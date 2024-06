Le GUD et trois structures d’ultra-droite basées à Lyon officiellement dissous

Le GUD et trois structures d’ultra-droite basées à Lyon, dont les Remparts, ont été dissous en Conseil des Ministres ce mercredi. L’annonce a été faite par la porte-parole du gouvernement.

"Il a été présenté ce matin en conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mers la dissolution de groupement de faits et d'associations", a indiqué Prisca Thevenot lors du point presse tenu à l’issue du Conseil des ministres.

Outre le GUD et les Remparts, La Traboule et Top Sport Rhône ont également été dissous.

Nous venons de dissoudre des associations d’ultra-droite, dont le GUD, et d’islamistes radicaux en Conseil des ministres. La haine des extrêmes doit être combattue par la République. Merci aux services du ministère de l’Interieur pour le travail d’enquête. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 26, 2024

Concernant les Remparts, pensionnaires de la Traboule et de l'Agogé dans le Vieux-Lyon, Gérald Darmanin rappelle que "ce groupement, au travers de ses publications et discours, ainsi que de ceux de ses membres, non modérés, mène un combat au nom de la défense de 'l’identité' et du 'rempart civilisationnel' et condamne le métissage". Que "les publications des 'Remparts' ont généré des commentaires hostiles et violents à l’encontre des personnes issues de l’immigration qui n’ont fait l’objet d’aucune modération". Ou encore que "loin de se limiter à des propos et à des entraînements, les provocations à la violence du groupement ont été suivies d’effet".

A noter que les Remparts ont immédiatement annoncé qu'ils contesteront leur dissolution devant le Conseil d'État.

Dans un communiqué, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a "salué le décret de dissolution" mais dit "regretter que la dévolution des biens de ces organisations n’ait pas été prononcée" : "Elle aurait permis une désorganisation pérenne de ces structures". Pour rappel, l’élu avait demandé à plusieurs reprises la dissolution des Remparts et la dévolution des biens de la Traboule et de l’Agogé.

"Par cette décision, le gouvernement a enfin fait preuve de responsabilité, il était urgent d’agir pour la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Cette dissolution est une étape supplémentaire pour lutter contre la violence de l’extrême droite. Notre devoir est de promouvoir l’humanisme si cher à notre ville et à notre pays", a commenté Grégory Doucet.