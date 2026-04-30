Judiciaire

Le Conseil d’État valide la dissolution de La Jeune Garde, créée à Lyon

Le Conseil d’État valide la dissolution de La Jeune Garde, créée à Lyon

Le Conseil d’État a tranché.

Créée à Lyon par Raphaël Arnault, désormais député du Vaucluse, La Jeune Garde voit sa dissolution confirmée par le Conseil d’État.

Dans une décision rendue publique ce jeudi 30 avril, la plus haute juridiction administrative a rejeté le recours formé par le groupement de fait La Jeune Garde contre le décret actant sa dissolution.

Prononcée le 12 juin 2025 en conseil des ministres, cette dissolution est jugée conforme au droit. Le Conseil d’État considère en effet qu’elle est "adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des atteintes portées à l’ordre public."

La juridiction rappelle qu’une dissolution constitue "une atteinte grave à la liberté d’association", principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle précise toutefois qu’une telle mesure peut être légalement décidée "pour éviter des troubles graves à l’ordre public", notamment lorsqu’un groupement "incite des personnes à se livrer à des agissements violents."

Des actions de confrontation et d’exclusion

Le Conseil d’État relève que La Jeune Garde, qui se présente comme un groupe antifasciste, menait des actions dites de "vigilance antifasciste." Selon la juridiction, le groupement "incitait ses propres membres […] à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme 'fascistes'."

Parmi les pratiques évoquées figurent des opérations de "quadrillage" de quartiers ou encore des entraves à la participation d’autres mouvements à des manifestations.

Des contenus violents relayés sur les réseaux sociaux

Autre élément retenu : l’activité numérique du groupement. Le Conseil d’État souligne que La Jeune Garde "a effectivement incité à commettre des agissements violents", notamment par "ses soutiens explicites à certains comptes sur les réseaux sociaux" et "son absence de réaction à leurs contenus."

Des comptes baptisés "Antifa Squads" ont ainsi revendiqué "plusieurs dizaines d’actions violentes", publications auxquelles des branches locales du groupement ont réagi par des mentions "J’aime", sans prise de distance officielle.

Enfin, la juridiction relève que "les provocations de La Jeune Garde étaient régulièrement suivies d’effets." Elle estime que les membres du groupement "prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public," sans que ces actions soient condamnées par l’organisation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’État conclut que la dissolution décidée par le gouvernement répond aux exigences légales. Le recours de La Jeune Garde est donc rejeté, confirmant définitivement la disparition du groupement.

Tags :

Jeune Garde Lyon

0-50 sur 68 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Hopp le 01/05/2026 à 20:44
je comprends pas a écrit le 01/05/2026 à 12h49

mais du coup le Raphaël Archambault dit Arnault en plus de sa condamnation ne doit il pas démissionner…

Il devrait être en prison pour incitation au meurtre

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 01/05/2026 à 15:50

Et rien sur les assassinats ?

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 01/05/2026 à 14:40

Bon débarras !

Signaler Répondre
avatar
je comprends pas le 01/05/2026 à 12:49

mais du coup le Raphaël Archambault dit Arnault en plus de sa condamnation ne doit il pas démissionner…

Signaler Répondre
avatar
Du calme le 01/05/2026 à 12:24
ZIPPO74 a écrit le 01/05/2026 à 06h30

Nous ferons autrement pas très grave. a bientôt !!!

Sinon, tu peux aussi prendre ton traitement…

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 01/05/2026 à 10:38
A dire vrai a écrit le 01/05/2026 à 08h28

quand je me balade dans les quartiers, ce ne sont pas de présumé groupuscules d’extreme droite que je crains, mais tout le monde sait qui …

l'attaque au couteau sur des petits jeunes à la Part Dieu... ils arriveront à dire que les auteurs sont des gens d'extrême droite à force de tordre dans tous les sens la vérité.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 01/05/2026 à 08:56

Il manque dans les attendus, l'exploitation frauduleuse de la vidéosurveillance de la ville de Lyon pour repérer et ficher des opposants politiques.

Signaler Répondre
avatar
A dire vrai le 01/05/2026 à 08:28
Samlion a écrit le 30/04/2026 à 16h05

Très bonne décision, mais il faudrait appliquer les mêmes sanctions pour les mouvements d extrême droite, comme ça les gens de LFI ne pourront pas crier au scandale que la justice française est a la solde de ce gouvernement.

quand je me balade dans les quartiers, ce ne sont pas de présumé groupuscules d’extreme droite que je crains, mais tout le monde sait qui …

Signaler Répondre
avatar
J6 le 01/05/2026 à 07:51

Seum pour les chiennes de garde

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 01/05/2026 à 07:35
ZIPPO74 a écrit le 01/05/2026 à 06h30

Nous ferons autrement pas très grave. a bientôt !!!

Un petit séjour au Salvador te ferait le plus grand bien...

Signaler Répondre
avatar
ZIPPO74 le 01/05/2026 à 06:30

Nous ferons autrement pas très grave. a bientôt !!!

Signaler Répondre
avatar
Utile ? le 01/05/2026 à 05:56

Pour une fois que cette Institution joue son rôle.. mais bon c'est rare.
J'espère qu'en 2027 on aura une révision constitutionnelle en profondeur pour revoir ses Institutions qui font de "l'interprétation du droit". On sait tous que le système de nomination est uniquement "politique" et que ses juges sont donc "politiques" même si on nous dit tout le temps qu'ils sont neutres.

Sur la Jeune Garde, c'est totalement une milice fasciste. Certain diront "islamo-gauchistes" mais en réalité l'Islamisme radical est un courant radicalement fasciste car il se positionne dans les pays arabes dans une sphère politique assimilable à de l'extrême droite chez nous... c'est ce qui est le plus rigolo dans ses histoires concernant nos mouvements d'extrême gauche occidentaux car ils soutiennent des gens qui dans leurs pays sont en fait l'extrême droite.
Quand on dit qu'on vit dans un monde absurde.

Puis j'attend aussi de voir s'il y a une enquête approfondie concernant la rumeur de la mairie de Lyon qui aurait mis à disposition des vidéosurveillances. Il faut avoir une réponse claire car dans ce cas si cela est prouvé on est dans un réel scandale.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 30/04/2026 à 22:43

il paraît que le maire de Lyon va aussi lancer une enquête publique sur le sujet : le conseil d état a t il raison ou tort ??? Doucet ne comprend rien à la République ni à la démocratie … pas étonnant pour celui qui a défendu activement la milice violente

Signaler Répondre
avatar
Tabareau69004 le 30/04/2026 à 21:32

J'attends avec impatience la réaction du parrain de la jeune garde (sans majuscule bien sur), JL Mélenchon, lui qui a soutenu ouvertement la création de cette association ultra-violente d'extrême-gauche.
J'attends également les décisions de la Justice portant sur le meurtre en pleine rue du jeune Quantin, puisque des membres de la jeune garde pourraient être impliqués. Ces décisions pourraient venir appuyer celles du Conseil d'État et affaiblir ainsi le député LFI Raphaël Arnault, son très controversé créateur.

Signaler Répondre
avatar
🤦 le 30/04/2026 à 20:59
Jacques20 a écrit le 30/04/2026 à 20h13

Et toi, ce n'est pas une forme de racisme que tu fais ?
Réfléchis un peu avant de dire n'importe quoi, traiter de "néonaze" quelqu'un qui a des idées différentes de toi, toi, le raciste envers les juifs.
N'est ce pas une forme de fascisme que de vouloir imposer tes idées ? Tu parles de choses que tu ne connais même pas, en subissant le lavage de cerveau de tes réseaux sociaux.

La maladie du 1er degré a encore frappée...

Signaler Répondre
avatar
La montée des extrêmes le 30/04/2026 à 20:49
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 17h55

Corrige moi stoplet au lieu de te la raconter 😘

Le sujet c'est la dissolution d'une milice totalitaire et violente.

Signaler Répondre
avatar
Newbie69 le 30/04/2026 à 20:19
le sage la lune le fou le doigt a écrit le 30/04/2026 à 16h52

quand on arrive pas à comprendre le fond on donne le change en critiquant la forme.

Non la forme à ce niveau cela s’appelle la culture et l’éducation, ce dont semble dépourvu l’extrême gauche

Signaler Répondre
avatar
Newbie69 le 30/04/2026 à 20:14
LFI 69 a écrit le 30/04/2026 à 19h51

On va quand même continuer les entraînements au combat clandestinement. On pourra continuer à tabasser à mort ceux qui nous plaisent pas. On s'en fout de la dissolution, nous on a tous les droits.

En fait ta vie doit être d’une tristesse absolue pour ne rêver que de ça. Ou finalement comme tu ne vis que d’allocations et autres RSA dans le fond tu ne peux pas faire grand chose d’autres que de t’inventer une pauvre vie de nazillons gaucho. J’espère que tu es âgé sinon une telle vie de misère intellectuelle et de de loisirs ça va être long, mais long…dans le fond je te plains…. Que tes journées doivent être longues et ennuyeuses! J’aurai une petite pensée pour toi lors de mes vacances dans d’autres continents….

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 30/04/2026 à 20:13
Pas de vivre enseemble avec les néonazes a écrit le 30/04/2026 à 19h04

T'as cru qu'une dissolution allait empêcher ad-aeternam les jeunes de s'organiser et de se défendre face aux néonazis violents ?
Ah ces droitards et ces centristes qui croient qu'ils peuvent forcer les jeunes a "vivre ensemble" avec des racistes violents et a tendre la joue gauche..

Et toi, ce n'est pas une forme de racisme que tu fais ?
Réfléchis un peu avant de dire n'importe quoi, traiter de "néonaze" quelqu'un qui a des idées différentes de toi, toi, le raciste envers les juifs.
N'est ce pas une forme de fascisme que de vouloir imposer tes idées ? Tu parles de choses que tu ne connais même pas, en subissant le lavage de cerveau de tes réseaux sociaux.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 30/04/2026 à 19:51

On va quand même continuer les entraînements au combat clandestinement. On pourra continuer à tabasser à mort ceux qui nous plaisent pas. On s'en fout de la dissolution, nous on a tous les droits.

Signaler Répondre
avatar
LFI en PLS le 30/04/2026 à 19:31

Bah mince, si les gauchos du conseil d'état valident c'est que le niveau de dangerosité de ce groupe de facho de gauche est extrême.

Signaler Répondre
avatar
Pas de vivre enseemble avec les néonazes le 30/04/2026 à 19:04
ah bon a écrit le 30/04/2026 à 18h50

Et mon c.. c'est du poulet ?

T'as cru qu'une dissolution allait empêcher ad-aeternam les jeunes de s'organiser et de se défendre face aux néonazis violents ?
Ah ces droitards et ces centristes qui croient qu'ils peuvent forcer les jeunes a "vivre ensemble" avec des racistes violents et a tendre la joue gauche..

Signaler Répondre
avatar
touspourri le 30/04/2026 à 19:02

Raphaël Arnault, celui qui était pas au courant de la mort de Quentin 🤔

Signaler Répondre
avatar
Vieille garde le 30/04/2026 à 19:00

CHEH!

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 30/04/2026 à 18:53
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 17h52

Tout à fait d'accord avec touaaa, faut toujours préserver son capital pulmonaire, neuronal et cognitif 👏👏👏

Malheureusement trop tard pour touaaa, tu as consumé ton capital par les deux bouts avec le résultat que l'on connaît 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 30/04/2026 à 18:50
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 15h35

Ce qui est défait peu ce reconstruire 🤔

Et mon c.. c'est du poulet ?

Signaler Répondre
avatar
gôche ! le 30/04/2026 à 18:48
cri69 a écrit le 30/04/2026 à 17h25

quelle excellente nouvelle !! ce soir c champagne pour fêter ça

Une dissolution tardive mais mieux que jmais !

Signaler Répondre
avatar
tu sais pas le 30/04/2026 à 18:47
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 15h33

Et toi, tu t'appelles réellement Catalan ?

On te retourne la question ?

Signaler Répondre
avatar
Certains font pitie le 30/04/2026 à 18:07
meme severite a écrit le 30/04/2026 à 15h45

on attends la même sévérité de l’état pour l’extrême droite et les associations et bars et les salle de boxe dans le vieux lyon sans oublier les associations d’extrême droite israélienne qui récoltent de l’argent pour tshal l’armée israélienne qui pratique un génocide à Gaza et son président et recherche par la court internationale sans oublier les médias d’extrême droite jugé plusieurs fois et les politiques d’extrême droite jugé pour racisme et islamophobie

Trop de fautes en plus d'être faux, pour être audible.
On grandit, on retourne a l'école, on apprend à faire des phrases et a lire le droit international qui précise que seul la CPI peut qualifiee un génocide , ce qui n a jamais été fait contre Israël...
Courage, un jour tu comprendras le monde des adultes...

Signaler Répondre
avatar
Lyon9875 le 30/04/2026 à 18:02
FolleAmour a écrit le 30/04/2026 à 15h37

Et donc la mairie de Lyon et son maire Mr G. Doucet va t'elle être inquiétée pour s'être acoquinée avec ce groupe fasciste d'extreme gauche?

Bonne question ....nous attendons les suites.,

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 30/04/2026 à 17:55
Le poids des mots a écrit le 30/04/2026 à 16h40

Deux fautes en sept mots, commencez par reconstruire votre phrase. 🤣🤣😚

Corrige moi stoplet au lieu de te la raconter 😘

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 30/04/2026 à 17:52
coke en stock ! a écrit le 30/04/2026 à 17h26

Ce qui se fume pue et se consume !

Tout à fait d'accord avec touaaa, faut toujours préserver son capital pulmonaire, neuronal et cognitif 👏👏👏

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 30/04/2026 à 17:38
comme tes amis de bastion social? a écrit le 30/04/2026 à 16h54

La dissolution du groupe est prononcée en Conseil des ministres le 24 avril 2019. Il réapparaît la même année, sous la forme d'organisations locales décentralisées.

Bien évidemment, cette dissolution est le fait générateur d'une création sous une autre entité.

Les miliciens eux sont toujours là...

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 30/04/2026 à 17:36

Oui bon, ils vont créer un groupe sur une messagerie cryptée et rien ne va changer. A part peut-être pour la mairie de Lyon avec qui ils ne pourront plus être officiellement copains.

Signaler Répondre
avatar
Pan dans le mille le 30/04/2026 à 17:31
Nouvelle garde a écrit le 30/04/2026 à 17h17

Et chez toi, c'est pire qu'un lavage de cerveaux
C'est le vide sidéral

Dans le mille, voici une réponse.qui confirme l analyse ci dessus. on peut ajouter après lavage il y a essorage.

Signaler Répondre
avatar
coke en stock ! le 30/04/2026 à 17:26
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 15h35

Ce qui est défait peu ce reconstruire 🤔

Ce qui se fume pue et se consume !

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 30/04/2026 à 17:25

quelle excellente nouvelle !! ce soir c champagne pour fêter ça

Signaler Répondre
avatar
Pédalier doux ! le 30/04/2026 à 17:25
saco697 a écrit le 30/04/2026 à 15h35

c est Doucet qui doit rager l’un qui a toujours milité activement contre cette dissolution … les si chers « partenaires privilégiés de la municipalité » écologiste

Depuis sa lamentable fusion technique avec LFI, Greg n'a pas fini de ramer contre la falaise.. 6 ans. dure !

Signaler Répondre
avatar
Rance Indigne ! le 30/04/2026 à 17:22
Le poids des mots a écrit le 30/04/2026 à 16h40

Deux fautes en sept mots, commencez par reconstruire votre phrase. 🤣🤣😚

Ce qui est extrémiste, est insignifiant 🤔 Le gourou de lFI qui perd ses nervvis..officiellement !

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 30/04/2026 à 17:19

A dissoudre dans de l'acide chlorhydrique fumant !

Signaler Répondre
avatar
Nouvelle garde le 30/04/2026 à 17:17
les fa antifas a écrit le 30/04/2026 à 15h57

ce mot antifa ne veux plus rien dire tellement galvaudé par des groupes et associations fascistes rouge d extreme gauche qui cachent leur propre fascisme derrière ce mot un peu comme une république qui se nomme démocratique pour mieux cacher son fascisme et sa dictature. Le pire c est qu il y a des esprits faibles qui se laissent avoir. comme quoi le lavage de cerveau fonctionne bien chez les fascistes rouges.

Et chez toi, c'est pire qu'un lavage de cerveaux
C'est le vide sidéral

Signaler Répondre
avatar
Le poids des mots le 30/04/2026 à 17:14
le sage la lune le fou le doigt a écrit le 30/04/2026 à 16h52

quand on arrive pas à comprendre le fond on donne le change en critiquant la forme.

Je ne critique pas je constate et apporte un conseil : nuance, en parlant de nuance qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y avait du fond dans votre commentaire et mieux que je ne le comprendrais pas ? 🤔🤫🤪

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 30/04/2026 à 17:13

Dissolution..physique

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 30/04/2026 à 17:08
oui après a écrit le 30/04/2026 à 16h34

il faudrait faire pareil pour les groupuscules fascistes pour apaiser enfin lyon

Ah bon,la jeune garde,selon vous,ce ne sont pas eux les fascistes?

Signaler Répondre
avatar
comme tes amis de bastion social? le 30/04/2026 à 16:54
Chris6969699 a écrit le 30/04/2026 à 16h33

Ne vous inquiétez pas la jeune garde dissoute n'empêche pas la milice de LFI d'être et d'exister...

La dissolution du groupe est prononcée en Conseil des ministres le 24 avril 2019. Il réapparaît la même année, sous la forme d'organisations locales décentralisées.

Signaler Répondre
avatar
le sage la lune le fou le doigt le 30/04/2026 à 16:52
Le poids des mots a écrit le 30/04/2026 à 16h40

Deux fautes en sept mots, commencez par reconstruire votre phrase. 🤣🤣😚

quand on arrive pas à comprendre le fond on donne le change en critiquant la forme.

Signaler Répondre
avatar
Le poids des mots le 30/04/2026 à 16:40
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 15h35

Ce qui est défait peu ce reconstruire 🤔

Deux fautes en sept mots, commencez par reconstruire votre phrase. 🤣🤣😚

Signaler Répondre
avatar
Anti verts 69 le 30/04/2026 à 16:35

On imagine Doucet et les pastèques folles de rage contre cette décision.

Signaler Répondre
avatar
oui après le 30/04/2026 à 16:34

il faudrait faire pareil pour les groupuscules fascistes pour apaiser enfin lyon

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 30/04/2026 à 16:33

Ne vous inquiétez pas la jeune garde dissoute n'empêche pas la milice de LFI d'être et d'exister...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.