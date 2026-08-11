Lyon : un homme de 27 ans se noie dans le Rhône, un second nageur secouru

Les secours n’ont pas réussi à le ramener à la vie.

Lundi en fin d’après-midi, un homme de 27 ans s’est retrouvé en difficulté dans le Rhône, à hauteur du pont Gallieni, entre les 2e et 7e arrondissements de Lyon.

Son corps a été repêché vers 18 heures par les sapeurs-pompiers. Le jeune homme était alors en arrêt cardiorespiratoire.

Les secours ont immédiatement engagé des manœuvres de réanimation, mais celles-ci sont restées vaines. Le décès de la victime a finalement été constaté.

Au cours de la même intervention, un homme de 20 ans qui se trouvait lui aussi en difficulté dans le Rhône a pu être secouru.

On ignore encore les circonstances autour de leur chute à l'eau, alors que la baignade est interdite dans le fleuve.