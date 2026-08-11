Faits Divers

Lyon : un homme de 27 ans se noie dans le Rhône, un second nageur secouru

Lyon : un homme de 27 ans se noie dans le Rhône, un second nageur secouru

Un jeune homme est mort noyé lundi 10 août dans le Rhône, à hauteur du pont Gallieni à Lyon. Les pompiers ont repêché la victime en arrêt cardiorespiratoire vers 18 heures, sans parvenir à la réanimer. Un autre homme de 20 ans, également en difficulté dans le fleuve, a pu être secouru.

Les secours n’ont pas réussi à le ramener à la vie.

Lundi en fin d’après-midi, un homme de 27 ans s’est retrouvé en difficulté dans le Rhône, à hauteur du pont Gallieni, entre les 2e et 7e arrondissements de Lyon.

Son corps a été repêché vers 18 heures par les sapeurs-pompiers. Le jeune homme était alors en arrêt cardiorespiratoire.

Les secours ont immédiatement engagé des manœuvres de réanimation, mais celles-ci sont restées vaines. Le décès de la victime a finalement été constaté.

Au cours de la même intervention, un homme de 20 ans qui se trouvait lui aussi en difficulté dans le Rhône a pu être secouru.

On ignore encore les circonstances autour de leur chute à l'eau, alors que la baignade est interdite dans le fleuve.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.