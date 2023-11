La dissolution de la GALE confirmée par le Conseil d’Etat

Cette dissolution avait été prononcée en mars 2022 par le gouvernement. Elle a donc été validée ce jeudi par la justice, qui dit avoir "apprécié le degré de gravité des provocations reprochées à l’organisation".

"Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs a publié des images de violences à l’encontre de policiers, accompagnées de textes haineux et injurieux, ou encore des messages approuvant et justifiant des violences graves envers des militants d’extrême-droite, entraînant des appels à la violence que le groupe n’a pas tenté de modérer", a expliqué le Conseil d’Etat pour justifier sa décision de ne pas rendre la dissolution illégale.

Pour rappel, la GALE, qui n'était pas une association, a un long historique de troubles commis dans l'agglomération lyonnaise. Outre les batailles rangées des antifas avec l'ultradroite, plusieurs agressions, dégradations et menaces ont été recensées par les forces de l'ordre.

"Un rempart (sic) en France vient de s'effondrer. Nous sommes dissous", a réagi la GALE, appelant à un rassemblement de soutien à 19h ce jeudi place des Terreaux.