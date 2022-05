Législatives : un retrait de la candidature de Taha Bouhafs "serait une défaite pour tout notre camp" selon la Jeune Garde Lyon

Le désormais ex-candidat NUPES de la 14e circonscription du Rhône a recueilli de nombreux messages de soutien, comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Et aussi de la Jeune Garde Lyon. Le collectif d'ultragauche piloté par Raphaël Arnault ne supporte pas de voir le journaliste-militant jeter l'éponge avant même d'avoir pu se rendre à Vénissieux.

Dans un communiqué, la Jeune Garde regrette "des évènements graves" et dénonce "une campagne raciste, haineuse et coordonnée a été menée conjointement par l'extrême-droite, les médias de masse et une partie de ceux qui devrait être notre camp politique contre la candidature de Taha Bouhafs".

Raphaël Arnault estime qu'un retrait de la candidature "serait une défaite pour tout notre camp". "Que Taha se retire ou non, nous n'en resterons pas là. Nous ne laisserons pas les racistes et les fascistes dicter la politique et notre avenir", conclut le groupuscule qui s'oppose idéologiquement et physiquement à l'ultradroite lyonnaise.

Faut-il comprendre que les campagnes de Bruno Attal (Reconquête) et Michèle Picard (PCF) seront perturbées par la Jeune Garde ? Cette dernière reste vague sur ce qu'elle entend par "nous n'en resterons pas là".