Lyon : les pompiers repêchent le corps d’un homme dans le Rhône

Une macabre découverte a été effectuée ce samedi matin dans le Rhône.
Selon les premiers éléments, un corps flottant a été signalé en fin de matinée dans le Rhône, au niveau du quartier de la Confluence. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place afin de procéder à la récupération du défunt.
L’homme, dont l’âge est estimé à une trentaine d’années, a été sorti de l’eau avant d’être pris en charge par les services de police.
Les circonstances exactes du décès demeurent inconnues à ce stade. Une enquête devra notamment permettre d’identifier formellement la victime et de déterminer les causes de sa mort.
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