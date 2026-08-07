Scène surréaliste à Lyon : une trottinette circule sur le périphérique limité à 70 km/h

La scène a eu de quoi surprendre les automobilistes. Et les internautes sont presque unanimes sur la dangerosité du comportement.
Une vidéo publiée sur TikTok cette semaine montre deux personnes circulant à trottinette électrique sur le périphérique lyonnais, entre plusieurs voitures lancées sur le boulevard Laurent-Bonnevay.
La séquence d’une trentaine de secondes a été filmée en direction de Bron, à hauteur du secteur surnommé le virage de la Femme morte.
Les deux personnes semblent circuler au milieu du trafic sans équipement de protection particulier sur cette portion limitée à 70 km/h.
Même s'il s'agit de la portion contrôlée par un radar et où les automobilistes ralentissent tous, les trottinettes électriques ne sont évidemment pas autorisées sur ce type d’axe, où leur présence les expose directement aux véhicules circulant à une vitesse bien supérieure.
La date exacte de la scène n’a pas pu être déterminée, pas plus que les raisons ayant conduit les deux personnes à emprunter le périphérique.
La vidéo largement partagée sur TikTok
Publiée mercredi, la vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions.
Certains internautes dénoncent un comportement particulièrement dangereux, tandis que d’autres ironisent sur cette nouvelle scène insolite observée sur les routes lyonnaises, terrain de jeu chéri par des individus redoublant d'inventivité pour se mettre en danger.
A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.
@www.tiktokyass3 #trotinette #lyon ♬ 原聲 - Wong Edwiin - EDWIIN | 视频剪辑
non, non, c'est la voiture. C'est bien connu, ce sont toujours les voitures qui foncent sur les trottinettes.Signaler Répondre
ou d'un passagerSignaler Répondre
Et en plus il devait être en excès de vitesse...Signaler Répondre
A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.Signaler Répondre
Et si c’était des images issues de sa dashcam !!!!
S'ils tombent qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur venir en aide...Signaler Répondre
Encore des gens qui découvrent la Lune...Signaler Répondre
Cher ami ! Cela faisait longtemps, comment allez-vous ?Signaler Répondre
Même s'il dépasse un peu les 70, i prend nettement moins de risques que ces 2 idiots. La trottinette n'est pas étudiée pour rouler et freiner à cette vitesse. A deux, si l'un des deux déséquilibre la trottinette, c'est la chute assurée. Un accident sans aucun équipement à cette vitesse, ce sont des blessures très graves, en gardant l'espoir qu'une voiture ne leur passe pas dessus. C'est l'inconscience totale et tout ça aux frais de la société.Signaler Répondre
Et toi, tu en es à combien de joints ?Signaler Répondre
Ne croise surtout pas de Poids lourds avec ton p'tit 4x4, sinon ça va faire bobo 😉Signaler Répondre
Personne n'est à l'abri copain.
Est-ce le résultat du laxisme des gouvernants.Signaler Répondre
Là où ça va vraiment pas, c'est qu'ils avaient pas de ceintures de sécurité.Signaler Répondre
C'est pas bien 🤔
rien de surprenant à Lyon les deux roues s’ autorisent tout puisque le maire de Lyon ne voulant pas de répression sur les deux roues mais juste de la prévention … après un certain nombre termine sur d’autres cycles : un fauteuil à 4 roues et ils coûtent cher à la sécu … tant pis pour eux … dans mon 4x4 je ne risque rien physiquement et je suis bien assuré…Signaler Répondre
Ta vue,àa l' image de ton orthographe, décline ou tu as des hallucinationsSignaler Répondre
Souhaitons qu'ils ne soient pas simplement blessés!!Signaler Répondre
je crois reconnaitre l’individu sur la trottinette, il s'agirait de Grégory Doucet à 1er vueSignaler Répondre
Puisque vous avez l’air de connaître les lois j’imagine que vous roulez en dessous de 70km/h à chaque fois que vous prenez le périphérique ? Sinon, vous vous souhaitez à vous aussi de vous ”foutre en l’air” ? J’ai bon là ?Signaler Répondre
Non... normal dans ce pays de debiles decerebes...et c’est que le début !Signaler Répondre
Tout comme pour toi qui sirotte ton 10e pastis alors que ton IMC dépasse les 35. Chacun prend les risques qui lui conviennentSignaler Répondre
On soigne la panète entière, et toi qui bosse et cotise on te rembourse presque plus rien 👌👌Signaler Répondre
Évidemment il ne faut pas couvrir les frais médicaux de ces dégénérés...qu'ils règlent les factures eux-mêmes nSignaler Répondre
Commentaire surréaliste. Mise en danger de la vie d'autrui, non respect des lois... on en arrive à souhaiter qu'ils se fichent en l'air tout seul (sans que cela implique des innocents), ce serait une forme de sélection naturelle.Signaler Répondre
Ils , s'en balancent se qui compte c'est le salaire à la fin du mois d'éviter les problème et circulez y a rien à voir.Signaler Répondre
Encore étonné moi pas que ça soit en trotinette en moto auto à pieds j'en ai pas vu à cheval ces gens se croient. tout permis à croire qu'ils ignorent le code de la route les PV l'hôpital jou la morgue. La faute s'attribue au laxisme des contrôles de sécurité.Signaler Répondre
rien de nouveau. Il y a quelques temps, un énergumène de la même espèce a traversé le tunnel de Fourvière.Signaler Répondre
Ca dépend ...Signaler Répondre
Si cette trottinette transporte des chances pour la France, alors ce sera de la faute du conducteur, à moins qu'il ne soit lui aussi une chance pour la France ...
L'an dernier sur la VRU de Chambéry (90 km/h) un mélanoderme en trottinette électrique à contresens sur la BAU.Signaler Répondre
Oh le vilain garçon ! La parfaite de dégaine du petit ange enragé... sur l'autoroute, sans protections, casque clignotants ou rétro...Des gens moins atteints que cette lumière des cités se retrouvent enfermés à l'asile tous les jours contre leur gré.Signaler Répondre
petite idée sur cet individu qui se croît tout permis ….Signaler Répondre
Au lieu de filmer, appeller les flics bande de guignols! ça me rappelle l'agression au couteau a Annecy!Signaler Répondre
Et après on veux des sanctions, des vraies!!!!!!
Re voilà celui qui nous expliquait quand un resto s est fait canardé à balles réelles il y a quelques jours que ce n’était " qu’un règlement de comptes " , en gros un non événementSignaler Répondre
aussi s 'ils étaient passés sous les roues d'un trente tonnes...marche blanche-cagnote leetchi...Signaler Répondre
En France c'est devenu le vrai bordel ! on roule à fond la caisse sur les trottoirs , on grille les feux , on prend les sens interdits ,Signaler Répondre
en gros tout est permis !
Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Après une votation citoyenne, Paris a supprimé les trottinettes en libre accès ! Les autres caque, gants, assurance comme tout 2 roues motorisés !Signaler Répondre
les médias aime toujours manipuler l’information cette vidéo fait partie de la catégorie des insolites et non pas des faits divers ou de l’insécurité sujet cher à Lyonmag un gars sur une trottinette sur le périph n’est pas un événement brefSignaler Répondre
Et s'ils sont blessés, qui payera ?Signaler Répondre
Nicolas, for sure !!
Ils se mettent en grave danger tout seul, si il y a mort d'homme rien a battre, sélection naturelle.Signaler Répondre
On s'en fiche,ils prennent leurs risques .Et puis,ils polluent moins que les voitures,c'est ce qui compte pour les écoles, non?Signaler Répondre
Mais non c'est courant aujourd'hui j'en ai vu plusieurs fois sur le périph, en plus ces machins roulent plus vite que les voitures...Signaler Répondre
Sélection naturelle appelée aussi mec toub selon laquelle seul le tout puissant peut jugerSignaler Répondre
A laisser faire n'importe quoi ?Signaler Répondre
Que font les Polices Ntionnale, Gendarmerie, CRS municipale; quels ordres sont-ils donnés par le Préfet , presidente métropole, maire de toute l'agglo
De préparer une prochaine marche blanche, quand 2 connards seront passés sous les roues d'un camion ?
La vidéo du périph à quoi sert elle
Ça me rappelle les paroles d'une chanson de Vincent Lagaff :Signaler Répondre
🎶 sur le périph ils se sont explosés 🎶
Non ? Dommage !!!
Ils sont aujourd’hui le résultat de la politique d’infantilisation de la société française !Signaler Répondre
encore de jeunes abrutis…. ils sont légions dans le coinSignaler Répondre
Les pires sont ceux circulant à grande vitesse sur nos trottoirs.Signaler Répondre
Il fallait pousser....Signaler Répondre
La théorie de Darwin a encore de beau reste....Signaler Répondre
Le trotinette tueSignaler Répondre
Encore deux abrutis sans cervelle ! En espérant que tout s'est bien terminé pour tout la monde, malgré tout !Signaler Répondre