Le bassin lyonnais touché par un épisode de pollution à l'ozone

Le préfet du Rhône a décidé d'activer le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à partir de vendredi.

Seules des recommandations sont émises à ce stade. Il est par exemple conseillé de privilégier les transports en commun, et, pour les automobilistes, de réduire leur vitesse. Mais aucune restriction n'est obligatoire.

On rappelle tout de même que les véhicules classés Crit'Air 5, 4 et 3 ou non-classés restent interdits au sein de la Zone à Faibles Emissions de la métropole de Lyon.

Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur. Préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h. En ce qui concerne le reste de la population, il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation.