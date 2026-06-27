Avec cet "effet sèche-cheveux," le risque d'incendie grimpe fortement dans le Rhône

Avec des températures comprises entre 37 et 39°C ce samedi, le Rhône reste confronté à un épisode de chaleur intense. À cette situation s'ajoute un autre danger : un risque particulièrement élevé de feux de forêt et de végétation.

Dans un message de prévention, la préfecture du Rhône indique qu'en plus de ces températures élevées s'ajoute "un vent de sud encore plus sensible que la veille, qui entraîne un effet 'sèche-cheveux' sur la végétation".

Selon les services de l'État, Météo-France estime que "le risque de départ de feux et de propagation est élevé, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon". Face à cette situation, la préfecture invite les habitants à "adopter les bons comportements pour prévenir les risques d'incendie".

Les autorités rappellent également qu'une immense majorité des incendies pourrait être évitée. "9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Ayons les bons réflexes : une cigarette s'écrase dans un cendrier", insiste la préfecture.

Le ministère de la Transition écologique diffuse de son côté plusieurs recommandations pour limiter les risques. Il est notamment conseillé d'organiser les barbecues uniquement sur une terrasse, à distance de toute végétation, de jeter systématiquement les mégots dans un cendrier et d'éviter les travaux susceptibles de produire des étincelles à proximité d'herbes sèches. En cas de travaux, le ministère recommande également de prévoir un extincteur à portée de main.

Que faire si un incendie se déclare ?

En cas de départ de feu, le ministère demande de donner immédiatement l'alerte en composant le 18, le 112 ou le 114 pour les personnes malentendantes, en essayant de localiser précisément le foyer.

Les autorités recommandent ensuite de se mettre à l'abri dans une habitation débroussaillée et de ne pas se réfugier dans une voiture, "qui n'est pas un abri sûr car elle pourrait brûler". Il est également demandé de suivre les consignes des secours et de la mairie tout au long de l'événement.

Pour les personnes vivant à proximité d'espaces végétalisés, le ministère rappelle plusieurs gestes de protection. Avant l'arrivée des flammes, il est conseillé de rentrer le tuyau d'arrosage, de boucher les aérations et les bas de porte afin d'empêcher les fumées toxiques et les flammèches de pénétrer dans le logement, et de se couvrir le nez et la bouche avec un linge humide pour limiter l'inhalation des fumées.

Enfin, les pouvoirs publics rappellent que la meilleure protection reste l'anticipation. Débroussailler autour de son habitation, stocker les matériaux inflammables dans un abri fermé et éloigné de la maison, ou encore adapter son logement lorsqu'il est situé dans une zone exposée aux feux de forêt, sont autant de mesures permettant de réduire les risques.