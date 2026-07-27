Nos organismes vont à nouveau être mis à rude épreuve. Une "probable" nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de ce mardi, a fait savoir Météo France qui annonce "jusqu’à 40°C" à compter de ce mercredi. Le Sud-Ouest en proie aux incendies devrait être particulièrement touché mais Lyon et le Rhône ne seront pas épargnés par la hausse du mercure.
Si le thermomètre ne dépassera pas ce lundi les 30°C, il ne fera qu’augmenter au fil de la semaine. Ce mardi, on attend jusqu’à 34°C sur l’agglomération lyonnaise, 36°C ce mercredi, 38°C pour la fin de la semaine et même 40°C pour la journée de dimanche et pour lundi prochain. Cette nouvelle canicule pourrait perdurer jusqu’au début du mois d’août.
Quand on est c.n on est c.n. Arrête de parler de politique lorsque le sujet c'est la canicule. Ah oui j'oubliais tu votes LFI tu suis les instructions de ton gourou. Il te dirait de anonner que le ciel est vert tu obéirais. Mon pauvre garçon.Signaler Répondre
tout ce qu'ils vont faire c'est mettre un numéro vert en place et lourdement nous taxerSignaler Répondre
Vite une taxe on a plus que 24 heures a vivre l'assemblée nationale doit agireSignaler Répondre
La canicule de la semaine à venir va se dérouler en plusieurs phases avec un premier pic mercredi jusqu'à 42°C Une nouvelle aggravation pourrait intervenir le week-end prochain et s'imposer au moins jusqu'au 15 août une pensée aux personnes âgées et aux bébés et les personnes qui travaillent dehors sans ClimSignaler Répondre
Nous sommes sauvés… Selon les sondages l’extrême l’extrême droite sera au pouvoir Au programme plus de voitures diesel moins d’énergies renouvelables, des centrales nucléaires qu’il faudrait pourtant arrêter dès qu’il y a une canicule plus de béton et davantage de facilités accordées aux industries pour polluer Sans oublier bien sûr le vrai problème de la France les étrangers les musulmans et le drapeau palestinien Pendant ce temps la Terre se réchauffe Il faut agir maintenantSignaler Répondre
C'est bien de nous prévenir.Signaler Répondre
Dans plusieurs pays, proches du notre, les températures sont identiques à celles annoncées chez nous.eons
Lyon est dans une cuvette, ce qui contribue avec le béton, à accumuler la chaleur.