Canicule : le Rhône quitte la vigilance orange, huit départements restent concernés

La vigilance orange canicule est levée dans le Rhône.

Dans son bulletin diffusé ce jeudi 6 août à 6h, Météo-France a placé le département en vigilance jaune, tout comme l’Isère. Les températures resteront élevées, mais ne justifient plus le maintien du niveau d’alerte supérieur.

L’épisode caniculaire se poursuit plus au sud. Les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse restent en vigilance orange, de même que la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Ces huit départements devraient conserver ce niveau d’alerte au moins jusqu’à vendredi, selon les prévisions établies jeudi matin par Météo-France.

Dans le Rhône, le retour en vigilance jaune ne signifie donc pas la fin immédiate des fortes chaleurs. Les personnes fragiles, les enfants, les sportifs et les travailleurs exposés restent invités à limiter leurs efforts, à boire régulièrement et à rechercher des endroits frais.