde, dénonçant une "cabale médiatique" et des "fantasmes" autour du mouvement. Plusieurs individus mis en cause dans l’enquête liée à la mort de Quentin Deranque étaient toutefois présentés comme membres de cette organisation qu'il a créé, notamment ses propres assistants parlementaires Jacques-Elie Favrot et Robin Chalendard.

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Raphaël Arnault

Jeune Garde Lyon

26 commentaires
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Les Fachos Incultes le 03/05/2026 à 13:39

Il assume ? Alors il faut l'inculper pour complicité de meurtre avec préméditation.

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bassta le 03/05/2026 à 12:10
simplementcitoyen a écrit le 03/05/2026 à 11h21

Mauvais personnage et ose prendre la parole, c'est incroyable comme la fonction d'un poste représentant la république et aussi piétiné. il faut un vrai renouvellement des hommes et femmes politique intègre.

il faudrait renouveler ses électeurs ,
donc les éduquer au lieu de leurs donner des idées creuses datant d'un siècle (l'antifascisme par exemple).

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AnriLFI le 03/05/2026 à 12:03

C'est un sentimental. Il est triste, il n'a pas pu dire au revoir à ses copains. Et ceux qui sont en prison, il va les voir au moins ?
Zou, dans 1 an, nouvelles législatives, ce mec dégage de l'assemblée. Bon débarras.

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Goodnight6969 le 03/05/2026 à 12:00

Quel journaliste va utiliser ce récit ci-dessous issu du site d'ultra gauche rebellyon, afin de discréditer toute la réthorique de ce député mythomane ? 0u meme remonter les différentes vidéos de violences imputées à la Jeune Garde sur la page telegram prénommée: "antifa squad"

Les sources provenant directement de mouvements antifa, et mettant la Jeune Garde en porte à faux des discours de leurs leaders existent et pourtant personne n'en parle.


A lire ici :
Retour sur la bagarre du 1er Mai sur la place colbert - Rebellyon.info https://rebellyon.info/Retour-sur-la-bagarre-du-1er-Mai-sur-la-23959

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Jean Luc M le 03/05/2026 à 11:54

Le pauvre petit Rafy il n'a même pu dire au revoir à ses potes qui sont au gnouf 🤣🤣

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Ortix le 03/05/2026 à 11:49
À ce stade, ça s'impose a écrit le 03/05/2026 à 11h14

Un résumé (car en fait il y en a plus que ça) du bilan de ces sympathiques jeunes gens :

23 avril 2021 : Agression revendiquée d’un jeune homme présenté comme militant nationaliste par la Jeune Garde à Lyon.

24 avril 2021 : Raphaël Arnault est condamné pour des faits d'agression de ce jour en bande à 6 contre un jeune homme à Lyon.

4 septembre 2021 : Attaque revendiquée d’un cortège antipass par les militants de la Jeune Garde à Lyon. Un habitant du quartier pris par ERREUR pour un nationaliste subira 30 jours d’ITT et perdra 4 dents. Un membre de la Jeune Garde sera interpelé et déferré suite à ces faits.

16 octobre 2023 : Durant un hommage à Dominique Bernard à Lyon, Raphaël Arnault a intimidé Mila et menacé mort Alice Cordier, la directrice du collectif Némésis.

17 décembre 2023 : Raphaël Arnault menace des personnes âgées qui ont tracté pour le Rassemblement national à Lyon, dans le quartier de Croix-Rousse.

19 avril 2024 : à Lyon, les militants de la Jeune Garde Alexandre Lele et Arnaud Monteiro ont lynché un militant RN qui sortait du métro. Ils seront jugés le 11 septembre 2025 au tribunal correctionnel de Lyon pour violence aggravée par deux circonstances.

9 mai 2024 : Un jeune homme de 19 ans est passé à tabac par une vingtaine de militants de la Jeune Garde à Lyon. Un coup de béquille lui provoquera une double fracture de la mâchoire.

7 juin 2024 : Des militants de GZ, la branche jeunesse de Reconquête, collent leurs dernières affiches avant les élections européennes à Lyon. Au cours du collage, ils sont alpagués par un homme en scooteur et qui porte donc un casque : « On va vous crever […] On va revenir […] Une balle dans la tête ». Les militants identifient clairement Raphaël Arnault. Une plainte a été déposée. (et LFI qui pleurniche pour ses propres colleurs...)

13 juin 2024 : Raphaël Arnault, INQUIET pour son intégrité physique (pauvre chou) car il aurait « été reconnu dans le train » au départ de Paris, a sollicité l’adjoint au maire de Lyon chargé de « la Sûreté, de la Tranquillité et de la Sécurité », Mohamed Chihi, afin que celui-ci envoie une patrouille de policiers municipaux à son arrivée à Lyon. Finalement, ce sont les membres de la Jeune Garde qui agressent un homme soupçonné d’être « nationaliste ». Le meneur est Jacques-Élie Favrot, l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault. La Jeune Garde s'est en effet jetée sur la victime, qui a été lynchée. Tandis que Jacques-Elie donnait des coups de pieds, un autre portait des coups avec une matraque télescopique. Une plainte a été déposée.

6 avril 2025 : La Jeune Garde Lyon a tenté d'attaquer des participants à La Marche pour la Vie à l’issue de celle-ci. Ils ont été repérés alors qu’ils étaient en train de se cagouler et de s’armer. Ils ont alors été repoussés et deux d’entre eux ont même été interpelés par les forces de l’ordre.

Merci pour ce rappel, salutaire, et méritoire, même s'il n'est que partiel. Preneur du reste de la liste :)

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simplementcitoyen le 03/05/2026 à 11:21

Mauvais personnage et ose prendre la parole, c'est incroyable comme la fonction d'un poste représentant la république et aussi piétiné. il faut un vrai renouvellement des hommes et femmes politique intègre.

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Comique le 03/05/2026 à 11:20

Nos amis LFI traitent le 1er ministre de délinquant car il a téléphoné à un boulanger contrôlé le 1er mai en citant un article de loi.

Mais ils soutiennent ce gars et sa milice qui ont tué et fait plusieurs agressions dont certaines antisémites.

Si vous cherchez les fascistes ne chercher pas loin vous avez ici de très beaux exemplaires caricaturaux.

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À ce stade, ça s'impose le 03/05/2026 à 11:14

Un résumé (car en fait il y en a plus que ça) du bilan de ces sympathiques jeunes gens :

23 avril 2021 : Agression revendiquée d’un jeune homme présenté comme militant nationaliste par la Jeune Garde à Lyon.

24 avril 2021 : Raphaël Arnault est condamné pour des faits d'agression de ce jour en bande à 6 contre un jeune homme à Lyon.

4 septembre 2021 : Attaque revendiquée d’un cortège antipass par les militants de la Jeune Garde à Lyon. Un habitant du quartier pris par ERREUR pour un nationaliste subira 30 jours d’ITT et perdra 4 dents. Un membre de la Jeune Garde sera interpelé et déferré suite à ces faits.

16 octobre 2023 : Durant un hommage à Dominique Bernard à Lyon, Raphaël Arnault a intimidé Mila et menacé mort Alice Cordier, la directrice du collectif Némésis.

17 décembre 2023 : Raphaël Arnault menace des personnes âgées qui ont tracté pour le Rassemblement national à Lyon, dans le quartier de Croix-Rousse.

19 avril 2024 : à Lyon, les militants de la Jeune Garde Alexandre Lele et Arnaud Monteiro ont lynché un militant RN qui sortait du métro. Ils seront jugés le 11 septembre 2025 au tribunal correctionnel de Lyon pour violence aggravée par deux circonstances.

9 mai 2024 : Un jeune homme de 19 ans est passé à tabac par une vingtaine de militants de la Jeune Garde à Lyon. Un coup de béquille lui provoquera une double fracture de la mâchoire.

7 juin 2024 : Des militants de GZ, la branche jeunesse de Reconquête, collent leurs dernières affiches avant les élections européennes à Lyon. Au cours du collage, ils sont alpagués par un homme en scooteur et qui porte donc un casque : « On va vous crever […] On va revenir […] Une balle dans la tête ». Les militants identifient clairement Raphaël Arnault. Une plainte a été déposée. (et LFI qui pleurniche pour ses propres colleurs...)

13 juin 2024 : Raphaël Arnault, INQUIET pour son intégrité physique (pauvre chou) car il aurait « été reconnu dans le train » au départ de Paris, a sollicité l’adjoint au maire de Lyon chargé de « la Sûreté, de la Tranquillité et de la Sécurité », Mohamed Chihi, afin que celui-ci envoie une patrouille de policiers municipaux à son arrivée à Lyon. Finalement, ce sont les membres de la Jeune Garde qui agressent un homme soupçonné d’être « nationaliste ». Le meneur est Jacques-Élie Favrot, l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault. La Jeune Garde s'est en effet jetée sur la victime, qui a été lynchée. Tandis que Jacques-Elie donnait des coups de pieds, un autre portait des coups avec une matraque télescopique. Une plainte a été déposée.

6 avril 2025 : La Jeune Garde Lyon a tenté d'attaquer des participants à La Marche pour la Vie à l’issue de celle-ci. Ils ont été repérés alors qu’ils étaient en train de se cagouler et de s’armer. Ils ont alors été repoussés et deux d’entre eux ont même été interpelés par les forces de l’ordre.

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surprenant le 03/05/2026 à 11:13
Anti extrêmes a écrit le 03/05/2026 à 08h48

L’extrême droite a les mêmes gabarits aussi violents.

Pourtant quand je regarde les faits divers, on ne voit majoritairement que des exactions de ce ramassis de voyous alors que les medias sont pourtant prompts a stigmatiser la moindre activité de droite

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Des gens votent pour ça? le 03/05/2026 à 11:09

Rappelons que son assistant parlementaire est incarcéré pour meurtre en réunion...

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stef69999 le 03/05/2026 à 10:40

ca y est il sort du silence ce dechet lui et ses assassins amis lfistes doivent degager

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E Mac Rond le 03/05/2026 à 10:31

""Le député du Vaucluse a également regretté les conditions de disparition du collectif, affirmant que ses membres n’avaient pas pu "dire au revoir" à leur organisation antifasciste."""

Oh les pôvres chéris, donnez leur vite un biberon ou un doudou 🤣🤣🤣

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Catalan le 03/05/2026 à 10:30

Et LFI le soutien a fond . Pourquoi ? Cet individu sait il trop de choses que l on ne préfère pas dévoiler ?

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C’est ça le 03/05/2026 à 10:28
oui... a écrit le 03/05/2026 à 09h54

proverbe:"quand on veut tuer son chien ,on dit qu il a la rage"...

Et puis j’adore ces gens qui appliquent à la lettre l’injonction qui consiste, si on parle de l’extrême gauche, à éructer de façon automatique : oui mais l’extrême droite c’est pareil

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orgentil le 03/05/2026 à 10:18

il est vrai qu'ils ont mis en application l'adage qu'un bon fasciste était un fasciste mort : il y a effectivement lieu d'être fier ! Droit dans ses bottes, fort de sa corruption d'esprit : malheureusement un état d'esprit assez répandu chez les LFI !

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Honteux le 03/05/2026 à 09:56

Et la gerbe me vient en constatant que nos impôts payer le salaire de ce "député".
Un des effets cobra de l'expression démocratique de ce pays.

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oui... le 03/05/2026 à 09:54
Que a écrit le 03/05/2026 à 09h23

Curieusement on ne voit jamais nul part

proverbe:"quand on veut tuer son chien ,on dit qu il a la rage"...

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phil 6 le 03/05/2026 à 09:49

comment une telle personne peut être encore député, c est lui qui a créé la jeune garde : il est responsable des actes de ses hommes qui ont lynché Quentin

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caton le 03/05/2026 à 09:29
Une milice a écrit le 03/05/2026 à 08h47

privée au service de l'extrême-gauche, totalement illégale, ayant sévi pendant des années avec la bénédiction des partis politiques LFI, EELV, NPA, des syndicats gauchistes politisés et bien sûr, des magistrats. En France, seules les FDO sont habilitées au maintien de l'ordre. Pourquoi une telle clémence envers ce groupuscule violent et ses membres ?

relisez les déclarations de Baudot et Badinter, vous aurez la réponse.

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Il devrait être destituer le 03/05/2026 à 09:27

Pourquoi on laisse s'exprimer ce délinquant condamné par la justice?

https://www.lyonmag.com/article/148734/le-depute-lfi-raphael-arnault-definitivement-condamne-pour-violences-volontaires-en-reunion-a-lyon

Sa parole n'a aucune valeur, son assistant est un meurtrier, il n'y a rien de bon à tirer de cette bande de crapules totalitaristes.

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Que le 03/05/2026 à 09:23
Anti extrêmes a écrit le 03/05/2026 à 08h48

L’extrême droite a les mêmes gabarits aussi violents.

Curieusement on ne voit jamais nul part

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Indicateur idéologique le 03/05/2026 à 09:04
Anti extrêmes a écrit le 03/05/2026 à 08h48

L’extrême droite a les mêmes gabarits aussi violents.

Il n'y a que LFI qui est associée avec une milice totalitaire et violente, le seul parti en France qui a une police politique qui attaque ses opposants (ou ce qu'ils considèrent comme des opposants avec leur vision totalitaire).

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Anti extrêmes le 03/05/2026 à 08:48
Ex Précisions a écrit le 03/05/2026 à 08h09

"fantasmes" autour du mouvement, mais non ce sont des faits, c'est une milice violente revendiquée au service de LFI.
Vraiment pas grand monde n'a dû se déplacer pour le faire élire, tout comme macron...

L’extrême droite a les mêmes gabarits aussi violents.

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Une milice le 03/05/2026 à 08:47

privée au service de l'extrême-gauche, totalement illégale, ayant sévi pendant des années avec la bénédiction des partis politiques LFI, EELV, NPA, des syndicats gauchistes politisés et bien sûr, des magistrats. En France, seules les FDO sont habilitées au maintien de l'ordre. Pourquoi une telle clémence envers ce groupuscule violent et ses membres ?

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Ex Précisions le 03/05/2026 à 08:09

"fantasmes" autour du mouvement, mais non ce sont des faits, c'est une milice violente revendiquée au service de LFI.
Vraiment pas grand monde n'a dû se déplacer pour le faire élire, tout comme macron...

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