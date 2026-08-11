Faits Divers

Villeurbanne : ils ouvrent le feu sur un point de deal depuis une voiture, les cibles ripostent au pistolet

Villeurbanne : ils ouvrent le feu sur un point de deal depuis une voiture, les cibles ripostent au pistolet

Une fusillade a éclaté lundi 10 août vers 18 heures dans le quartier Grandclément à Villeurbanne. Des individus ont ouvert le feu depuis une voiture avec une arme longue avant que leurs cibles ne ripostent avec une arme de poing. Une dizaine de douilles ont été retrouvées et aucune victime par balle n’était signalée dans l’immédiat.

La scène s’est déroulée en pleine journée, dans un secteur où les passants pouvaient encore être nombreux.

Lundi vers 18 heures, plusieurs coups de feu ont retenti à proximité des rues Eugène-Réguillon et du Docteur-Frappaz, dans le quartier Grandclément à Villeurbanne.

Selon les premiers éléments, des tirs ont d’abord été effectués avec une arme longue depuis une voiture en direction d’un ou plusieurs individus présents près d’un point de deal. Ces derniers auraient alors riposté avec une arme de poing. Un véritable drive-by qui n'a visiblement fait aucune victime.

Un important dispositif policier a été déployé, le secteur a été bouclé pour permettre les constatations de la police technique et scientifique. Au moins une dizaine de douilles avaient déjà été découvertes au début des investigations.

Des témoignages rapportés par le Progrès affirment également avoir entendu les assaillants crier "Ici, c’est Marseille". Ce qui laisse à penser à un règlement de comptes entre trafiquants à l'échelle nationale.

L’enquête devra désormais déterminer l’identité des tireurs, leurs cibles et l’éventuel lien de cette fusillade avec les rivalités autour du trafic de stupéfiants.

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6 commentaires
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Elia le 11/08/2026 à 06:50

Je suis âgée de 80ans, je suis écoeuré de vivre cette époque malsaine ,je suis au bout du chemin heureusement mais je plains les jeunes à venir qui ont la tête sur les épaules de vivre ça .ce sera un monde à l'envers je souhaite bien du courage à faire des enfants dans ce monde actuel. Je ne suis pas pessimiste mais seulement lucide.

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mdr le 11/08/2026 à 06:30
Madame Claude a écrit le 11/08/2026 à 06h25

Selon l analyse de Claude69100 c est encore l extrême droite

c’est exactement ça l extrême droite ! votez Melenchon en 2027 !!

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Madame Claude le 11/08/2026 à 06:25

Selon l analyse de Claude69100 c est encore l extrême droite

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 06:21

Ils se disaient simplement bonjour, et s'invitaient à boire un pastis d'où le terme Marseille ;-)

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Bribri2 le 11/08/2026 à 06:04

Ah Villeurbanne. Cette belle ville du vivre ensemble....hein monsieur le maire ?

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