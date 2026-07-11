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Lyon : un incendie se déclare en pleine nuit dans des locaux en sous-sol à la Guillotière, une enquête ouverte

Lyon : un incendie se déclare en pleine nuit dans des locaux en sous-sol à la Guillotière, une enquête ouverte
Lyon : un incendie se déclare en pleine nuit dans des locaux en sous-sol à la Guillotière, une enquête ouverte

Les circonstances du sinistre restent, pour l'heure, inexpliquées.

Les policiers et les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit du 9 au 10 juillet après le déclenchement d'un incendie dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Le sinistre s'est produit aux alentours de 3h du matin, dans des locaux situés en sous-sol d'un immeuble situé au 30 de la Grande Rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement.

Selon les premiers éléments, aucune victime n'a été recensée. L'origine du feu n'était pas connue au moment des premières constatations.

Contactée par nos confrères du Progrès, la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) a confirmé son intervention sur place ainsi que l'ouverture d'une enquête. Les investigations devront permettre de déterminer les circonstances précises dans lesquelles cet incendie s'est déclaré.

Les enquêteurs devront notamment établir l'origine du sinistre et vérifier s'il s'agit d'un départ de feu accidentel ou d'une autre cause.

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incendie

Guillotière

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