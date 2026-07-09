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Près de Lyon : un nouveau feu de végétation se déclare, l'aérodrome de Corbas fermé

Près de Lyon : un nouveau feu de végétation se déclare, l'aérodrome de Corbas fermé
Près de Lyon : un nouveau feu de végétation se déclare, l'aérodrome de Corbas fermé - Lyon Mag

Un gros dispositif de pompiers a été déployé dans le sud-est de l'agglomération lyonnaise.

Un feu de végétation s'est déclaré ce jeudi en début d'après-midi à proximité de l'aérodrome de Corbas, à Mions, chemin de Feyzin. D'importants moyens ont été envoyés sur place pour tenter de maitriser rapidement les flammes, attisées par un vent tournant. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins issus de plusieurs centres d'incendie et de secours ont été engagés. 

L'aérodrome de Corbas a été fermé par mesure de précaution, tout comme la Rocade Est où le trafic a été temporairement interrompu.

"Grâce à la mobilisation rapide et coordonnée de l'ensemble des services engagés, aucun blessé n'est à déplorer. Au total, près de 50 hectares ont été parcourus par les flammes", indique la Ville de Mions dans un communiqué.

"L'incendie de cet après-midi nous rappelle que, avec les fortes chaleurs et la sécheresse, le risque n'est plus théorique : il est désormais une réalité sur notre territoire. Je tiens à saluer le courage et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, l'engagement de nos policiers municipaux, de nos agents municipaux, des agriculteurs venus spontanément prêter main-forte, ainsi que l'ensemble des partenaires mobilisés. Grâce à l'activation immédiate de notre Plan communal de sauvegarde et à la mobilisation de tous, nous étions prêts à faire face à tous les scénarios pour protéger la population", a déclaré Mickaël Paccaud, le maire de Mions, annonçant par ailleurs l'annulation du feu d'artifice prévu le 13 juillet sur sa commune.

A noter par ailleurs que ce jeudi matin, un feu de végétation s'est également déclaré sur la commune de Vaux-en-Beaujolais. Ce sont une soixantaine de pompiers qui ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Le feu a été rapidement fixé après avoir parcouru 5 hectares.

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feu de végétation

corbas

1 commentaire
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Mathou69 le 09/07/2026 à 16:53

De pire en pire… quelle sécheresse dans l’agglomération lyonnaise!

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