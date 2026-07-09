Lyon : le crématorium de la Guillotière achève sa première grande restauration depuis plus d’un siècle

C’est un bâtiment méconnu mais emblématique du patrimoine lyonnais qui vient de retrouver une seconde jeunesse.

La Ville de Lyon a inauguré ce jeudi la fin de la première phase de rénovation du crématorium de la Guillotière, situé au sein du cimetière de la Guillotière. Construit en 1913, il fait partie des trois plus anciens crématoriums historiques encore en activité en France.

Conçu par l’architecte Étienne Curny sous l’impulsion d’Édouard Herriot, l’édifice présentait d’importants signes de vieillissement.

Des diagnostics réalisés en 2024 avaient notamment mis en évidence des fragilités au niveau du dôme, de la charpente et des façades, rendant indispensable une intervention d’envergure.

Menés sous la direction de l’architecte du patrimoine Bernard Morel, les travaux ont permis la restauration complète du dôme mais aussi la consolidation de la charpente, le remplacement de 13 000 ardoises, la rénovation des ouvrages en zinc ou encore la reprise des pierres de taille et le nettoyage des façades.

Le coût total de cette première phase de travaux s’élève à 1,3 million d’euros.

Une nouvelle étape prévue en 2027

La restauration du site se poursuivra dès l’année prochaine avec la rénovation de la salle de cérémonie Édouard-Herriot. Ce second chantier doit permettre de moderniser les équipements, d’améliorer l’accueil des familles et de redonner toute sa qualité architecturale à cet espace. Un parking accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’une végétalisation des abords sont également prévus. Le montant prévisionnel de cette nouvelle phase est estimé à 600 000 euros.

"Pendant plus d’un siècle, le crématorium de Lyon a accompagné des générations de familles", souligne le maire de Lyon Grégory Doucet, qui voit dans cette rénovation la réaffirmation d’un service public funéraire "respectueux et humain".