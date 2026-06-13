Faits Divers

Lyon : les pompiers repêchent le corps d’un homme dans le Rhône

Lyon : les pompiers repêchent le corps d’un homme dans le Rhône
Lyon : les pompiers repêchent le corps d’un homme dans le Rhône

Un corps a été repêché à hauteur du quartier de la Confluence.

Une macabre découverte a été effectuée ce samedi matin dans le Rhône.

Selon les premiers éléments, un corps flottant a été signalé en fin de matinée dans le Rhône, au niveau du quartier de la Confluence. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place afin de procéder à la récupération du défunt.

L’homme, dont l’âge est estimé à une trentaine d’années, a été sorti de l’eau avant d’être pris en charge par les services de police.

Les circonstances exactes du décès demeurent inconnues à ce stade. Une enquête devra notamment permettre d’identifier formellement la victime et de déterminer les causes de sa mort.

3 commentaires
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lolotoooôooo le 13/06/2026 à 18:57

Un règlement de compte à la Guillotière ?

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H2O le 13/06/2026 à 17:55

La saison des plongeurs commence tôt cette année !

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la france a Macron le 13/06/2026 à 16:43

triste quasiment tout le jours un suicide dans le Rhone ou des tentatives de suicide les genes sont devenus triste et qui préfèrent finir la société est fracturé et les médias font que agiter la division ou lieu de donner le moral à la population

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