Près de Lyon : un violent incendie ravage un ancien commerce en pleine nuit

Une intervention de grande ampleur a mobilisé les sapeurs-pompiers dans la nuit de mardi à mercredi 29 juillet à Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon. Le sinistre s'est déclaré peu après 3h20, rue de la République, au niveau du numéro 7.
Selon les premiers éléments, les flammes ont pris dans un local commercial inoccupé, avant de se propager à un deuxième bâtiment à vocation commerciale situé à proximité.
Pour venir à bout de l'incendie, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés, précise le Progrès. Après avoir maîtrisé le feu, les secours sont restés sur place plusieurs heures afin d'effectuer des opérations de surveillance et de prévenir toute reprise.
Fort heureusement, aucune victime n'a été recensée au cours de cette intervention.
À ce stade, l'origine du départ de feu reste inconnue. Les circonstances exactes de l'incendie devront être déterminées.
L'intervention a également eu des conséquences sur les transports en commun. La ligne de bus C57 a été déviée durant les opérations de secours, avec une interruption de la desserte de l'arrêt "Décines République" dans les deux sens de circulation. Une reprise du trafic était envisagée dans la matinée.
Des CENTAINES d'églises ???Signaler Répondre
Tu as des sources FIABLES à nous donner au lieu de poster le même commentaire tous les jours ?
Dun autre côté, un neurone = un commentaire.
On a bien eu les fumées et, comme on dit "pas de fumée sans feu", alors pourquoi pas ? 🤣Signaler Répondre
Néo Radoteur (Ex Ex Précisions)Signaler Répondre
Comme d'habitude tu ne sais rien alors tu radotes les mêmes refrains.
C'est trop triste.
ben... Oui... Tout le monde sait que c'est le réchauffement climatique et l'extrême droite qui sont à l'origine de tous les maux.Signaler Répondre
Les agressions, les meurtres, les viols, le prosélytisme, les conduites dangereuses, les incivilités permanentes, la drogue, les combustions spontanées synchronisées... Tout ça, c'est la faute du réchauffement climatique et de l'extrême droite.
Ne seriez-vous pas complotistes que de penser que les causes seraient autres ?
Les Colombo de LyonMag se déchaînent dans les commentaires… un régal à lire.Signaler Répondre
Aucune censure, merci.
Encore le réchauffement climatique comme pour Notre Dame et les centaines d'églises.Signaler Répondre
Ni l'un ni l'autre ,feux volontairesSignaler Répondre
Incroyable le nombre d'entreprises et commerces qui brûlent depuis quelques temps, et là on ne peut pas incriminer des feux de forêts ou de broussailles.Signaler Répondre
Malchance, loi des séries ou ??
Des brindilles qui venaient du sud ouest ....Signaler Répondre