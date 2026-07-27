Disparition à Lyon : Gabriele retrouvée saine et sauve après quatre jours de recherches

Le dénouement est heureux.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, les proches de Gabriele, disparue depuis le jeudi 23 juillet à Lyon, ont annoncé que la jeune femme avait été retrouvée. "Son intégrité physique est préservée", indiquent-ils, ajoutant qu'elle reçoit actuellement des soins médicaux entourée de sa famille, sans davantage de contexte sur ce qui a pu lui arriver.

Les proches de cette ingénieure brésilienne, installée à Lyon depuis 2017 et résidant dans le quartier de Debourg, remercient l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées depuis le début des recherches.

Ils saluent notamment l'engagement de la communauté brésilienne de Lyon, des médias français et brésiliens, ainsi que des nombreux anonymes qui ont relayé l'appel à témoins ou apporté leur aide.

La famille indique désormais souhaiter que Gabriele puisse "se rétablir en toute tranquillité et sécurité". De nouvelles précisions sur les circonstances de sa disparition seront communiquées ultérieurement, lorsqu'elle et ses proches se sentiront prêts à s'exprimer.

La jeune femme avait été vue pour la dernière fois jeudi vers 12h30 dans l'ascenseur de son immeuble. Son téléphone avait enregistré une dernière activité à 16h19.

À son retour du travail, son mari avait retrouvé leur appartement vide. Téléphone, papiers d'identité, passeport, cartes bancaires et montre connectée étaient restés sur place. Seul un trousseau de clés manquait, laissant penser à une sortie de très courte durée. Ces éléments avaient suscité une vive inquiétude et entraîné une importante mobilisation pour tenter de la retrouver.