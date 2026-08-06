Mort d’une fillette à Lyon : le parquet réclame l’incarcération de sa mère, soupçonnée de l'avoir empoisonnée

L’autopsie pratiquée ce jeudi doit aider les enquêteurs à comprendre ce qui a provoqué la mort de la fillette découverte deux jours plus tôt dans le 8e arrondissement de Lyon.

Mardi, peu après 9 heures, sa mère avait contacté les secours depuis un immeuble de la rue Ludovic-Arrachart. L’enfant de trois ans se trouvait alors inanimée dans les parties communes du bâtiment.

Malgré les tentatives de réanimation, les équipes médicales n’avaient pas pu la sauver.

Présente auprès de sa fille à l’arrivée des secours, la mère de 35 ans avait été immédiatement interpellée puis placée en garde à vue.

Elle est soupçonnée d’avoir administré à l’enfant des médicaments susceptibles d’avoir entraîné son décès. À l’issue de son audition, elle a été présentée ce jeudi à un juge d’instruction selon le Progrès.

L’information judiciaire porte sur un empoisonnement sur mineur de moins de 15 ans, une administration de substance nuisible et un délaissement de mineur compromettant sa santé ou sa sécurité.

Le parquet de Lyon a requis son placement en détention provisoire dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel.

Les enquêteurs doivent encore déterminer quels médicaments ont été administrés, dans quelles quantités et avec quelle intention. Le caractère volontaire de tuer l'enfant reste encore à prouver.

Les conclusions complètes de l’autopsie seront déterminantes pour préciser les causes de la mort.