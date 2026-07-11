Canicule dans la métropole de Lyon : un gymnase ouvert en urgence à Villeurbanne pour accueillir les plus vulnérables

En cette fin de journée du samedi 11 juillet, les services de l'État ont annoncé l'ouverture d'un nouvel espace d'accueil destiné aux personnes les plus fragiles. Avec le concours de la Ville de Villeurbanne, le gymnase Léon-Jouhaux a été mobilisé afin "d'offrir un espace frais et sécurisé aux personnes en situation de grande vulnérabilité". Ce site met à disposition 70 places.

Cette ouverture vient compléter le dispositif d'hébergement d'urgence déployé dans la Métropole de Lyon. Au total, 255 places sont désormais accessibles, réparties entre le gymnase de Villeurbanne, deux gymnases supplémentaires à Lyon offrant 50 places, 35 places en accueil de jour ainsi que 50 places d'hôtel.

La sous-préfète Mme Husson a salué la mobilisation de la collectivité et des bénévoles, remerciant "chaleureusement la ville de Villeurbanne et les associations de protection civile" et assurant que l'État reste attentif aux besoins des personnes en situation de grande vulnérabilité, notamment durant ce week-end prolongé.

Cette décision intervient alors que le département demeure placé en vigilance orange canicule par Météo-France. L'organisme qualifie la situation de "nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."

Vendredi, les températures ont atteint des niveaux particulièrement élevés dans l'agglomération lyonnaise, avec 37,9°C à Lyon-Bron et jusqu'à 38,7°C à Lyon Tête d'Or. Dans la nuit de vendredi à samedi, la chaleur est restée très présente avec 27°C relevés à Lyon Tête d'Or à 5h du matin.

Pour ce samedi, Météo-France prévoyait des maximales comprises entre 34 et 36°C en plaine, soit une légère baisse par rapport à la veille. Les nuits devraient également être un peu moins chaudes, mais l'augmentation de l'humidité maintiendra un ressenti toujours difficile, en particulier dans les secteurs urbains où les températures diminuent moins rapidement.