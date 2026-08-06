Mort d’une fillette à Lyon : le parquet réclame l’incarcération de sa mère, soupçonnée de l'avoir empoisonnée

L’autopsie pratiquée ce jeudi doit aider les enquêteurs à comprendre ce qui a provoqué la mort de la fillette découverte deux jours plus tôt dans le 8e arrondissement de Lyon.
Mardi, peu après 9 heures, sa mère avait contacté les secours depuis un immeuble de la rue Ludovic-Arrachart. L’enfant de trois ans se trouvait alors inanimée dans les parties communes du bâtiment.
Malgré les tentatives de réanimation, les équipes médicales n’avaient pas pu la sauver.
Présente auprès de sa fille à l’arrivée des secours, la mère de 35 ans avait été immédiatement interpellée puis placée en garde à vue.
Elle est soupçonnée d’avoir administré à l’enfant des médicaments susceptibles d’avoir entraîné son décès. À l’issue de son audition, elle a été présentée ce jeudi à un juge d’instruction selon le Progrès.
L’information judiciaire porte sur un empoisonnement sur mineur de moins de 15 ans, une administration de substance nuisible et un délaissement de mineur compromettant sa santé ou sa sécurité.
Le parquet de Lyon a requis son placement en détention provisoire dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel.
Les enquêteurs doivent encore déterminer quels médicaments ont été administrés, dans quelles quantités et avec quelle intention. Le caractère volontaire de tuer l'enfant reste encore à prouver.
Les conclusions complètes de l’autopsie seront déterminantes pour préciser les causes de la mort.
il a raison. Personne sur ce forum ne sait rien de cette affaire, et surtout pas toi. Allez, vaque bien.Signaler Répondre
Elle doit sans doute voter LFI...Signaler Répondre
tjs défendre l indéfendable mon pauvre calaye…Signaler Répondre
À chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est pour sortir une connerie.Signaler Répondre
Et les conneries, c'est comme la mauvaise haleine, il vaut mieux fermer ta bouche pour ne pas gêner les autres.
Si c'est une électrice LFI, alors elle est totalement innocenteSignaler Répondre
L'article le ditSignaler Répondre
irresponsable, ca c est sur...Signaler Répondre
Pauvre petite pitchounette ! Comme est a du souffrir !Signaler Répondre
t’es pas juge !! et heureusement ! retourne à tes occupations bouffon.Signaler Répondre
Rien ne dit qu'elle est responsable à ce jour.Signaler Répondre
Je ne comprends même pas que l'on "doive" demander l'incarcération, ou au moins la placer en hôpital psy surveillée ?Signaler Répondre