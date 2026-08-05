Métro A : la station Gratte-Ciel dévoile son nouveau décor inspiré de la forêt

La nature s’invite sous terre à Villeurbanne.
Après les stations Foch et République–Villeurbanne, Gratte-Ciel dévoile à son tour son nouveau visage. Cette rénovation s’inscrit dans le programme engagé par SYTRAL Mobilités pour moderniser les stations les plus anciennes de la ligne A et améliorer les conditions d’accueil des voyageurs.
Baptisé "vers le vert", le nouveau décor a été imaginé par le groupement réunissant landForma, GBA & Co et l’artiste Joël Andrianomearisoa.
Les quais plongent désormais les voyageurs dans un univers évoquant une forêt. De grandes images végétales habillent notamment les parois, tandis que les espaces proches des voies adoptent une dominante noire faisant ressortir les ouvertures et les installations artistiques.
De grandes structures en aluminium accueillent également des mots empruntés au vocabulaire de la nature. Selon SYTRAL Mobilités, leur disposition doit permettre à chacun de composer mentalement son propre poème au gré de son déplacement dans la station.
L’art au cœur de la rénovation
L’autorité organisatrice présente cette transformation comme une manière d’associer modernisation des équipements, confort des usagers et création artistique.
La station Gratte-Ciel rejoint ainsi les premiers arrêts rénovés dans le cadre de ce programme consacré à la ligne A. SYTRAL Mobilités entend utiliser son patrimoine de transport comme un support d’expression, tout en renouvelant l’expérience proposée aux voyageurs.
La rénovation se poursuit désormais à la station Flachet–Alain Gilles, où les travaux doivent durer jusqu’en 2027.
Le futur décor rendra hommage à la fois à Mario Botta, architecte de la Maison du Livre, de l’Image et du Son, et à Alain Gilles, figure emblématique de l’ASVEL. Carreaux en céramique, jeux de formes et références aux terrains de sport doivent structurer la nouvelle identité visuelle de la station.
Et mettre la clim dans les rames en ces temps caniculaires ne serait ce pas plus utile pour arrêter les malaises a répétition sur cette ligne impactant le trafic et mettant à l'épreuve tous les usagers en ces temps chauds ?Signaler Répondre
Franchement on se demande bien qui décide des priorités ! Si le décor fait partie du bien être, la clim elle est juste une question d'urgence sanitaire !
On voit bien qui prends le métro et surtout QUI ne le prends pas ! Suivez mon regard vers ces irresponsables qui se succèdent.
Les tags seront écologiques.....Signaler Répondre
Et a t'on vraiment besoin de ces cabinets et pseudo artiste pour coller des posters décoratifs suédois au mur ?Signaler Répondre
C'est beau. Combien de temps avant que ça soit tagué?Signaler Répondre
Pas faut, les révolutionnaires de pissotière d'extrême droite ne font pas des beaux-arts. C'est un peu comme les pubs envahissantes qui offrent une belle pollution visuelle.Signaler Répondre
encore de l argent fouttu en l airSignaler Répondre
Beaucoup moins cher que le carrelage qu’elles remplacent et qui était arrivé en fin de vie. L’impression numérique sur du panneau pas cher c’est la solution du Sytral pour économiser sur la réfection des stations, et garder son argent pour les autres dépenses.Signaler Répondre
Ça sent d'ici que les tarifs d'abonnements, tickets.. vont augmenter 🤑🤑🤑Signaler Répondre
Beau et reposant! ça nous change des fresques idéologiques, et des tags de nos "révolutionnaires" de pissotières.Signaler Répondre
Quand on n'a que l'argentSignaler Répondre
Comme unique valeur
Il n'est dérangeant
De vivre dans la laideur
45 degrés dans la station mais un décor "rafraîchissant"... jusqu'où la stupidité !Signaler Répondre
quel interet?Signaler Répondre
il y a des besoins vitaux et d autres secondaires .Connaissez vous la tronche des mécénes, de vraies tronches de cons (je parle de ceux qui paient),pas ceux qui dépensent !
Combien ont coûté ces conneries ?Signaler Répondre