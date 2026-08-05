Métro A : la station Gratte-Ciel dévoile son nouveau décor inspiré de la forêt

La nature s’invite sous terre à Villeurbanne.

Après les stations Foch et République–Villeurbanne, Gratte-Ciel dévoile à son tour son nouveau visage. Cette rénovation s’inscrit dans le programme engagé par SYTRAL Mobilités pour moderniser les stations les plus anciennes de la ligne A et améliorer les conditions d’accueil des voyageurs.

Baptisé "vers le vert", le nouveau décor a été imaginé par le groupement réunissant landForma, GBA & Co et l’artiste Joël Andrianomearisoa.

Les quais plongent désormais les voyageurs dans un univers évoquant une forêt. De grandes images végétales habillent notamment les parois, tandis que les espaces proches des voies adoptent une dominante noire faisant ressortir les ouvertures et les installations artistiques.

De grandes structures en aluminium accueillent également des mots empruntés au vocabulaire de la nature. Selon SYTRAL Mobilités, leur disposition doit permettre à chacun de composer mentalement son propre poème au gré de son déplacement dans la station.

L’art au cœur de la rénovation

L’autorité organisatrice présente cette transformation comme une manière d’associer modernisation des équipements, confort des usagers et création artistique.

La station Gratte-Ciel rejoint ainsi les premiers arrêts rénovés dans le cadre de ce programme consacré à la ligne A. SYTRAL Mobilités entend utiliser son patrimoine de transport comme un support d’expression, tout en renouvelant l’expérience proposée aux voyageurs.

La rénovation se poursuit désormais à la station Flachet–Alain Gilles, où les travaux doivent durer jusqu’en 2027.

Le futur décor rendra hommage à la fois à Mario Botta, architecte de la Maison du Livre, de l’Image et du Son, et à Alain Gilles, figure emblématique de l’ASVEL. Carreaux en céramique, jeux de formes et références aux terrains de sport doivent structurer la nouvelle identité visuelle de la station.