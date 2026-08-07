Scène surréaliste à Lyon : une trottinette circule sur le périphérique limité à 70 km/h

La scène a eu de quoi surprendre les automobilistes. Et les internautes sont presque unanimes sur la dangerosité du comportement.

Une vidéo publiée sur TikTok cette semaine montre deux personnes circulant à trottinette électrique sur le périphérique lyonnais, entre plusieurs voitures lancées sur le boulevard Laurent-Bonnevay.

La séquence d’une trentaine de secondes a été filmée en direction de Bron, à hauteur du secteur surnommé le virage de la Femme morte.

Les deux personnes semblent circuler au milieu du trafic sans équipement de protection particulier sur cette portion limitée à 70 km/h.

Même s'il s'agit de la portion contrôlée par un radar et où les automobilistes ralentissent tous, les trottinettes électriques ne sont évidemment pas autorisées sur ce type d’axe, où leur présence les expose directement aux véhicules circulant à une vitesse bien supérieure.

La date exacte de la scène n’a pas pu être déterminée, pas plus que les raisons ayant conduit les deux personnes à emprunter le périphérique.

La vidéo largement partagée sur TikTok

Publiée mercredi, la vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions.

Certains internautes dénoncent un comportement particulièrement dangereux, tandis que d’autres ironisent sur cette nouvelle scène insolite observée sur les routes lyonnaises, terrain de jeu chéri par des individus redoublant d'inventivité pour se mettre en danger.

A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.