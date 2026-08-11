Villeurbanne : ils ouvrent le feu sur un point de deal depuis une voiture, les cibles ripostent au pistolet

La scène s’est déroulée en pleine journée, dans un secteur où les passants pouvaient encore être nombreux.

Lundi vers 18 heures, plusieurs coups de feu ont retenti à proximité des rues Eugène-Réguillon et du Docteur-Frappaz, dans le quartier Grandclément à Villeurbanne.

Selon les premiers éléments, des tirs ont d’abord été effectués avec une arme longue depuis une voiture en direction d’un ou plusieurs individus présents près d’un point de deal. Ces derniers auraient alors riposté avec une arme de poing. Un véritable drive-by qui n'a visiblement fait aucune victime.

Un important dispositif policier a été déployé, le secteur a été bouclé pour permettre les constatations de la police technique et scientifique. Au moins une dizaine de douilles avaient déjà été découvertes au début des investigations.

Des témoignages rapportés par le Progrès affirment également avoir entendu les assaillants crier "Ici, c’est Marseille". Ce qui laisse à penser à un règlement de comptes entre trafiquants à l'échelle nationale.

L’enquête devra désormais déterminer l’identité des tireurs, leurs cibles et l’éventuel lien de cette fusillade avec les rivalités autour du trafic de stupéfiants.