Créée à Lyon par Raphaël Arnault, désormais député du Vaucluse, La Jeune Garde voit sa dissolution confirmée par le Conseil d’État.

Dans une décision rendue publique ce jeudi 30 avril, la plus haute juridiction administrative a rejeté le recours formé par le groupement de fait La Jeune Garde contre le décret actant sa dissolution.

Prononcée le 12 juin 2025 en conseil des ministres, cette dissolution est jugée conforme au droit. Le Conseil d’État considère en effet qu’elle est "adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des atteintes portées à l’ordre public."

La juridiction rappelle qu’une dissolution constitue "une atteinte grave à la liberté d’association", principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle précise toutefois qu’une telle mesure peut être légalement décidée "pour éviter des troubles graves à l’ordre public", notamment lorsqu’un groupement "incite des personnes à se livrer à des agissements violents."

Des actions de confrontation et d’exclusion

Le Conseil d’État relève que La Jeune Garde, qui se présente comme un groupe antifasciste, menait des actions dites de "vigilance antifasciste." Selon la juridiction, le groupement "incitait ses propres membres […] à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme 'fascistes'."

Parmi les pratiques évoquées figurent des opérations de "quadrillage" de quartiers ou encore des entraves à la participation d’autres mouvements à des manifestations.

Des contenus violents relayés sur les réseaux sociaux

Autre élément retenu : l’activité numérique du groupement. Le Conseil d’État souligne que La Jeune Garde "a effectivement incité à commettre des agissements violents", notamment par "ses soutiens explicites à certains comptes sur les réseaux sociaux" et "son absence de réaction à leurs contenus."

Des comptes baptisés "Antifa Squads" ont ainsi revendiqué "plusieurs dizaines d’actions violentes", publications auxquelles des branches locales du groupement ont réagi par des mentions "J’aime", sans prise de distance officielle.

Enfin, la juridiction relève que "les provocations de La Jeune Garde étaient régulièrement suivies d’effets." Elle estime que les membres du groupement "prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public," sans que ces actions soient condamnées par l’organisation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’État conclut que la dissolution décidée par le gouvernement répond aux exigences légales. Le recours de La Jeune Garde est donc rejeté, confirmant définitivement la disparition du groupement.