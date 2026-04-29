Les Coulisses du Grand Lyon

Béatrice Vessiller : "Il faut que Véronique Sarselli admette que le fonctionnement de la rue Grenette est positif"

Béatrice Vessiller, conseillère métropolitaine d'opposition, est l’invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Béatrice Vessiller : "Il faut que Véronique Sarselli admette que le fonctionnement de la rue Grenette est positif"

Ancienne vice-présidente de la Métropole chargée de l'Urbanisme, Béatrice Vessiller voit le nouvel exécutif remettre en question beaucoup de projets qu'elle a co-construit.

Sur l'échangeur de Perrache par exemple, où Véronique Sarselli ambitionne de végétaliser massivement dans le cadre de son futur mégatunnel : "Nous sommes allés au bout de la consultation sur la transformation du centre d'échange de Perrache. Nous avons contractualisé avec un opérateur privé qui va mettre un investissement important sur ce projet. Je ne sais pas quelle est l'intention de Madame Sarselli".

Concernant la rue Grenette et la ZTL, Béatrice Vessiller estime que "les conducteurs de bus sont très contents du nouveau plan de circulation, les usagers aussi", et que remettre en cause un aménagement "qui date de moins d'un an suppose de le regarder a minima avec les chauffeurs, avec les habitants, avec les commerçants. Donc moi je pense qu'il ne faut pas toucher à ce plan de circulation des bus et trouver des solutions. On avait évoqué des navettes, mais remettre les bus rue Grenette et rue de la République, alors que les arbres sont plantés, franchement, il faut raison garder et admettre que ce nouveau fonctionnement est plutôt positif".

Enfin, le projet Rive Droite a été stoppé dès la prise de fonctions de Véronique Sarselli. Béatrice Vessiller ne désespère pas de voir la Métropole le relancer : "J'espère qu'il y aura une première amorce, une première tranche du projet Rive-Droite sous ce mandat-là, parce que c'est un projet nécessaire, c'est un projet de requalification de l'espace public, de réduction de la pollution, d'amélioration de la qualité de vie pour les Lyonnais, pour les Grands Lyonnais. C'est un projet emblématique et intéressant pour créer ce grand corridor de fraîcheur".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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Béatrice Vessiller

rive droite

rue grenette

échangeur de Perrache

4 commentaires
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Ginomolano le 29/04/2026 à 12:56

c’est fini Béatrice plus de bêtises ! la nouvelle équipe va tout refaire

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ma le 29/04/2026 à 12:50
roco a écrit le 29/04/2026 à 12h04

il faut que Béatrice Vessiller admette qu elle n est plus vice présidente de la Métropole et que d autres choix sont possibles !

Au large elle n'est plus RIEN au large

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Winchester 73 le 29/04/2026 à 12:23

Il faut ouvrir la rue grenette et toutes les autres, ne pas écouter lescrolo de la mairie d'ailleurs plus personne ne l'écoute.

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Jesaistout le 29/04/2026 à 12:13

Je pensais que chez les écologistes il y avait des règles de non cumul des mandats dans le temps. Limité à 3 pour un même mandat.

Métropole de Lyon
25 ans 2 mois
Conseillère métropole de Lyon
Mars 2026 ....
Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du foncier
juil. 2020 - aujourd’hui · 5 ans 10 mois
Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la rénovation de l'habitat
avr. 2014 - juin 2020 · 6 ans 3 mois
Conseillère de la communauté urbaine de Lyon
mars 2008 - mars 2014 · 6 ans 1 mois
Vice-présidente de la communauté urbaine de Lyon
avr. 2004 - mars 2008 · 4 ans
En charge de l'énergie, du bruit et de l'éducation à l'environnement
Conseillère de la communauté urbaine de Lyon
mars 2001 - avr. 2004 · 3 ans 2 mois

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Heu... le 29/04/2026 à 12:10

Il faudrait admettre, Mme Vessiller, que vos désirs ne sont pas des réalités.

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roco le 29/04/2026 à 12:04

il faut que Béatrice Vessiller admette qu elle n est plus vice présidente de la Métropole et que d autres choix sont possibles !

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