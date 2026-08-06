Canicule : le Rhône quitte la vigilance orange, huit départements restent concernés

La vigilance orange canicule est levée dans le Rhône.
Dans son bulletin diffusé ce jeudi 6 août à 6h, Météo-France a placé le département en vigilance jaune, tout comme l’Isère. Les températures resteront élevées, mais ne justifient plus le maintien du niveau d’alerte supérieur.
L’épisode caniculaire se poursuit plus au sud. Les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse restent en vigilance orange, de même que la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.
Ces huit départements devraient conserver ce niveau d’alerte au moins jusqu’à vendredi, selon les prévisions établies jeudi matin par Météo-France.
Dans le Rhône, le retour en vigilance jaune ne signifie donc pas la fin immédiate des fortes chaleurs. Les personnes fragiles, les enfants, les sportifs et les travailleurs exposés restent invités à limiter leurs efforts, à boire régulièrement et à rechercher des endroits frais.
33 degrés chez-moi et 29 à l'extérieur ce soir...Quelle connerie monumentale d'avoir remplacé les anciens cumulus par les réseaux urbains de chaleur...des tuyaux rempli d'eau chaude dans tout le logement et une température intérieur qui ne descend pas en dessous des 32 degrés la nuit depuis 3 mois...Merci les intellectuels de service...le gain est là et bien là.Signaler Répondre
Au moins dans le beaujolpif on a compris ! On connaît les principes des geopotentiels.Signaler Répondre
Comme quoi les ignares ne sont pas ceux qui semblent l'être 😌
Bisou aviné
A Paris ils en sont déjà partis...ils ont déjà tourné la page de la canicule....Signaler Répondre
Ce qui veut dire simplement pour un benêt comme moi, pas en climatologue ? Merci.Signaler Répondre
L'interaction pression chaleur pas compris.
Et c’est reparti : une 5e vague de chaleur se profile la semaine prochaine, avec une masse d’air potentiellement record. Par sa durée et la répétition des extrêmes, l’été 2026 nous fait basculer dans l’inconnu. En rose fluo : chaleur jamais observée à 850 hPa.Signaler Répondre
C'est pour le repos de la sainte climatisation !Signaler Répondre
le 15 Aout reste bien ancré dans la tradition : changement de temps assuré .Signaler Répondre
N'en déplaise aux mécréants de tout bords.
Et tu lis encore ce journal, et tu y postes encore ? Quelle vie passionnante et quelle abnégation pour s'imposer ça !Signaler Répondre
Et rebelote très bientôt !Quelle new sensationnelle de L.M. comme d'hab 🤣Signaler Répondre
Pour y revenir la semaine prochaine !Signaler Répondre