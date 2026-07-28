Le Rhône passe en vigilance jaune canicule ce mardi : jusqu’à 40°C attendus à Lyon cette semaine

La France se prépare à affronter cette semaine sa quatrième canicule. Alors que le thermomètre sera progressivement en hausse au cours des prochains jours, Météo France a décidé de placer ce mardi midi 20 départements en vigilance jaune "canicule". Le Rhône est concerné par cette première vigilance tout comme la Loire, l’Ain et le Puy-de-Dôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Les fortes chaleurs s’installent sur une grande partie du pays mardi 28 juillet, avec un pic d’intensité mercredi 29 juillet", explique Météo France.

Dans le Rhône, le mercure va s’affoler d’ici la fin de la semaine. Comptez jusqu’à 34°C ce mardi, 36°C ce mercredi et 38°C jusqu’à vendredi. La barre des 40°C pourrait être franchie ce week-end sur l’agglomération lyonnaise. Cette quatrième canicule pourrait prendre fin en début de semaine prochaine.