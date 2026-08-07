Faits Divers

Scène surréaliste à Lyon : une trottinette circule sur le périphérique limité à 70 km/h

Scène surréaliste à Lyon : une trottinette circule sur le périphérique limité à 70 km/h

 Deux personnes circulant sur une trottinette électrique ont été filmées sur le boulevard Laurent-Bonnevay. La séquence, diffusée sur TikTok, montre leur engin évoluer au milieu du trafic sur un axe où les trottinettes sont interdites.

La scène a eu de quoi surprendre les automobilistes. Et les internautes sont presque unanimes sur la dangerosité du comportement.

Une vidéo publiée sur TikTok cette semaine montre deux personnes circulant à trottinette électrique sur le périphérique lyonnais, entre plusieurs voitures lancées sur le boulevard Laurent-Bonnevay.

La séquence d’une trentaine de secondes a été filmée en direction de Bron, à hauteur du secteur surnommé le virage de la Femme morte.

Les deux personnes semblent circuler au milieu du trafic sans équipement de protection particulier sur cette portion limitée à 70 km/h.

Même s'il s'agit de la portion contrôlée par un radar et où les automobilistes ralentissent tous, les trottinettes électriques ne sont évidemment pas autorisées sur ce type d’axe, où leur présence les expose directement aux véhicules circulant à une vitesse bien supérieure.

La date exacte de la scène n’a pas pu être déterminée, pas plus que les raisons ayant conduit les deux personnes à emprunter le périphérique.

La vidéo largement partagée sur TikTok

Publiée mercredi, la vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions.

Certains internautes dénoncent un comportement particulièrement dangereux, tandis que d’autres ironisent sur cette nouvelle scène insolite observée sur les routes lyonnaises, terrain de jeu chéri par des individus redoublant d'inventivité pour se mettre en danger.

A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.

@www.tiktokyass3 #trotinette #lyon ♬ 原聲 - Wong Edwiin - EDWIIN | 视频剪辑

Tags :

périphérique laurent bonnevay

50 commentaires
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non non le 07/08/2026 à 19:30
foxy69 a écrit le 07/08/2026 à 07h08

Le trotinette tue

non, non, c'est la voiture. C'est bien connu, ce sont toujours les voitures qui foncent sur les trottinettes.

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passager le 07/08/2026 à 19:28
Faut se mettre à la page lyonmag a écrit le 07/08/2026 à 19h02

A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.

Et si c’était des images issues de sa dashcam !!!!

ou d'un passager

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Racailles de m... le 07/08/2026 à 19:27

Et en plus il devait être en excès de vitesse...

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Faut se mettre à la page lyonmag le 07/08/2026 à 19:02

A noter que comme souvent, le comportement de l'automobiliste qui filme la scène au volant est également dangereux et totalement proscrit.

Et si c’était des images issues de sa dashcam !!!!

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J6 le 07/08/2026 à 18:21

S'ils tombent qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur venir en aide...

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Chris25 le 07/08/2026 à 18:14

Encore des gens qui découvrent la Lune...

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Jacques200 le 07/08/2026 à 17:38
Jacques20 a écrit le 07/08/2026 à 16h28

Et toi, tu en es à combien de joints ?

Cher ami ! Cela faisait longtemps, comment allez-vous ?

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Jacques20 le 07/08/2026 à 16:33
Connaisseur a écrit le 07/08/2026 à 13h51

Puisque vous avez l’air de connaître les lois j’imagine que vous roulez en dessous de 70km/h à chaque fois que vous prenez le périphérique ? Sinon, vous vous souhaitez à vous aussi de vous ”foutre en l’air” ? J’ai bon là ?

Même s'il dépasse un peu les 70, i prend nettement moins de risques que ces 2 idiots. La trottinette n'est pas étudiée pour rouler et freiner à cette vitesse. A deux, si l'un des deux déséquilibre la trottinette, c'est la chute assurée. Un accident sans aucun équipement à cette vitesse, ce sont des blessures très graves, en gardant l'espoir qu'une voiture ne leur passe pas dessus. C'est l'inconscience totale et tout ça aux frais de la société.

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Jacques20 le 07/08/2026 à 16:28
Combat a écrit le 07/08/2026 à 13h45

Tout comme pour toi qui sirotte ton 10e pastis alors que ton IMC dépasse les 35. Chacun prend les risques qui lui conviennent

Et toi, tu en es à combien de joints ?

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Calahann le 07/08/2026 à 16:22
saco697 a écrit le 07/08/2026 à 15h39

rien de surprenant à Lyon les deux roues s’ autorisent tout puisque le maire de Lyon ne voulant pas de répression sur les deux roues mais juste de la prévention … après un certain nombre termine sur d’autres cycles : un fauteuil à 4 roues et ils coûtent cher à la sécu … tant pis pour eux … dans mon 4x4 je ne risque rien physiquement et je suis bien assuré…

Ne croise surtout pas de Poids lourds avec ton p'tit 4x4, sinon ça va faire bobo 😉
Personne n'est à l'abri copain.

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91Dolores83 le 07/08/2026 à 16:05

Est-ce le résultat du laxisme des gouvernants.

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Calahann le 07/08/2026 à 15:43

Là où ça va vraiment pas, c'est qu'ils avaient pas de ceintures de sécurité.
C'est pas bien 🤔

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saco697 le 07/08/2026 à 15:39

rien de surprenant à Lyon les deux roues s’ autorisent tout puisque le maire de Lyon ne voulant pas de répression sur les deux roues mais juste de la prévention … après un certain nombre termine sur d’autres cycles : un fauteuil à 4 roues et ils coûtent cher à la sécu … tant pis pour eux … dans mon 4x4 je ne risque rien physiquement et je suis bien assuré…

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Kiroplat le 07/08/2026 à 15:30
formellement reconnu a écrit le 07/08/2026 à 14h26

je crois reconnaitre l’individu sur la trottinette, il s'agirait de Grégory Doucet à 1er vue

Ta vue,àa l' image de ton orthographe, décline ou tu as des hallucinations

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Cmoi le 07/08/2026 à 15:06
DctTdc a écrit le 07/08/2026 à 08h55

Et s'ils sont blessés, qui payera ?
Nicolas, for sure !!

Souhaitons qu'ils ne soient pas simplement blessés!!

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formellement reconnu le 07/08/2026 à 14:26

je crois reconnaitre l’individu sur la trottinette, il s'agirait de Grégory Doucet à 1er vue

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Connaisseur le 07/08/2026 à 13:51
raslebol69 a écrit le 07/08/2026 à 12h33

Commentaire surréaliste. Mise en danger de la vie d'autrui, non respect des lois... on en arrive à souhaiter qu'ils se fichent en l'air tout seul (sans que cela implique des innocents), ce serait une forme de sélection naturelle.

Puisque vous avez l’air de connaître les lois j’imagine que vous roulez en dessous de 70km/h à chaque fois que vous prenez le périphérique ? Sinon, vous vous souhaitez à vous aussi de vous ”foutre en l’air” ? J’ai bon là ?

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Corsica3333 le 07/08/2026 à 13:46

Non... normal dans ce pays de debiles decerebes...et c’est que le début !

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Combat le 07/08/2026 à 13:45
DctTdc a écrit le 07/08/2026 à 08h55

Et s'ils sont blessés, qui payera ?
Nicolas, for sure !!

Tout comme pour toi qui sirotte ton 10e pastis alors que ton IMC dépasse les 35. Chacun prend les risques qui lui conviennent

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etouiiii le 07/08/2026 à 13:42
Marks and Lennon a écrit le 07/08/2026 à 12h55

Évidemment il ne faut pas couvrir les frais médicaux de ces dégénérés...qu'ils règlent les factures eux-mêmes n

On soigne la panète entière, et toi qui bosse et cotise on te rembourse presque plus rien 👌👌

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Marks and Lennon le 07/08/2026 à 12:55

Évidemment il ne faut pas couvrir les frais médicaux de ces dégénérés...qu'ils règlent les factures eux-mêmes n

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raslebol69 le 07/08/2026 à 12:33
la vrai info a écrit le 07/08/2026 à 09h12

les médias aime toujours manipuler l’information cette vidéo fait partie de la catégorie des insolites et non pas des faits divers ou de l’insécurité sujet cher à Lyonmag un gars sur une trottinette sur le périph n’est pas un événement bref

Commentaire surréaliste. Mise en danger de la vie d'autrui, non respect des lois... on en arrive à souhaiter qu'ils se fichent en l'air tout seul (sans que cela implique des innocents), ce serait une forme de sélection naturelle.

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Ifoyaka le 07/08/2026 à 12:03
Qui sera responsable ? a écrit le 07/08/2026 à 07h36

A laisser faire n'importe quoi ?
Que font les Polices Ntionnale, Gendarmerie, CRS municipale; quels ordres sont-ils donnés par le Préfet , presidente métropole, maire de toute l'agglo
De préparer une prochaine marche blanche, quand 2 connards seront passés sous les roues d'un camion ?
La vidéo du périph à quoi sert elle

Ils , s'en balancent se qui compte c'est le salaire à la fin du mois d'éviter les problème et circulez y a rien à voir.

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Ifoyaka le 07/08/2026 à 12:00

Encore étonné moi pas que ça soit en trotinette en moto auto à pieds j'en ai pas vu à cheval ces gens se croient. tout permis à croire qu'ils ignorent le code de la route les PV l'hôpital jou la morgue. La faute s'attribue au laxisme des contrôles de sécurité.

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A l'ouest le 07/08/2026 à 10:47

rien de nouveau. Il y a quelques temps, un énergumène de la même espèce a traversé le tunnel de Fourvière.

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Chris69696969 le 07/08/2026 à 10:47
Ces abrutis prennent leur risque a écrit le 07/08/2026 à 08h50

Ils se mettent en grave danger tout seul, si il y a mort d'homme rien a battre, sélection naturelle.

Ca dépend ...

Si cette trottinette transporte des chances pour la France, alors ce sera de la faute du conducteur, à moins qu'il ne soit lui aussi une chance pour la France ...

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strogoff le 07/08/2026 à 10:44

L'an dernier sur la VRU de Chambéry (90 km/h) un mélanoderme en trottinette électrique à contresens sur la BAU.

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Tyrannosaure 69 le 07/08/2026 à 10:24

Oh le vilain garçon ! La parfaite de dégaine du petit ange enragé... sur l'autoroute, sans protections, casque clignotants ou rétro...Des gens moins atteints que cette lumière des cités se retrouvent enfermés à l'asile tous les jours contre leur gré.

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cri69 le 07/08/2026 à 10:12

petite idée sur cet individu qui se croît tout permis ….

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je fais le numéro le 07/08/2026 à 10:06

Au lieu de filmer, appeller les flics bande de guignols! ça me rappelle l'agression au couteau a Annecy!
Et après on veux des sanctions, des vraies!!!!!!

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Alerte gauchiste détecté le 07/08/2026 à 09:59
la vrai info a écrit le 07/08/2026 à 09h12

les médias aime toujours manipuler l’information cette vidéo fait partie de la catégorie des insolites et non pas des faits divers ou de l’insécurité sujet cher à Lyonmag un gars sur une trottinette sur le périph n’est pas un événement bref

Re voilà celui qui nous expliquait quand un resto s est fait canardé à balles réelles il y a quelques jours que ce n’était " qu’un règlement de comptes " , en gros un non événement

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insolite le 07/08/2026 à 09:48
la vrai info a écrit le 07/08/2026 à 09h12

les médias aime toujours manipuler l’information cette vidéo fait partie de la catégorie des insolites et non pas des faits divers ou de l’insécurité sujet cher à Lyonmag un gars sur une trottinette sur le périph n’est pas un événement bref

aussi s 'ils étaient passés sous les roues d'un trente tonnes...marche blanche-cagnote leetchi...

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la continuité le 07/08/2026 à 09:46

En France c'est devenu le vrai bordel ! on roule à fond la caisse sur les trottoirs , on grille les feux , on prend les sens interdits ,
en gros tout est permis !

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Solidarité 69 le 07/08/2026 à 09:41

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.

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Trott. le 07/08/2026 à 09:16
Ces abrutis prennent leur risque a écrit le 07/08/2026 à 08h50

Ils se mettent en grave danger tout seul, si il y a mort d'homme rien a battre, sélection naturelle.

Après une votation citoyenne, Paris a supprimé les trottinettes en libre accès ! Les autres caque, gants, assurance comme tout 2 roues motorisés !

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la vrai info le 07/08/2026 à 09:12

les médias aime toujours manipuler l’information cette vidéo fait partie de la catégorie des insolites et non pas des faits divers ou de l’insécurité sujet cher à Lyonmag un gars sur une trottinette sur le périph n’est pas un événement bref

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DctTdc le 07/08/2026 à 08:55
Ces abrutis prennent leur risque a écrit le 07/08/2026 à 08h50

Ils se mettent en grave danger tout seul, si il y a mort d'homme rien a battre, sélection naturelle.

Et s'ils sont blessés, qui payera ?
Nicolas, for sure !!

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Ces abrutis prennent leur risque le 07/08/2026 à 08:50

Ils se mettent en grave danger tout seul, si il y a mort d'homme rien a battre, sélection naturelle.

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Cmoi le 07/08/2026 à 08:35

On s'en fiche,ils prennent leurs risques .Et puis,ils polluent moins que les voitures,c'est ce qui compte pour les écoles, non?

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Ex Précisions le 07/08/2026 à 08:08

Mais non c'est courant aujourd'hui j'en ai vu plusieurs fois sur le périph, en plus ces machins roulent plus vite que les voitures...

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Oui le 07/08/2026 à 08:01
Anti gauchosphere a écrit le 07/08/2026 à 07h11

La théorie de Darwin a encore de beau reste....

Sélection naturelle appelée aussi mec toub selon laquelle seul le tout puissant peut juger

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Qui sera responsable ? le 07/08/2026 à 07:36

A laisser faire n'importe quoi ?
Que font les Polices Ntionnale, Gendarmerie, CRS municipale; quels ordres sont-ils donnés par le Préfet , presidente métropole, maire de toute l'agglo
De préparer une prochaine marche blanche, quand 2 connards seront passés sous les roues d'un camion ?
La vidéo du périph à quoi sert elle

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Vincent G le 07/08/2026 à 07:35

Ça me rappelle les paroles d'une chanson de Vincent Lagaff :
🎶 sur le périph ils se sont explosés 🎶

Non ? Dommage !!!

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L’enfant Roi et sa mère Reine . le 07/08/2026 à 07:28

Ils sont aujourd’hui le résultat de la politique d’infantilisation de la société française !

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earzo le 07/08/2026 à 07:23

encore de jeunes abrutis…. ils sont légions dans le coin

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El Mexicano le 07/08/2026 à 07:19

Les pires sont ceux circulant à grande vitesse sur nos trottoirs.

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Plouc le 07/08/2026 à 07:15

Il fallait pousser....

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Anti gauchosphere le 07/08/2026 à 07:11

La théorie de Darwin a encore de beau reste....

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foxy69 le 07/08/2026 à 07:08

Le trotinette tue

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Obsdu9 le 07/08/2026 à 07:07

Encore deux abrutis sans cervelle ! En espérant que tout s'est bien terminé pour tout la monde, malgré tout !

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