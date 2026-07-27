Le tribunal judiciaire de Lyon lance une alerte après plusieurs signalements d'une escroquerie téléphonique utilisant son identité.
Dans un message d'alerte diffusé ce lundi 27 juillet, la juridiction prévient que des individus usurpent la qualité du tribunal pour tenter de soutirer des informations personnelles à leurs victimes.
Selon le tribunal, ces appels frauduleux suivent un mode opératoire bien établi. Dans la plupart des cas, le numéro affiché est un numéro étranger "aléatoire", provenant de "lignes VoIP jetables". Plus rarement, les victimes peuvent être contactées par un numéro français commençant par 09 ou même par un numéro en 04 usurpé grâce à une technique de "spoofing".
Une fausse convocation devant un juge
Le premier contact se fait via un serveur vocal. "Un message préenregistré indique que l'appel émane du tribunal judiciaire de Lyon et vous invite à appuyer sur la touche 9", explique le tribunal.
Une fois cette étape franchie, un interlocuteur prend le relais. D'après la juridiction lyonnaise, il s'agit "souvent" d'un individu appelant depuis "un centre d'appel à l'étranger."
L'escroc affirme alors que la personne contactée n'a pas récupéré une convocation à comparaître devant un juge et qu'il s'agit "d'un jugement très important". Pour donner de la crédibilité à son discours, il communique de faux numéros de dossier, "commençant par 'NRG'."
Les fraudeurs cherchent ensuite à obtenir des informations sensibles, notamment "vos nom, prénom et numéro de carte d'identité". Si leur interlocuteur propose de rappeler directement le tribunal, ils "tentent de vous dissuader en insistant sur l'urgence". La juridiction précise également qu'ils "peuvent vous demander d'installer Telegram pour recevoir un message d'un service de l'État."
Le tribunal appelle à la vigilance
Face à cette usurpation, le tribunal judiciaire de Lyon rappelle une règle essentielle : "NE PARTAGEZ JAMAIS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES PAR TÉLÉPHONE."
En cas d'appel suspect, la juridiction recommande de raccrocher immédiatement puis de contacter directement le tribunal judiciaire de Lyon au 04 72 60 70 12. Elle invite également le public à se méfier "des demandes urgentes et inhabituelles", à utiliser une application anti-spam sur son smartphone et à signaler toute tentative d'escroquerie sur les plateformes officielles dédiées.
j'ai reçu un appel provenant d'un numéro bizarre il y a quatre jours.C'était le 0039878237168(indicatif d'italie) et je n'ai pas décroché.Sur ma boîte mail,cet appel me signalait une convocation au tribunal de lyon et qu'il fallait faire le 9.J'ai tout de suite penser à une arnaque car les convocations se font par courrier recommandé.Sur internet,j'ai cherché et la provenance peut être d'afrique où des pays de l'est.Le 9 est pour nous faire avouer le nom,prénom,numéro de carte d'identité pour des arnaques sur notre dos.J'espère que ces ordures se feront pincer au plus vite et surtout,il faut prévenir le maximum de monde.Il y a quelques temps,sur mon téléphone,j'avais une amende suite à une infraction du code de la route,alors que je n'utilisais pas ma voiture en ce moment là et mes copains ont eu le même appel.Signaler Répondre
On a un Etat (et une commission européenne) qui cherche donc à contrôler les réseaux sociaux (surtout pour un but purement politique le reste c'est du blabla).Signaler Répondre
Mais bizarrement depuis des décennies ils n'arrivent pas à supprimer toutes ses arnaques (les brouteurs d'afrique en gros).
Parois je n'arrive pas à comprendre les priorités
Probablement l'œuvre de l'extrême droite.Signaler Répondre
Là où il y a de la thune, le RN n'est pas loin 😘
Aucun risque : dès qu'on parle "tribunal" on éclate de rire en pensant aux clowns, les juges d'ultra gauche.Signaler Répondre
On ne peut donc prendre ça que comme une mauvaise blague...
il y aussi ceux qui se prennent pour les plus malins...ils ne viennent jamais se vanter , aprèsSignaler Répondre
s etre fait rincer...
Il n'y a que ceux qui ont un casier judiciaire chargé qui peuvent se faire avoir ;-)Signaler Répondre
Les autres n'y croiront pas.