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Canicule : le Rhône quitte la vigilance orange, huit départements restent concernés

Canicule : le Rhône quitte la vigilance orange, huit départements restent concernés

Météo-France a rétrogradé le Rhône et l’Isère en vigilance jaune pour canicule ce jeudi matin. Les fortes chaleurs persistent toutefois dans le sud-est de la France, où huit départements restent placés en orange.

La vigilance orange canicule est levée dans le Rhône.

Dans son bulletin diffusé ce jeudi 6 août à 6h, Météo-France a placé le département en vigilance jaune, tout comme l’Isère. Les températures resteront élevées, mais ne justifient plus le maintien du niveau d’alerte supérieur. 

L’épisode caniculaire se poursuit plus au sud. Les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse restent en vigilance orange, de même que la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Ces huit départements devraient conserver ce niveau d’alerte au moins jusqu’à vendredi, selon les prévisions établies jeudi matin par Météo-France. 

Dans le Rhône, le retour en vigilance jaune ne signifie donc pas la fin immédiate des fortes chaleurs. Les personnes fragiles, les enfants, les sportifs et les travailleurs exposés restent invités à limiter leurs efforts, à boire régulièrement et à rechercher des endroits frais.

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canicule

10 commentaires
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Écologie de mes fesses le 06/08/2026 à 22:01

33 degrés chez-moi et 29 à l'extérieur ce soir...Quelle connerie monumentale d'avoir remplacé les anciens cumulus par les réseaux urbains de chaleur...des tuyaux rempli d'eau chaude dans tout le logement et une température intérieur qui ne descend pas en dessous des 32 degrés la nuit depuis 3 mois...Merci les intellectuels de service...le gain est là et bien là.

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Bezujolpif le 06/08/2026 à 19:08
Ex Précisions a écrit le 06/08/2026 à 18h39

Ce qui veut dire simplement pour un benêt comme moi, pas en climatologue ? Merci.
L'interaction pression chaleur pas compris.

Au moins dans le beaujolpif on a compris ! On connaît les principes des geopotentiels.
Comme quoi les ignares ne sont pas ceux qui semblent l'être 😌
Bisou aviné

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Paris chaud le 06/08/2026 à 19:03

A Paris ils en sont déjà partis...ils ont déjà tourné la page de la canicule....

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Ex Précisions le 06/08/2026 à 18:39
vague 5 a écrit le 06/08/2026 à 16h04

Et c’est reparti : une 5e vague de chaleur se profile la semaine prochaine, avec une masse d’air potentiellement record. Par sa durée et la répétition des extrêmes, l’été 2026 nous fait basculer dans l’inconnu. En rose fluo : chaleur jamais observée à 850 hPa.

Ce qui veut dire simplement pour un benêt comme moi, pas en climatologue ? Merci.
L'interaction pression chaleur pas compris.

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vague 5 le 06/08/2026 à 16:04

Et c’est reparti : une 5e vague de chaleur se profile la semaine prochaine, avec une masse d’air potentiellement record. Par sa durée et la répétition des extrêmes, l’été 2026 nous fait basculer dans l’inconnu. En rose fluo : chaleur jamais observée à 850 hPa.

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GLOUGLOU 1er le 06/08/2026 à 14:28
Fort Heureusement a écrit le 06/08/2026 à 11h54

le 15 Aout reste bien ancré dans la tradition : changement de temps assuré .
N'en déplaise aux mécréants de tout bords.

C'est pour le repos de la sainte climatisation !

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Fort Heureusement le 06/08/2026 à 11:54

le 15 Aout reste bien ancré dans la tradition : changement de temps assuré .
N'en déplaise aux mécréants de tout bords.

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Maso le 06/08/2026 à 11:32
kook Pat a écrit le 06/08/2026 à 10h14

Et rebelote très bientôt !Quelle new sensationnelle de L.M. comme d'hab 🤣

Et tu lis encore ce journal, et tu y postes encore ? Quelle vie passionnante et quelle abnégation pour s'imposer ça !

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kook Pat le 06/08/2026 à 10:14

Et rebelote très bientôt !Quelle new sensationnelle de L.M. comme d'hab 🤣

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Corsica3333 le 06/08/2026 à 09:25

Pour y revenir la semaine prochaine !

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