Le Rhône passe en vigilance jaune canicule ce mardi : jusqu’à 40°C attendus à Lyon cette semaine

La France se prépare à affronter cette semaine sa quatrième canicule. Alors que le thermomètre sera progressivement en hausse au cours des prochains jours, Météo France a décidé de placer ce mardi midi 20 départements en vigilance jaune "canicule". Le Rhône est concerné par cette première vigilance tout comme la Loire, l’Ain et le Puy-de-Dôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Les fortes chaleurs s’installent sur une grande partie du pays mardi 28 juillet, avec un pic d’intensité mercredi 29 juillet", explique Météo France.
Dans le Rhône, le mercure va s’affoler d’ici la fin de la semaine. Comptez jusqu’à 34°C ce mardi, 36°C ce mercredi et 38°C jusqu’à vendredi. La barre des 40°C pourrait être franchie ce week-end sur l’agglomération lyonnaise. Cette quatrième canicule pourrait prendre fin en début de semaine prochaine.
🌡️ Les fortes chaleurs s'installent sur une grande partie du pays avec un pic d’intensité mercredi. Il s’agit du quatrième épisode de très fortes chaleurs de l’été, et la 54ème vague de chaleur au niveau national depuis 1947— Météo-France (@meteofrance) July 27, 2026
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Si le pique c'est mercredi pour on se tape 40 ce week end?Signaler Répondre
Pomper l'air chaud à l'intérieur pour le rejetter sur les fenêtres du voisin...c'est très ingénieux, vite une taxe climatiseur !Signaler Répondre
Vite une taxe on a plus que 4 heures avant de mourir il faut construire des éoliennes nous sauront sauvés l'assemblée nationale doit agir maintenantSignaler Répondre
Magnifique idéeSignaler Répondre
Commençons par virer tous les écolos qui ne servent à rien à part taper dans la caisse
Heureusement que la droite prends le pouvoir à LyonSignaler Répondre
Bagnole à gogo dans l’ère du temps
C’est soit soit les ambulances pour conduire les conducteurs de ces mêmes bagnoles
Métrooole de bourge , vieux et debiles
La seule solution pour que la chaleur soit supportable à Lyon serait d'expulser 80% de la population :Signaler Répondre
La ville est trop dense pour qu'on puisse mettre la climatisation dans chaque appartement : cela ferait augmenter la température extérieure d'au moins 3°C. Et les canicules sont trop fréquentes et trop longues pour que la ville soit habitable sans climatisation
A Lyon, on ne craint plus la chaleur.Signaler Répondre
Depuis quelques années la mairie verte a agit efficacement pour le bien-etre des Lyonnais.
Pose de poteaux en bois place Bellecour, création de pistes cyclables, etc....
Plein de bonnes idées qui permettent une baisse des températures ....🤪
Mais quelle bande de c.....