Béatrice Vessiller : "Il faut que Véronique Sarselli admette que le fonctionnement de la rue Grenette est positif"

Ancienne vice-présidente de la Métropole chargée de l'Urbanisme, Béatrice Vessiller voit le nouvel exécutif remettre en question beaucoup de projets qu'elle a co-construit.

Sur l'échangeur de Perrache par exemple, où Véronique Sarselli ambitionne de végétaliser massivement dans le cadre de son futur mégatunnel : "Nous sommes allés au bout de la consultation sur la transformation du centre d'échange de Perrache. Nous avons contractualisé avec un opérateur privé qui va mettre un investissement important sur ce projet. Je ne sais pas quelle est l'intention de Madame Sarselli".

Concernant la rue Grenette et la ZTL, Béatrice Vessiller estime que "les conducteurs de bus sont très contents du nouveau plan de circulation, les usagers aussi", et que remettre en cause un aménagement "qui date de moins d'un an suppose de le regarder a minima avec les chauffeurs, avec les habitants, avec les commerçants. Donc moi je pense qu'il ne faut pas toucher à ce plan de circulation des bus et trouver des solutions. On avait évoqué des navettes, mais remettre les bus rue Grenette et rue de la République, alors que les arbres sont plantés, franchement, il faut raison garder et admettre que ce nouveau fonctionnement est plutôt positif".

Enfin, le projet Rive Droite a été stoppé dès la prise de fonctions de Véronique Sarselli. Béatrice Vessiller ne désespère pas de voir la Métropole le relancer : "J'espère qu'il y aura une première amorce, une première tranche du projet Rive-Droite sous ce mandat-là, parce que c'est un projet nécessaire, c'est un projet de requalification de l'espace public, de réduction de la pollution, d'amélioration de la qualité de vie pour les Lyonnais, pour les Grands Lyonnais. C'est un projet emblématique et intéressant pour créer ce grand corridor de fraîcheur".

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