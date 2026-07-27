Nos organismes vont à nouveau être mis à rude épreuve. Une "probable" nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de ce mardi, a fait savoir Météo France qui annonce "jusqu’à 40°C" à compter de ce mercredi. Le Sud-Ouest en proie aux incendies devrait être particulièrement touché mais Lyon et le Rhône ne seront pas épargnés par la hausse du mercure.

Si le thermomètre ne dépassera pas ce lundi les 30°C, il ne fera qu’augmenter au fil de la semaine. Ce mardi, on attend jusqu’à 34°C sur l’agglomération lyonnaise, 36°C ce mercredi, 38°C pour la fin de la semaine et même 40°C pour la journée de dimanche et pour lundi prochain. Cette nouvelle canicule pourrait perdurer jusqu’au début du mois d’août.