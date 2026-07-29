Près de Lyon : un violent incendie ravage un ancien commerce en pleine nuit

Une intervention de grande ampleur a mobilisé les sapeurs-pompiers dans la nuit de mardi à mercredi 29 juillet à Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon. Le sinistre s'est déclaré peu après 3h20, rue de la République, au niveau du numéro 7.

Selon les premiers éléments, les flammes ont pris dans un local commercial inoccupé, avant de se propager à un deuxième bâtiment à vocation commerciale situé à proximité.

Pour venir à bout de l'incendie, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés, précise le Progrès. Après avoir maîtrisé le feu, les secours sont restés sur place plusieurs heures afin d'effectuer des opérations de surveillance et de prévenir toute reprise.

Fort heureusement, aucune victime n'a été recensée au cours de cette intervention.

À ce stade, l'origine du départ de feu reste inconnue. Les circonstances exactes de l'incendie devront être déterminées.

L'intervention a également eu des conséquences sur les transports en commun. La ligne de bus C57 a été déviée durant les opérations de secours, avec une interruption de la desserte de l'arrêt "Décines République" dans les deux sens de circulation. Une reprise du trafic était envisagée dans la matinée.