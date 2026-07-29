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Près de Lyon : un violent incendie ravage un ancien commerce en pleine nuit

Près de Lyon : un violent incendie ravage un ancien commerce en pleine nuit
Près de Lyon : un violent incendie ravage un ancien commerce en pleine nuit - LyonMag

Les flammes ont embrasé un ancien commerce avant de se propager à un second local.

Une intervention de grande ampleur a mobilisé les sapeurs-pompiers dans la nuit de mardi à mercredi 29 juillet à Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon. Le sinistre s'est déclaré peu après 3h20, rue de la République, au niveau du numéro 7.

Selon les premiers éléments, les flammes ont pris dans un local commercial inoccupé, avant de se propager à un deuxième bâtiment à vocation commerciale situé à proximité.

Pour venir à bout de l'incendie, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés, précise le Progrès. Après avoir maîtrisé le feu, les secours sont restés sur place plusieurs heures afin d'effectuer des opérations de surveillance et de prévenir toute reprise.

Fort heureusement, aucune victime n'a été recensée au cours de cette intervention.

À ce stade, l'origine du départ de feu reste inconnue. Les circonstances exactes de l'incendie devront être déterminées.

L'intervention a également eu des conséquences sur les transports en commun. La ligne de bus C57 a été déviée durant les opérations de secours, avec une interruption de la desserte de l'arrêt "Décines République" dans les deux sens de circulation. Une reprise du trafic était envisagée dans la matinée.

Tags :

incendie

Décines Charpieu

8 commentaires
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Solidarité avec les ânes le 29/07/2026 à 12:35
Solidarité 69 a écrit le 29/07/2026 à 11h09

Encore le réchauffement climatique comme pour Notre Dame et les centaines d'églises.

Des CENTAINES d'églises ???
Tu as des sources FIABLES à nous donner au lieu de poster le même commentaire tous les jours ?
Dun autre côté, un neurone = un commentaire.

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Jacques20 le 29/07/2026 à 12:29
ah ah ah a écrit le 29/07/2026 à 09h53

Des brindilles qui venaient du sud ouest ....

On a bien eu les fumées et, comme on dit "pas de fumée sans feu", alors pourquoi pas ? 🤣

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claude69100 le 29/07/2026 à 12:29
Ex Précisions a écrit le 29/07/2026 à 10h06

Incroyable le nombre d'entreprises et commerces qui brûlent depuis quelques temps, et là on ne peut pas incriminer des feux de forêts ou de broussailles.
Malchance, loi des séries ou ??

Néo Radoteur (Ex Ex Précisions)
Comme d'habitude tu ne sais rien alors tu radotes les mêmes refrains.
C'est trop triste.

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Arthur le 29/07/2026 à 12:25
Solidarité 69 a écrit le 29/07/2026 à 11h09

Encore le réchauffement climatique comme pour Notre Dame et les centaines d'églises.

ben... Oui... Tout le monde sait que c'est le réchauffement climatique et l'extrême droite qui sont à l'origine de tous les maux.
Les agressions, les meurtres, les viols, le prosélytisme, les conduites dangereuses, les incivilités permanentes, la drogue, les combustions spontanées synchronisées... Tout ça, c'est la faute du réchauffement climatique et de l'extrême droite.
Ne seriez-vous pas complotistes que de penser que les causes seraient autres ?

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Columbo 69389 le 29/07/2026 à 12:16

Les Colombo de LyonMag se déchaînent dans les commentaires… un régal à lire.

Aucune censure, merci.

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Solidarité 69 le 29/07/2026 à 11:09

Encore le réchauffement climatique comme pour Notre Dame et les centaines d'églises.

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lol le 29/07/2026 à 10:34
Ex Précisions a écrit le 29/07/2026 à 10h06

Incroyable le nombre d'entreprises et commerces qui brûlent depuis quelques temps, et là on ne peut pas incriminer des feux de forêts ou de broussailles.
Malchance, loi des séries ou ??

Ni l'un ni l'autre ,feux volontaires

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Ex Précisions le 29/07/2026 à 10:06

Incroyable le nombre d'entreprises et commerces qui brûlent depuis quelques temps, et là on ne peut pas incriminer des feux de forêts ou de broussailles.
Malchance, loi des séries ou ??

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ah ah ah le 29/07/2026 à 09:53

Des brindilles qui venaient du sud ouest ....

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