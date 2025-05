Procédure de dissolution de la Jeune Garde : un rassemblement de soutien au groupuscule antifasciste ce mardi à Lyon

Le groupuscule d'ultra-gauche et antifasciste aux méthodes musclées, fondé à Lyon en 2018, fait l'objet d'une procédure de dissolution initiée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Un rassemblement de soutien est annoncé pour ce mardi. Le rendez-vous est fixé à 18h30 dans le square Delestraint, en face de la préfecture du Rhône.

Et la Jeune Garde peut déjà compter sur le soutien de la France insoumise, du PCF, de la CGT, de l'UNEF ou de Nous Toutes, qui appellent à rejoindre le rassemblement de mardi.

"Nous refusons cette attaque politique dirigée contre un mouvement antifasciste. Cette tentative d'intimidation envers l'ensemble de notre camp politique reflète le glissement opéré par les gouvernements successifs, vers une forme d'autoritarisme acquis aux idées les plus réactionnaires", annonce le collectif Fermons les locaux fascistes dans un communiqué.

On ne sait pas encore si des élus de premier plan participeront ou non à ce rassemblement, tandis que le député et ancien leader de la Jeune Garde Raphaël Arnault a annoncé sa venue au rassemblement parisien qui se tiendra dans le même temps, avec Jean-Luc Mélenchon, Salah Hamouri et Olivier Besancenot.

Pour rappel, outre la Jeune Garde, le ministère de l'Intérieur a également enclenché des procédures de dissolution à l'encontre d'Urgence Palestine et du groupuscule d'ultra-droite Lyon Populaire.