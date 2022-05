Dissolution de la Gale : devant le Conseil d'Etat, le groupuscule lyonnais tente de justifier la haine anti-police

Cette dissolution avait été actée en conseil des ministres le 30 mars dernier. Pour justifier sa décision, le gouvernement avait évoqué un groupuscule "connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et ses incitations virulentes et incessantes à s'en prendre à nos forces de l'ordre". C’est devant le conseil d'Etat que le groupuscule a tenté de se justifier, lors d’une audience en référé qui aura duré deux heures.

En effet, des membres de la Gale s’étaient placés à de nombreuses reprises en première ligne de cortèges lyonnais qui avaient rapidement viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre dans les rues de la capitale des Gaules.

Mais, d’après Médiapart, les avocats lyonnais du groupuscule ont dénoncé "l’imprécision" de l’accusation ainsi que "la focalisation policière" face à ces faits "systématiquement imputés" aux militants extrémistes lors de manifestations.

Reste qu’en août 2021 une violente bagarre avait opposé des membres de la Gale à ceux du groupe catholique intégriste Civitas en marge d’une manifestation contre le pass sanitaire. Sept "antifas" avaient été interpellés, quatre avaient été placés en détention provisoire dont le leader supposé Axel F., présent ce mercredi devant le conseil d’Etat. En novembre dernier, trois militants avaient été relaxé à cause d’irrégularités dans cette procédure, quatre autres condamnés à des amendes.

L’audience a également été l’occasion d’évoquer l’expression ACAB pour "All cops are bastards" ou "tous les policiers sont des bâtards" en français. Des mots régulièrement scandés par les militants de la Gale lors des manifestations, et taggués sur les parcours des défilés. Des outrages pour le ministère de l’Intérieur, une formule justifiée par l’avocat du groupuscule lyonnais Antoine Lyon-Caen pour qui, toujours d’après Médiapart, "il s’agit de marquer cette tension qui existe au sein de la police : ils sont bâtards parce qu’ils sont des deux mondes. […] La question est de savoir si traiter les policiers de bâtards justifie la dissolution d’une association".

"Évidemment qu’on peut critiquer la police et la justice, mais pas en légitimant des actions violentes" rétorque l’Intérieur, pour qui la Gale "se réjouit des violences qui leur sont faites, valorise ces actions et incite à les réitérer".

Une décision des juges est attendue avant la fin de la semaine.