Pollution à l’ozone : le Rhône passe en alerte orange, circulation différenciée maintenue à Lyon

La qualité de l’air continue de se dégrader dans l’agglomération lyonnaise.

La préfecture du Rhône annonce l’activation du niveau alerte orange pour l’épisode de pollution à l’ozone qui affecte le département et la Métropole de Lyon depuis le 18 juin.

Selon les services de l’État, la combinaison des fortes chaleurs et des poussières sahariennes favorise actuellement la formation d’ozone, particulièrement dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère.

Parmi les principales mesures annoncées figure le maintien de la circulation différenciée au sein de la Zone à Faibles Émissions de la Métropole de Lyon.

À partir du mercredi 24 juin, seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air zéro émission, Crit’Air 1 ou Crit’Air 2 seront autorisés à circuler dans le périmètre concerné.

La dérogation dite des "petits rouleurs" est suspendue pendant toute la durée de l’épisode de pollution.

Des exemptions demeurent toutefois pour certaines catégories de véhicules, notamment les transports de plusieurs passagers, les taxis, les VTC, les convois exceptionnels ou les véhicules d’intérêt général.

Vitesse réduite sur les routes

La préfecture impose également un abaissement temporaire de la vitesse. La circulation sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble des axes du département habituellement limités à 80 ou 90 km/h. Cette mesure entrera en vigueur le 24 juin à 5 heures.

Dans le secteur industriel, plusieurs activités devront être reportées jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

Sont notamment concernés certains travaux de maintenance, les opérations de dégazage, les transferts de matériaux ou les activités de broyage générant des émissions de particules ou de composés organiques volatils.

Les chantiers du BTP devront également limiter les émissions de poussières et privilégier, lorsque cela est possible, les engins électriques aux matériels thermiques.

Du côté des particuliers, plusieurs restrictions sont instaurées : interdiction du brûlage des déchets, interdiction des barbecues à combustible solide et report des travaux utilisant des solvants comme les peintures, vernis ou white-spirit.

Les autorités recommandent aux personnes sensibles ou vulnérables de limiter leurs activités physiques, d’éviter les grands axes routiers aux heures de pointe et de privilégier les sorties avant 13 heures ou après 20 heures.

Les mesures d’urgence entreront en vigueur dans la nuit du 23 au 24 juin et resteront applicables tant que l’épisode de pollution se poursuivra.