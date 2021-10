Rhône : l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie dissoute par Gérald Darmanin

L'annonce a été faite sur Twitter par le ministre de l'Intérieur. Selon Gérald Darmanin, cette association, basée à Sainte-Foy-lès-Lyon, "appelait à la haine, à la violence et à la discrimination", via des "discours de haine et des propos antisémites".

"Si son objet statutaire est notamment de lutter par tous les moyens légaux contre toutes les formes de racisme et particulièrement contre l'islamophobie", la CRI "œuvre activement, en particulier par l'intermédiaire des réseaux sociaux à cultiver le soupçon d'islamophobie au sein de la société française, qu'à cette fin, elle instrumentalise des événements qu'elle présente comme islamophobes", peut-on notamment lire dans le décret.