Le bassin lyonnais touché par un épisode de pollution à l'ozone

Le préfet du Rhône a décidé d'activer le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à partir de vendredi.
Seules des recommandations sont émises à ce stade. Il est par exemple conseillé de privilégier les transports en commun, et, pour les automobilistes, de réduire leur vitesse. Mais aucune restriction n'est obligatoire.
On rappelle tout de même que les véhicules classés Crit'Air 5, 4 et 3 ou non-classés restent interdits au sein de la Zone à Faibles Emissions de la métropole de Lyon.
Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur. Préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h. En ce qui concerne le reste de la population, il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation.
Je suis bien d'accord, il aurait fallu étendre la ZFE à toute la métropole pour que ce soit efficace, mais les escrolocs n'en ont pas eu le courage !Signaler Répondre
les normes , cela ne sert à rien . Si l 'on ignore superbement la catastrophe climatique , elle nous ignorera aussi et il rajoute des petits smileys comme tous les c. ,Bon on a échappé aux majuscules et aux fautes d 'orthographes qui vont traditionnellement avec ,agrémentés des même !Signaler Répondre
A pleurer néanmoins , un commentaire aussi stupide !
La zozone la revoilà !Signaler Répondre
Je dois aller à Villeurbanne demain, RDV de longue date, j'ai même fait ma déclaration "petit rouleur" en bon petit mouton, ils vont se gratter.
à BRINDAS!Signaler Répondre
Bah on subis et on met des masques FFP2 ca filtre bien .Signaler Répondre
« Il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers »Signaler Répondre
Ce we est classé noir en particulier en région lyonnaise !
On fait quoi ?
Bravo les écolos . Lyon est plus pollué ..à part nous prendre notre argent pour vos normes qui ne servent à rien ..on vire les voitures pour ça Six ans après 😂😂🙃🙃Signaler Répondre