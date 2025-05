 "Nous continuerons à lutter" : la Jeune Garde répond à la procédure de dissolution

Après Lyon Populaire (ultra-droite), La Jeune Garde a réagi dans la soirée ce vendredi au lancement de la procédure de dissolution à son encontre.

"Dès l'annonce de la procédure de dissolution qui nous vise, les soutiens ont afflué. Des partis, des organisations politiques, mais aussi des centaines de personnes, en France comme en Europe, nous ont exprimé leur solidarité. À toutes et tous : merci."

Ces derniers assurent : "Nous continuerons à lutter, sur tous les terrains, pour affirmer que l'antifascisme et l'antiracisme sont au cœur de notre engagement."

Fondée à Lyon en 2018, La Jeune Garde est désormais dans le viseur du ministère de l’Intérieur. Le 29 avril, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Bruno Retailleau a confirmé l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à une éventuelle dissolution du collectif.

Dans son communiqué, La Jeune Garde inscrit sa réponse dans la continuité de son engagement antifasciste. "Tous ces soutiens expriment une même cause, plus urgente que jamais : l'antifascisme et la lutte sans relâche contre l'extrême droite."

Le collectif accuse le ministre de l’Intérieur de faire preuve de complaisance envers les idées de l’extrême droite. "Alors que les violences de l'extrême droite se multiplient et que le ministre de l'Intérieur fait du racisme et de la complaisance avec leurs idées son agenda politique, notre réponse est claire : contre l'extrême-droite, riposte immédiate."