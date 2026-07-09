Villeurbanne : une opération anti-rodéo menée jeudi dans le centre-ville

Les autorités veulent renforcer la sécurité dans les espaces piétons de Villeurbanne.

La Ville a organisé une opération de contrôle anti-rodéo ce jeudi 9 juillet, entre 16h30 et 19h, dans plusieurs secteurs du centre-ville. Cette action a mobilisé conjointement la police municipale et la police nationale.

Les contrôles ont été menés notamment avenue Henri-Barbusse, place Lazare-Goujon, rue Michel-Servet, rue Paul-Verlaine et esplanade Agnès-Varda.

Les effectifs sur le terrain ont été appuyés par le Centre de supervision urbain, qui dispose de 351 flux de vidéoprotection répartis sur 81 sites, ainsi que par un officier de police judiciaire.

La municipalité rappelle que dans les zones piétonnes, les cyclistes et utilisateurs de trottinettes doivent circuler à une vitesse maximale de 5 km/h, tandis que les conducteurs de scooters et de motos sont tenus de mettre pied à terre.

Selon la Ville, certains usagers continuent toutefois à traverser ces espaces à vive allure, mettant en danger les piétons, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Les forces de l’ordre ont ainsi contrôlé en priorité les défauts d’assurance, les trottinettes débridées ou non homologuées, la circulation sur les trottoirs et dans les aires piétonnes et le transport de plusieurs personnes sur un véhicule individuel.