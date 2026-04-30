Créée à Lyon par Raphaël Arnault, désormais député du Vaucluse, La Jeune Garde voit sa dissolution confirmée par le Conseil d’État.
Dans une décision rendue publique ce jeudi 30 avril, la plus haute juridiction administrative a rejeté le recours formé par le groupement de fait La Jeune Garde contre le décret actant sa dissolution.
Prononcée le 12 juin 2025 en conseil des ministres, cette dissolution est jugée conforme au droit. Le Conseil d’État considère en effet qu’elle est "adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des atteintes portées à l’ordre public."
La juridiction rappelle qu’une dissolution constitue "une atteinte grave à la liberté d’association", principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle précise toutefois qu’une telle mesure peut être légalement décidée "pour éviter des troubles graves à l’ordre public", notamment lorsqu’un groupement "incite des personnes à se livrer à des agissements violents."
Des actions de confrontation et d’exclusion
Le Conseil d’État relève que La Jeune Garde, qui se présente comme un groupe antifasciste, menait des actions dites de "vigilance antifasciste." Selon la juridiction, le groupement "incitait ses propres membres […] à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme 'fascistes'."
Parmi les pratiques évoquées figurent des opérations de "quadrillage" de quartiers ou encore des entraves à la participation d’autres mouvements à des manifestations.
Des contenus violents relayés sur les réseaux sociaux
Autre élément retenu : l’activité numérique du groupement. Le Conseil d’État souligne que La Jeune Garde "a effectivement incité à commettre des agissements violents", notamment par "ses soutiens explicites à certains comptes sur les réseaux sociaux" et "son absence de réaction à leurs contenus."
Des comptes baptisés "Antifa Squads" ont ainsi revendiqué "plusieurs dizaines d’actions violentes", publications auxquelles des branches locales du groupement ont réagi par des mentions "J’aime", sans prise de distance officielle.
Enfin, la juridiction relève que "les provocations de La Jeune Garde étaient régulièrement suivies d’effets." Elle estime que les membres du groupement "prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public," sans que ces actions soient condamnées par l’organisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’État conclut que la dissolution décidée par le gouvernement répond aux exigences légales. Le recours de La Jeune Garde est donc rejeté, confirmant définitivement la disparition du groupement.
Il devrait être en prison pour incitation au meurtreSignaler Répondre
Et rien sur les assassinats ?Signaler Répondre
Bon débarras !Signaler Répondre
mais du coup le Raphaël Archambault dit Arnault en plus de sa condamnation ne doit il pas démissionner…Signaler Répondre
Sinon, tu peux aussi prendre ton traitement…Signaler Répondre
l'attaque au couteau sur des petits jeunes à la Part Dieu... ils arriveront à dire que les auteurs sont des gens d'extrême droite à force de tordre dans tous les sens la vérité.Signaler Répondre
Il manque dans les attendus, l'exploitation frauduleuse de la vidéosurveillance de la ville de Lyon pour repérer et ficher des opposants politiques.Signaler Répondre
quand je me balade dans les quartiers, ce ne sont pas de présumé groupuscules d’extreme droite que je crains, mais tout le monde sait qui …Signaler Répondre
Seum pour les chiennes de gardeSignaler Répondre
Un petit séjour au Salvador te ferait le plus grand bien...Signaler Répondre
Nous ferons autrement pas très grave. a bientôt !!!Signaler Répondre
Pour une fois que cette Institution joue son rôle.. mais bon c'est rare.Signaler Répondre
J'espère qu'en 2027 on aura une révision constitutionnelle en profondeur pour revoir ses Institutions qui font de "l'interprétation du droit". On sait tous que le système de nomination est uniquement "politique" et que ses juges sont donc "politiques" même si on nous dit tout le temps qu'ils sont neutres.
Sur la Jeune Garde, c'est totalement une milice fasciste. Certain diront "islamo-gauchistes" mais en réalité l'Islamisme radical est un courant radicalement fasciste car il se positionne dans les pays arabes dans une sphère politique assimilable à de l'extrême droite chez nous... c'est ce qui est le plus rigolo dans ses histoires concernant nos mouvements d'extrême gauche occidentaux car ils soutiennent des gens qui dans leurs pays sont en fait l'extrême droite.
Quand on dit qu'on vit dans un monde absurde.
Puis j'attend aussi de voir s'il y a une enquête approfondie concernant la rumeur de la mairie de Lyon qui aurait mis à disposition des vidéosurveillances. Il faut avoir une réponse claire car dans ce cas si cela est prouvé on est dans un réel scandale.
il paraît que le maire de Lyon va aussi lancer une enquête publique sur le sujet : le conseil d état a t il raison ou tort ??? Doucet ne comprend rien à la République ni à la démocratie … pas étonnant pour celui qui a défendu activement la milice violenteSignaler Répondre
J'attends avec impatience la réaction du parrain de la jeune garde (sans majuscule bien sur), JL Mélenchon, lui qui a soutenu ouvertement la création de cette association ultra-violente d'extrême-gauche.Signaler Répondre
J'attends également les décisions de la Justice portant sur le meurtre en pleine rue du jeune Quantin, puisque des membres de la jeune garde pourraient être impliqués. Ces décisions pourraient venir appuyer celles du Conseil d'État et affaiblir ainsi le député LFI Raphaël Arnault, son très controversé créateur.
La maladie du 1er degré a encore frappée...Signaler Répondre
Le sujet c'est la dissolution d'une milice totalitaire et violente.Signaler Répondre
Non la forme à ce niveau cela s’appelle la culture et l’éducation, ce dont semble dépourvu l’extrême gaucheSignaler Répondre
En fait ta vie doit être d’une tristesse absolue pour ne rêver que de ça. Ou finalement comme tu ne vis que d’allocations et autres RSA dans le fond tu ne peux pas faire grand chose d’autres que de t’inventer une pauvre vie de nazillons gaucho. J’espère que tu es âgé sinon une telle vie de misère intellectuelle et de de loisirs ça va être long, mais long…dans le fond je te plains…. Que tes journées doivent être longues et ennuyeuses! J’aurai une petite pensée pour toi lors de mes vacances dans d’autres continents….Signaler Répondre
Et toi, ce n'est pas une forme de racisme que tu fais ?Signaler Répondre
Réfléchis un peu avant de dire n'importe quoi, traiter de "néonaze" quelqu'un qui a des idées différentes de toi, toi, le raciste envers les juifs.
N'est ce pas une forme de fascisme que de vouloir imposer tes idées ? Tu parles de choses que tu ne connais même pas, en subissant le lavage de cerveau de tes réseaux sociaux.
On va quand même continuer les entraînements au combat clandestinement. On pourra continuer à tabasser à mort ceux qui nous plaisent pas. On s'en fout de la dissolution, nous on a tous les droits.Signaler Répondre
Bah mince, si les gauchos du conseil d'état valident c'est que le niveau de dangerosité de ce groupe de facho de gauche est extrême.Signaler Répondre
T'as cru qu'une dissolution allait empêcher ad-aeternam les jeunes de s'organiser et de se défendre face aux néonazis violents ?Signaler Répondre
Ah ces droitards et ces centristes qui croient qu'ils peuvent forcer les jeunes a "vivre ensemble" avec des racistes violents et a tendre la joue gauche..
Raphaël Arnault, celui qui était pas au courant de la mort de Quentin 🤔Signaler Répondre
CHEH!Signaler Répondre
Malheureusement trop tard pour touaaa, tu as consumé ton capital par les deux bouts avec le résultat que l'on connaît 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Et mon c.. c'est du poulet ?Signaler Répondre
Une dissolution tardive mais mieux que jmais !Signaler Répondre
On te retourne la question ?Signaler Répondre
Trop de fautes en plus d'être faux, pour être audible.Signaler Répondre
On grandit, on retourne a l'école, on apprend à faire des phrases et a lire le droit international qui précise que seul la CPI peut qualifiee un génocide , ce qui n a jamais été fait contre Israël...
Courage, un jour tu comprendras le monde des adultes...
Bonne question ....nous attendons les suites.,Signaler Répondre
Corrige moi stoplet au lieu de te la raconter 😘Signaler Répondre
Tout à fait d'accord avec touaaa, faut toujours préserver son capital pulmonaire, neuronal et cognitif 👏👏👏Signaler Répondre
Bien évidemment, cette dissolution est le fait générateur d'une création sous une autre entité.Signaler Répondre
Les miliciens eux sont toujours là...
Oui bon, ils vont créer un groupe sur une messagerie cryptée et rien ne va changer. A part peut-être pour la mairie de Lyon avec qui ils ne pourront plus être officiellement copains.Signaler Répondre
Dans le mille, voici une réponse.qui confirme l analyse ci dessus. on peut ajouter après lavage il y a essorage.Signaler Répondre
Ce qui se fume pue et se consume !Signaler Répondre
quelle excellente nouvelle !! ce soir c champagne pour fêter çaSignaler Répondre
Depuis sa lamentable fusion technique avec LFI, Greg n'a pas fini de ramer contre la falaise.. 6 ans. dure !Signaler Répondre
Ce qui est extrémiste, est insignifiant 🤔 Le gourou de lFI qui perd ses nervvis..officiellement !Signaler Répondre
A dissoudre dans de l'acide chlorhydrique fumant !Signaler Répondre
Et chez toi, c'est pire qu'un lavage de cerveauxSignaler Répondre
C'est le vide sidéral
Je ne critique pas je constate et apporte un conseil : nuance, en parlant de nuance qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y avait du fond dans votre commentaire et mieux que je ne le comprendrais pas ? 🤔🤫🤪Signaler Répondre
Dissolution..physiqueSignaler Répondre
Ah bon,la jeune garde,selon vous,ce ne sont pas eux les fascistes?Signaler Répondre
La dissolution du groupe est prononcée en Conseil des ministres le 24 avril 2019. Il réapparaît la même année, sous la forme d'organisations locales décentralisées.Signaler Répondre
quand on arrive pas à comprendre le fond on donne le change en critiquant la forme.Signaler Répondre
Deux fautes en sept mots, commencez par reconstruire votre phrase. 🤣🤣😚Signaler Répondre
On imagine Doucet et les pastèques folles de rage contre cette décision.Signaler Répondre
il faudrait faire pareil pour les groupuscules fascistes pour apaiser enfin lyonSignaler Répondre
Ne vous inquiétez pas la jeune garde dissoute n'empêche pas la milice de LFI d'être et d'exister...Signaler Répondre