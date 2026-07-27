Le tribunal judiciaire de Lyon lance une alerte après plusieurs signalements d'une escroquerie téléphonique utilisant son identité.

Dans un message d'alerte diffusé ce lundi 27 juillet, la juridiction prévient que des individus usurpent la qualité du tribunal pour tenter de soutirer des informations personnelles à leurs victimes.

Selon le tribunal, ces appels frauduleux suivent un mode opératoire bien établi. Dans la plupart des cas, le numéro affiché est un numéro étranger "aléatoire", provenant de "lignes VoIP jetables". Plus rarement, les victimes peuvent être contactées par un numéro français commençant par 09 ou même par un numéro en 04 usurpé grâce à une technique de "spoofing".

Une fausse convocation devant un juge

Le premier contact se fait via un serveur vocal. "Un message préenregistré indique que l'appel émane du tribunal judiciaire de Lyon et vous invite à appuyer sur la touche 9", explique le tribunal.

Une fois cette étape franchie, un interlocuteur prend le relais. D'après la juridiction lyonnaise, il s'agit "souvent" d'un individu appelant depuis "un centre d'appel à l'étranger."

L'escroc affirme alors que la personne contactée n'a pas récupéré une convocation à comparaître devant un juge et qu'il s'agit "d'un jugement très important". Pour donner de la crédibilité à son discours, il communique de faux numéros de dossier, "commençant par 'NRG'."

Les fraudeurs cherchent ensuite à obtenir des informations sensibles, notamment "vos nom, prénom et numéro de carte d'identité". Si leur interlocuteur propose de rappeler directement le tribunal, ils "tentent de vous dissuader en insistant sur l'urgence". La juridiction précise également qu'ils "peuvent vous demander d'installer Telegram pour recevoir un message d'un service de l'État."

Le tribunal appelle à la vigilance

Face à cette usurpation, le tribunal judiciaire de Lyon rappelle une règle essentielle : "NE PARTAGEZ JAMAIS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES PAR TÉLÉPHONE."

En cas d'appel suspect, la juridiction recommande de raccrocher immédiatement puis de contacter directement le tribunal judiciaire de Lyon au 04 72 60 70 12. Elle invite également le public à se méfier "des demandes urgentes et inhabituelles", à utiliser une application anti-spam sur son smartphone et à signaler toute tentative d'escroquerie sur les plateformes officielles dédiées.